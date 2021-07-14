Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова

Чернигов - один из самых мистических городов Украины. Одно только название таит в себе сразу несколько загадочных историй

Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

О том, какие еще тайны хранит в себе древний город, читайте в подборке от Украина.ру.

Легенда о Черной могиле

В период с 948 по 968 год в Чернигове правил племянник киевского князя Игоря Рюриковича по прозвищу Черный. У него было двое детей — Володислав и Предслава. Легенда гласит, что Предслава была женщиной-воином и обладала неземной красотой. Узнав о ней, князь Хазарский пожелал взять ее в жены. Но девушка отказалась выходить замуж за нелюбимого. Когда договор с князем Хазарским был разорван, состоялась страшная битва, во время которой отважная девушка выбросилась из окна высокого дворца. Князь Черный также погиб в этой битве. Вместо свадьбы состоялись похороны прекрасной княжны Предславы и ее отца. Со временем этот курган стали называть «Черная могила».

Легенда о призраке монаха Тарасия

На склонах Болдиных гор стоит Троицко-Ильинский монастырь, который возник на месте более раннего пещерного монастыря, основанного в 1069 году святым Антонием Печерским. Антониевы пещеры являют собой большой комплекс подземных сооружений, который включает часовни с захоронениями и кельи, а также церкви святого Антония, Николы Святоши и святого Феодосия Тотемского. Последняя, кстати, достигает высоты восьми с половиной метров. Общая протяженность пещерных известных ходов составляет более 350 метров, хотя, поговаривают, что ведут они до самого Киева.

С пещерами связано сразу несколько легенд. Одна из самых известных повествует о таинственной дымке в конце одного из тоннелей, которая иногда приобретает силуэт человека в рясе — монаха Тарасия. Сотрудники музея Антониевых пещер говорят, что встретить призрака монаха чаще всего можно во время больших религиозных праздников. Еще одна легенда связана с татарами. Когда в XII веке они захватили город и ворвались в монастырь, те из них, что бросились преследовать монахов в пещеры, исчезли без следа.

Легенда о Мотре Кочубей

Дом полковой канцелярии в Чернигове конца 1690 года принадлежал черниговскому полковнику Якову Лизогубу. Но среди местных жителей он больше известен как дом Мазепы. По одной из легенд, после смерти Лизогуба его жена продала дом Ивану Мазепе. В темных подвалах дома гетман Мазепа спрятал бочки с сокровищами.

И именно здесь он тайно встречался со свой юной крестницей Мотрей — дочерью генерального писаря Василия Кочубея. За греховную связь с престарелым крестным мать прокляла Мотрю, и с тех пор ее неприкаянная душа блуждает по миру. Каждый год в ночь на Пречистую она появляется возле дома Мазепы и умоляет прохожих благословить ее проклятую душу православным крестом, обещая открыть тайну сокровищ гетмана.

Легенда о черниговском вампире

Одна из городских легенд рассказывает об «украинском Дракуле» — знаменитом полковнике-упыре Василии Касперовиче Дунине-Борковском. Известно, что он носил звание генерального обозного Войска Запорожского и был одним из самых богатых людей Гетманской Украины.

Говорят, что после смерти полковника в городе начали происходить страшные вещи. Ровно в полночь из ворот Елецкого монастыря вылетала призрачная карета, запряженная вороными лошадьми, в которой сидел покойный полковник. Карета несла хозяина в его имение на Черной круче над Десной. Там мертвец обходил свои владения, а перед рассветом останавливался возле старого колодца и указывал в него пальцем. С первыми криками петухов призрак исчезал.

Когда терпение горожан иссякло, процессия священников во главе с архиепископом Иоанном Максимовичем остановила призрачную карету на мосту и заставила повернуть обратно. Когда же гроб Борковского вытащили из склепа и открыли, обозный лежал в нем, как живой, а в зубах у него дымилась трубка. Грудь упыря пробили колом и перезахоронили его в родовом имении на берегу Десны. Той же ночью над городом прошумела гроза, река вышла из берегов и затопила место погребения.

Легенда о чугунных пушках на Черниговском Валу

Вдоль Черниговского Вала стоят 12 чугунных пушек, которые являются одной из главных достопримечательностей города. Точное происхождение их неизвестно. По одной из легенд, они издавна стояли на бастионах Черниговской крепости, а другая легенда гласит, что пушки подарил городу Петр I за отвагу черниговских казаков в войне со шведами. Говорят, что изначально орудия были бронзовыми, но со временем бронзу заменили на чугун.

Местные девушки, если не хотели идти на свидание, назначали кавалерам встречу «около 13-й пушки». Несчастные приходили в назначенное время и долго искали несуществующую 13-ю пушку.

Легенда о доме-корабле

Необычный двухэтажный особняк построили в 1906 году по проекту Григория Остапенко — бывшего морского офицера. Живя в сухопутном Чернигове, капитан Остапенко задумал построить дом, который будет напоминать ему военный корабль. Снаружи здание выглядит как красивый особняк в стиле модерн, изюминкой его является небольшой балкончик на втором этаже. Согласно городским легендам, именно с этого балкончика хозяин дома сбрасывал «трап», по которому гости должны были взбираться в его дом.

Внутри их ждала узкая винтовая лестница, по которой, как на настоящем корабле, гости спускались в банкетный зал. Кстати, название комнатам капитан также давал морские: туалет он называл гальюн, кухню — камбузом, а повара звал коком. Если присмотреться, то и сегодня на кованом балкончике можно увидеть небольшие дверцы.

Легенда о серебряных вратах Борисоглебского собора

Один из самых древних храмов Украины — Борисоглебский собор — сейчас является музеем Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Один из главных его экспонатов — серебряные царские врата с позолотой. Существует легенда, что врата изготовлены из серебряного языческого идола, которого нашли глубоко под землей во время строительства нынешнего Черниговского коллегиума.

Вес идола составлял около 50 килограммов. По приказу гетмана Мазепы в одной из мастерских немецкого города Аугсбург из него создали этот шедевр ювелирного искусства высотой около 2,5 метра. В наши дни ворота все еще в хорошем состоянии.



Легенда о золоте Полуботка

В ноябре 1723 года гетман Павел Полуботок был арестован и направлен в Петропавловскую крепость. Согласно легенде, перед своим арестом он тайно отдал на хранение Банку Англии 200 тысяч золотых монет под проценты. В завещании Полуботок указал, что вклад могут забрать только его прямые потомки, но только тогда, когда Украина станет независимой. Попытки вернуть золото на Украину предпринимались не единожды, но до сегодняшнего дня сокровища так и не были найдены.

Интересно, что фамильный склеп Полуботков был случайно найден в Чернигове во время земляных работ возле Успенского собора Елецкого монастыря. В просторном каменном помещении на глубине одного метра обнаружили четыре деревянных гроба. На одной из крышек лежал серебряный крест, гравировка на поверхности которого указывала, что там находится прах родного отца гетмана.

Легенды Пятницкой церкви

Со времен Киевской Руси до наших дней сохранилось не так много сооружений. Церковь Параскевы Пятницы, построенная в конце XII — начале XIII века, является архитектурным представлением того исторического периода. За долгую историю она неоднократно разрушалась, достраивалась и перестраивалась. Старинная легенда рассказывает о том, что, когда в 1239 году монголо-татары захватили и разрушили Чернигов, осталась нерушимой лишь Пятницкая церковь. Монахи, женщины и дети заперлись в ней и держали оборону. Церковь смогла выдержать все атаки, но когда закончились последние запасы воды и хлеба, защитники-монахи поднялись в верхнюю часть храма и выбросились на копья кочевников.

После этого церковь несколько раз разрушали и восстанавливали вновь. С 1991 года Пятницкая церковь — действующий храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. С тыльной стороны можно увидеть вмурованный в стену камень, который, говорят, исполняет желания.