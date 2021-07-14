Старинный украинский напиток кваша из гречневой или ржаной муки с солодом напоминает густой кисель. Сейчас её готовят редко, а раньше кваша считалась лакомством

Украинская кухня: готовим пышный кныш © kitchen.727go.com

Если коротко, муку запаривали кипятком, разводили до густоты жидкого теста и ставили на ночь в теплое место для скисания. Такое кисло-сладкое молодое тесто утром варили в горшке, внимательно следя, чтобы размазня «не убежала». Летом квашу заправляли садовыми ягодами, зимой — свежей калиной, сушеными, вареными и толчеными грушами.

Кваша практически не задерживается в желудке и отделах кишечника, усваивается организмом практически целиком. За счет кисломолочных бактерий и органических кислот, присутствующих в ней, она стимулирует выделение пищеварительных соков, нормализует кислотность в толстом кишечнике, помогает избавиться от дисбактериоза, улучшает процессы всасывания.

Простой рецепт кваши

Можно использовать готовые смеси хлопьев четырех злаков: пшеницы, овса, ржи, ячменя. К ним хорошо добавить перемолотые гречку и пшено.

Еще нужны: мед, свежая зелень петрушки и укропа и кефир (простокваша или ряженка), но они должны быть простые, без всяких биодобавок.

Готовится кваша просто: взять 2-3 столовые ложки смеси хлопьев, по 1 чайной ложке перемолотых гречки и пшена, высыпать их в стеклянную или фарфоровую посуду, добавить по 1 столовой ложке мелко нарезанной зелени укропа и петрушки и 1 чайную ложку меда. Залить приготовленную смесь кефиром, размешать до состояния жидкой сметаны. Оставить приготовленную смесь на столе при комнатной температуре, накрыв чистой салфеткой, на 6-8 часов (лучше на ночь). Утром получаем готовый завтрак.

Старинный рецепт изготовления кваши

Взять 1 литр кефира или простокваши, добавить по 1 стакану разной муки (пшеничной, ржаной, гречневой, овсяной, кукурузной, ячменной и т.д. — чем шире ассортимент, тем лучше), 1 стакан отрубей, перемешать деревянной ложкой или палочкой, залить подогретой до 45 градусов водой, чтобы общий объем был равен 6-8 л, и поставить в теплое место бродить.

Через 1-2 суток кваша становится кислой на вкус, значит, готова. Ее все время надо помешивать и, если она на вторые сутки не стала кислой, добавить кефира или поставить в более теплое место.

Пить квашу нужно по 1 стакану 3 раза в день за 1 час или за полчаса до еды. Когда организм привыкнет к ней, можно пить в любом количестве вместе с мякотью, перемешав перед употреблением.

Квашу готовят только в стеклянной или эмалированной посуде с широким горлышком. Так как она должна «дышать» кислородом, не накрывайте ее крышкой, а используйте марлю или другую ткань, чтобы не образовывалась плесень, чаще перемешивайте.

Для приготовления следующей порции используют 1-1,5 л старой кваши, добавив к ней 1 стакан кефира или простокваши. Это необходимо для поддержания молочнокислой микрофлоры. Готовую квашу не ставьте в холодильник.

Приятного аппетита!