Украина подписывает с Китаем большой инфраструктурный договор, а лидеры «Слуги народа» признаются в любви к китайской Компартии и даже заявляют, что берут с нее пример

Такая политическая эквилибристика происходит на фоне законодательно закрепленной декоммунизации, скандала с китайскими инвестициями в завод «Мотор Сич» и внешней зависимости Украины от США, ведущих с Китаем торговые войны.

Сколько стоят уйгуры

Сбежавший с Украины Коболев хочет вернуться, чтобы спасти страну от китайского влияния © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Однако в конце июня 2021 года посол Китая на Украине Фань Сяньжун сделал почти революционное в нынешних условиях заявление. Он сказал, что Китай начнет инвестировать в украинскую инфраструктуру, планирует нарастить экспорт сельхозпродукции из Украины, а возможно, даже отменить визовый режим между странами. А в начале июля китайские СМИ сообщили о подписании китайско-украинского соглашения о расширении сотрудничества и содействии реализации совместных проектов в области строительства и развития объектов инфраструктуры. СМИ КНР прямо указали, что договор стал возможен после отзыва Украиной подписи под резолюцией ООН о нарушении прав уйгурского населения в Синьцзяне. Реальное и вымышленное притеснение уйгуров — тема, оседланная американской дипломатией в рамках все того же экономического противостояния с Китаем. В КНР отвечают заявлениями о расизме в США. Украина по известным причинам твердо стояла на стороне США, но, если верить китайским СМИ, отозвала свою подпись под угрозой прекращения поставок антиковидной вакцины китайской лаборатории SinoVac. МИД Украины молчит, поскольку ляпнуть что-то стандартное вроде «Путин ла-ла-ла» в данном случае нежелательно, а получится ли содержательно сказать что-то иное, неизвестно.

В итоге Украина тянула с официальным сообщением о подписании договора аж до 6 июля, когда Мининфраструктуры все-таки заявило, что получит льготные китайские кредиты на развитие железных дорог, аэропортов, портов и др. инфраструктуры. Затем начались просто фантастические события.

Си — великий кормчий Украины

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © Facebook, Department of Gender and Cultural Studies at the University of Sydney Си Цзиньпина «О государственном управлении в Китае». Презентовали бы и презентовали, но на мероприятие пришли глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции (!!!) Ольга Стефанишина, вице-премьер по промышленности Олег Уруский, министр Кабинета министров Олег Немчинов (он зачитал приветствие премьера Шмыгаля), замминистра иностранных дел Василий Боднар, внефракционный нардеп Вадим Новинский.

Иначе как праздником переобувания на лету назвать это невозможно. Ведь совсем недавно Арахамия заявлял о необходимости национализации купленного китайцами завода «Мотор Сич», а Уруский рассказывал, как украинское государство должно обеспечить себе контрольный пакет предприятия. Теперь же Арахамия утверждает, что перевод книги Си Цзиньпина был сделан по его инициативе, а Тимошенко вообще выдает, что презентация очень символична, поскольку «состоялась в год 30-й годовщины независимости Украины, 10-й годовщины провозглашения стратегического партнерства между Украиной и Китаем и 100-летия создания Коммунистической партии КНР». И это руководство государства, законодательно признавшего коммунистическую теорию и практику преступными.

Произошедшее закономерно удивило «соросят» и «порохоботов» — прямых агентов влияния США на Украине.

«Мы же понимаем, что Китай — это одна из ключевых угроз либеральному демократическому миру?— вопрошает "грантоед" из Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк на своей странице в Facebook. — В ЕС и в США Китай воспринимают большей угрозой, чем Россию. Мы заигрываем с Китаем, чтобы что?»

«Китая стало слишком много во внешней политике Украины, — написал нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. — Украинцы, которые едва не исчезли как нация в результате преступления, организованного коммунистами, не имеют права делать вид, что отношения с коммунистическим Китаем — это только бизнес».

Однако если еще вчера Зеленский называл «нашим великим учителем» Дональда Трампа, то сегодня в эфире «Синьхуа» Арахамия говорит, что Китай стал для Украины «примером и стратегическим партнером в модернизации страны», а «Слуга народа» собирается перенимать опыт КПК «в управлении экономикой и построении государства». Страшно сказать, Арахамия поздравил китайцев со «знаменательным событием» — 100-летием со дня основания КПК — и завил, что принципы партии «Слуга народа» «во многом совпадают» с принципами КПК. «Китайский пример уникален благодаря, прежде всего, конечно, Китайской партии, книги которой я читаю… Я читаю, и я восхищаюсь горизонтом планирования», — сказал он. А глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко выдал следующее: «Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китай под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами во всем мире».

Мягкое проникновение

Как же так могло произойти?

Уже несколько лет Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. За 2019 год украинский экспорт в Поднебесную увеличился на треть, а за 2020 год — вообще процентов на 90. К 2024 году экономические эксперты прогнозируют рост торгового оборота с КНР до 20 млрд долларов в год. С продажей своих товаров в ЕС у Украины, мягко говоря, все не так хорошо. На сегодняшний день Украина вывозит в Китай сырье: железную руду, зерно и другие сельскохозяйственные продукты. А КНР, как говорилось в одной компьютерной игре, «нужно больше манны». Кроме того, Китай интересует украинская инфраструктура: как способ доставки сырья к себе, так и как способ доставки своих товаров в Европу.

Если говорить об АПК, то, скажем, китайская «Кофко Агри Ресорсиз Украина» — крупнейший зерновой трейдер, но в целом инвестиции КНР в сельское хозяйство Украины пока точечные, т.е. есть куда развиваться, особенно после снятия моратория на продажу земли. Впрочем, китайцы утверждают, что их интересует не земля, а выращенное на земле, поэтому, если «манна» будет исправно поступать, то покупать землю не имеет смысла. Еще в 2016 году та же «Кофко» построила в Николаевском морском порту перегрузочный хаб для зерновых и масличных культур на 2,5 млн тонн, а в июне текущего года АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» сообщила, что портовые мощности Одессы, Черноморска и Николаева готовы поставить Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (CCEC) 5-6 млн т зерновых и обеспечить обслуживание китайских судов объемом от 70 тыс. т. Сельхозпроизводителям Украины (местным и иностранным) выгодно продавать зерно не на внутренний рынок за дешевую гривну, а на внешний — за дорогой доллар, оплачивая работникам их труд дешевой и постоянно дешевеющей из-за инфляции гривной. Поэтому сотрудничество с КНР будет только нарастать, а китайцы в такой ситуации, естественно, не против давать кредиты на строительство инфраструктуры, с помощью которой они получать необходимые руду и зерно. Интерес населения Украины здесь априори не предполагается.

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

А еще есть Alibaba и ее дочерняя Aliexpress, которые пользуются Украиной и как рынком сбыта (для своей дешевой электроники и др. товаров), и, благодаря соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, как транзитным хабом. Здесь инфраструктура тоже нужна.

Пристально смотрят китайцы и на украинскую энергетику. В 2016 году компания CNBM заключила сделку по покупке парка солнечных электростанций в Николаевской области. Китайский СМЕС вложился в строительство Никопольской солнечной электростанции. В 2018 году Xinjiang Beiken Energy Engineering начала бурение газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях. Есть разговоры и о строительстве СЭС в Чернобыльской зоне отчуждения.

Не будем также забывать, что в конце 2016 года китайская биржа BOCE выкупила Украинский банк реконструкции и развития, а зимой 2020 года — почти 50% акций биржи ценных бумаг Украины ПФТС.

Что общего у Украины со Шри-Ланкой, Замбией и Кенией

Поэтому скандал с «Мотор Сич», конечно, серьезен, но в целом это капля в море от того, что Китай делает на Украине и, самое главное, что еще может сделать. Гендиректор «Мотора» Вячеслав Богуслаев буквально на днях открестился от конфликта, заявив, что брал у Китая 100 млн долларов и к 2026 году намерен их отдать, а «что они там нарушили, что у них там не получилось при предыдущем президенте Петре Порошенко — пусть с этим разбираются соответствующие органы. Я к этому никакого отношения не имею». Таким образом, появление на презентации книги Си Цзиньпина почти всего спектра украинской политики (кроме самых одиозных «порохоботов» и «соросят», которые из китайского кейса очевидно выпадают) удивляет только на первый взгляд.

В Китае одобрили отказ Украины присоединиться к заявлению ООН по Синьцзяну © kit.ai

Касательно вдруг полюбившего коммунистических атеистов «православного» олигарха Вадима Новинского вообще все понятно. Новинский (вместе с Ахметовым) — собственник крупнейших железорудных месторождений и ГОКов на Украине, а Китай покупает железную руду. Поэтому возмущаться сотрудничеством с «тоталитарным» государством действительно будет только Вятрович, которому китайские деньги не перепадут ну никак. Впрочем, перепадут не китайские, что делает его возмущение еще более мотивированным. И чем больше не китайских денег получит коллективный Вятрович, тем меньше шансов попиариться и попилить на «Большой стройке» коллективному Зеленскому.