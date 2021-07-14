Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Теперь отставку должна утвердить Верховная Рада. Уже известен вероятный сменщик Авакова: правящая партия "Слуга народа" по предложению президента Зеленского выдвинет председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского

Уходящий министр Аваков — с одной стороны, суперпубличный ("министр в "Фейсбуке"), а с другой — суперскрытный человек, про планы которого можно только гадать. В том числе и с помощью астрологии. А еще можно попытаться понять его характер, зная, кто его любимый писатель и что он любит читать.

Планетоид Хирон придает человеку необычайную ловкость, даже можно сказать, изворотливость в жизненных делах.

«Двойник», роман Роберта Хайнлайна

У Арсена Борисовича Авакова в карте рождения Хирон делает аспект с Солнцем в Козероге (день рождения 2 января 1964 года). Сын армянина и осетинки (в некоторых источниках написано, что мама — русская), он называет себя "русскоязычный украинский националист" (интервью Дмитрию Гордону, 2019 год). «Бе-бе-бе»: чем запомнился Арсен Аваков и какие последствия повлечёт за собой запомнившееся © Yulia Babych

Хирон делает человека немного похожим на хамелеона. Окрас меняется прямо на глазах. Но как-то неуловимо. И вроде бы во всех поступках есть логика. Но кульбиты бывают невероятные. В кругах марксистов начала ХХ века это называлось "оппортунизм". То есть мнения и друзья меняются следом за обстоятельствами.

В 2005 году Арсен Борисович стал губернатором Харьковской области. Губернатором его сделал Виктор Ющенко. Ярослава Ющенко, племянника президента, до этого безвестного экономиста безвестной фирмы, Аваков сразу сделал заместителем губернатора огромной области. С братом президента, Петром Ющенко, по слухам, он дружил ещё раньше.

Прошло пять лет, и в 2010 году в интервью изданию "Главком" Аваков высказался о Викторе Андреевиче Ющенко так: «Он не смог перешагнуть мелкого чувства ненависти к женщине, которая сильнее его. И ради этого предал и продал всех. Постыдный шаг, бессовестный шаг».

Да, в 2010 году Аваков оказался уже в команде Юлии Владимировны Тимошенко — женщины, которая, безусловно, была тогда действительно сильнее Ющенко со всеми ющенковскими братьями и племянниками.

Прошло ещё пять лет, и ещё пять лет, и много событий произошло. Арест и тюрьма Тимошенко, эмиграция Авакова в Италию, арест. Возвращение. Новый Майдан. Пост министра внутренних дел.

Уходят и приходят президенты и премьер-министры, но главой МВД оставался Аваков — больше 7 лет.

Весной 2019 года Аваков говорит: «Что значит "я благодарен Тимошенко"? У меня полностью разрушили мою бизнес-империю. Я благодарен ей, что стал тогда полностью нищим».

И ведь не придраться! Конечно, не полностью нищим стал Арсен Борисович. Но немного беднее, это факт.

«Не убоюсь я зла», роман Роберта Хайнлайна

Если есть у Арсена Борисовича биографы (а они, безусловно, есть), им, беднягам, приходится из одного интервью в другое читать одну и ту же фразу фантаста Роберта Хайнлайна. Про то, что хороший политик должен уметь находить общий язык с теми, кто ему не нравится.

С 2009 года как минимум чуть ли не в каждом интервью Аваков приводит эту цитату. Можно сказать, что так он отбивается от назойливых журналистов. Что-то же надо сказать про политику, про свою позицию. А тут такая идеально хамелеонская формулировка.

Но это не просто "домашняя заготовка". Это в общем-то и есть суть. Это и есть «жизненное кредо». Человек с сильно проявленным Хироном думает именно так.

Впрочем, если посмотреть на сегодняшних украинских политиков, то у большинства есть за плечами несколько разных партий, смена союзников. Тактические и стратегические кульбиты. Можно сказать, что Арсен Борисович попал в такую петлю времени. Живи он в другое время, стал бы ловким дипломатом, тайным министром, успешным купцом или искусным врачом. Какие качества своего гороскопа и как проявит человек, очень сильно зависит от контекста. В какое время и где он будет жить. Стали известны детали отставки Авакова © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Неприятная профессия Арсена Борисовича

Роберт Хайнлайн, любимый фантаст Авакова, рассказывал, как человек из будущего приходит к самому себе в прошлом, но потом оказывается, что есть и ещё одно воплощение тебя же в будущем и ты же в прошлом ещё один. И так до бесконечности.

Один из самых популярных рассказов Хайнлайна "По пятам" как раз об этом. Или рассказ "Неприятная профессия Джонатана Хога", в котором все оказываются не теми, за кого себя выдают. Да и сама наша вселенная — это просто чья-то выдумка.

Как известно, Аваков долгие годы был организатором и основным спонсором фестиваля фантастики "Звездный мост", который проходил в Харькове. Его любимое чтение — научная фантастика. А Роберт Хайнлайн — любимый автор.

Все вокруг могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Более того, есть масса версий будущего. Есть миллионы других миров, параллельных нашему (конкретно — 6 в 6-й степени, по мнению Хайнлайна). Мир как миф — так называлась эта гипотеза.

Несколько разных жизней, несколько разных ролей. Это естественно для Хирона. Какие-то из этих ролей Арсен Борисович уже отыграл, другие продолжаются. К каким-то он может вернуться. За "фантастику" в его гороскопе отвечает Хирон. А за "научную" — три планеты в Козероге в аспектах к этому Хирону.

«Чужак в чужой стране», роман Роберта Хайнлайна

В гороскопе Авакова заложена тяга к публичности, к жизни напоказ. Он не может этого избежать. За эту публичность в его гороскопе отвечает Луна во Льве. Но как же это сочетается с желанием незаметно действовать, скользить и быть неуловимым (Хирон)?

Никакого противоречия нет. В том-то и дело, что это мнимая публичность. Все играют роли. Это вообще характерно для политики. И для Украины последних 30 лет особенно. Всё, что происходит публично рядом с Аваковым и с его участием, очень похоже на театральные постановки. Большинство "акций протеста" и новостей выглядят так, как будто их сочиняла группа местных театральных режиссеров.

Заголовки типа "День гнева" против Авакова", "На Украине "бунт" против Авакова", лозунги "Аваков — чёрт" и так далее — это тоже часть спектакля. Будет совершенно не удивительно узнать, что все эти "Аваков — чёрт" сочиняются в каком-то кабинете МВД. И это опять влияние Хирона, который сделает все не таким, как кажется.

Системотехника. Солнце в Козероге

Но одной ловкостью и тягой к публичности успех человека не объяснить. Случайность возможна и часто бывает. Но потом следует неминуемое возвращение назад. Как с тем же Ярославом Ющенко, например, произошло. Добкин готов бороться с Аваковым за кресло мэра Харькова © Facebook, Михаил Добкин

Арсен же Борисович системно, шаг за шагом, шел вверх по лестнице карьеры. В его гороскопе, конечно, есть очень надёжная, системная основа. В знаке Козерога в карте рождения Авакова три планеты — Марс, Солнце и Меркурий. Что даёт характер чрезвычайно упорный, настойчивый.

Это спортсмен, который бежит на долгие дистанции. Человек, который всё планирует и ничего не забывает. Знак Козерога — знак системы и порядка. Не зря даже избранная им в молодости специальность называлась "системотехника".

В сочетании с "двойным дном", которое неизбежно добавляет человеку Хирон, получается "неуловимый, но системный политический деятель", "ловкий, все просчитывающий карьерист". А поскольку Козерог — знак государственных служащих, мы видим гороскоп чрезвычайно удачливого, ловкого чиновника.

Трин Солнца с Юпитером даёт могущественных покровителей. Рождение в затмение — выделенный человек, необычная биография с резкими поворотами. И конечно, "золотой ключик" Хирона, который открывает самые невероятные двери. Все эти качества будут помогать и в карьерных, и в житейских делах.

Но есть у Арсена Борисовича, как и у всех, "слабое звено". И как часто бывает, это Луна. Именно от этой планеты в гороскопе зависят наши подсознательные реакции. Те, которые очень сложно контролировать.

«Луна — суровая хозяйка», роман Роберта Хайнлайна, или Луна во Льве

Например, знаменитая ссора с Саакашвили была совсем не театральной постановкой. Невозможно было удержать лицо. И тут, конечно, не обошлось без Луны во Льве. Именно она даёт тягу к публичности. К театральным постановкам, от которых невозможно удержаться. Но это как раз плюс для политика. Минус в том, что есть опасность внезапного выброса эмоций. Как все могли увидеть в том знаменитом "батле", где Арсен Борисович не совладал с эмоциями и бросил стакан с водой в Михаила Николозовича, который крыл Авакова словами "вор", "коррупционер" и так далее. Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi

Потребность человека с Луной во Льве — вызывать восхищение, блистать и царить. Иногда можно благосклонно одаривать подданных. Но публичного нападения они не выдерживают. Кстати, у Зеленского такая же Луна, ещё и в аспекте с Ураном. Он тоже легко может бросить стакан в кого-то, кто оскорбит его. Или ещё хуже — его жену.

Сам о себе такой человек может говорить чрезвычайно цветисто и напыщенно (и опять как Зеленский).

Вышел из сумрака

Когда в 2004 году, после "первого Майдана", Аваков стал губернатором, в прессе шутили — "вышел из сумрака". Намекая, конечно, на всем известную страсть Арсена Борисовича к фантастике. Но сам Аваков, выступая после своего назначения губернатором на активе области, сказал о себе словами Наполеона: "50 тысяч солдат и я — это 100 тысяч солдат". Какой уж тут сумрак! Это Луна во Льве (почти что "Государство — это я"). Сам Арсен Борисович, безусловно, не сомневался в том, что это вполне уместное сравнение.

Может он и "скромно" сказать, что предпочитает "бордоское и итальянское". А бургундское (самое дорогое вино в мире) сможет позволить себе в будущей жизни (интервью Дмитрию Гордону, 2019 год).

Элитарность есть, да. Во вкусах и предпочтениях. Хотя это тоже не бросается в глаза. Есть люди, которые в глаза суют свою "избранность". Нет, Аваков не таков. Это скромное обаяние министра внутренних дел. Андрей Золотарев: Увольнение Авакова — рискованный шаг для Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей

Ну а благодаря Хирону у министра есть неистребимая склонность действовать незаметно. Нигде не видно и не слышно было, например, чтобы Арсен Борисович боролся за кресло министра. Наоборот, "думал, на десять дней, а потом ещё на десять" (интервью Гордону). И так прошло шесть лет!

Тяга к публичности, желание блистать на публике борются с желанием (и часто необходимостью) действовать незаметно.

В бытность губернатором Аваков еженедельно появлялся на местном телевидении в личной передаче. И вел беседы на разные хозяйственные темы со своими подчинёнными. А вы говорите — Лукашенко совещания по телевизору проводит. Каждую неделю Арсен Борисович "работал журналистом", устраивал публичный "разбор полетов" и, судя по всему, получал огромное удовольствие. Впоследствии даже вступил в национальный Союз журналистов.

А "министр из Фейсбука"! Где "наедине со всеми" Арсен Борисович обсуждает детали своей работы, делится мыслями и эмоциями. Да, это опять Луна во Льве, которая требует публичности. Но это публичная театральная постановка (Хирон), которая часто не имеет ничего общего с этим вариантом реальности.

Часто высказывается мнение, что скоро в Украине появится "твердая рука", что все ждут эту руку, что это будет Аваков. Задаются вопросом, не хочет ли он быть премьер-министром или даже, может быть, повыше? Да, возможно, в какой-то из параллельных реальностей уже тестируют эту возможность. И мы сможем увидеть очередной "выход из сумрака".

В 2004 году харьковские журналисты, работавшие на принадлежавшем Авакову канале, смеялись над предположением о том, что он метит в губернаторы.

— Да зачем ему это нужно! — пожимали они плечами.

Человек с сильным и гармоничным Хироном не будет посвящать окружающих в свои планы. Даже с такой невероятной тягой к публичности Аваков не поставил в известность "своих" журналистов, которые, по идее, должны были бы стать основной когортой его соратников.

Вот и сейчас. Никто не знает, что планирует этот суперскрытный и суперпубличный человек.