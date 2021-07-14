Перед уходом на каникулы народные депутаты Украины развили небывалую активность: конец июня, начало июля отметились большим количеством внеочередных заседаний. Не стала исключением и эта неделя. Вдобавок к двум очередным парламент решил провести два внеочередных заседания - во вторник и в четверг

Внеочередное заседание во вторник, 13 июля, было посвящено пяти законодательным актам. При этом один из них рассматривался для включения в повестку дня сессии, ещё один во втором чтении, а три — в первом чтении.

Но столь малая численность законопроектов компенсировалась их значением. По крайней мере два из них имеют важное значение для Украины и уже вызывали в стране существенные споры.

Под обёрткой легалайза

Самый резонансный из этих двух документов — законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. При этом Рада одновременно рассмотрела два законопроекта, посвящённые этому вопросу: проект члена «Слуги народа» Ольги Стефанишиной и проект её однопартийца Андрея Холодова. Кому нужен закон о легализации каннабиса на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Выступление Стефанишиной и Холодова было запланировано друг за другом. Их содокладчиком назначили главу профильного комитета Михаила Радуцкого.

Ещё до рассмотрения законопроектов «Слуги народа» задействовали всю медийную мощь. Доходило даже до курьёзов. Так, в первой половине дня 13 июля во время брифинга в парламенте Стефанишина заявила, что будет убеждать коллег с помощью баночки с маслом на основе каннабиса.

Когда после в кулуарах журналист «Вестей» Валентин Банных попытался сфотографировать баночку, нардеп сделать это ему не дала.

«Сфотографировать и всё? Почему [нельзя]? Оно (масло — Ред.) засекречено?» — недоумевал журналист.

Её содокладчик Радуцкий на том же брифинге Рады также настаивал на легализации медицинского каннабиса.

«Сейчас на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты за $100-200. Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от $10-12», — указывал он.

Курьёзы — курьёзами, но ещё до голосования у некоторых соратников Стефанишиной по фракции возникли вопросы о том, насколько легализация каннабиса на самом деле поможет тяжело больным украинцам.

«В том случае, если сегодня через зал удастся протащить легализацию канабиса, разочарованы будут все. Те, кто почему-то решил, что можно будет свободно курить его на улицах, вдруг обнаружат, что перед ними по прежнему стоит выбор, тюрьма или взятка полицейскому. Те, кто почему то, забыв про "импортный паритет" решил, что обезболивающие лекарства будут стоить копейки обнаружат, что всё те же не копейки», — указал член «Слуги народа» Максим Бужанский.

Бужанский подчеркнул, что те, кто думаю, что легализация каннабиса на Украине — шаг в Европу, рано или поздно осознают, что это — «шаг не с той ноги».

«Разочарованы будут все, кроме тех, кто никогда и не был очарован. А просто хотел протащить возможность выращивания каннабиса в Украине», — подытожил парламентарий. Офис Зеленского рассказал, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе © CC0, Pixabay

Ранее он так же указывал, что для помощи онкобольным достаточно уже существующего постановления украинского правительства.

В неприятии легализации каннабиса с Бужанским был солидарен и украинский журналист и ведущий Максим Назаров.

«И, да, запомните: им абсолютно пох** (плевать — Ред.) на больных, которые в чем-то нуждаются (украинская «медреформа» не даст соврать). А вот с открытым рынком земли на рынок отечественной конопли им не пох** (не плевать — Ред.). Но тогда давайте обсуждать этот вопрос исключительно с меркантильной стороны: сколько кто заработает», — указывал он в день голосования в Раде у себя в Τelegram.

Однако сторонников легализации каннабиса в парламенте было всё же больше. Так, за это высказывались и в партии «Голос», которая обычно находится в оппозиции к «Слуге народа».

Но несмотря на это голосов для поддержки «конопляных» законопроектов не хватило. И лоббистам этого решения ещё придётся приложить свои усилия для того, чтобы протолкнуть «легалайз» в Раде.

Большой оружейный передел

Единственным законопроектом, который должны были принять 13 июля во втором чтении, был проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Докладчиком по документу выступил глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

И с принятием законопроекта во втором чтении депутаты справились. «За» проголосовало 256 человек.

Впрочем, голосование запомнилось одним интересным случаем. Так, изначально депутаты учли к законопроекту поправку, которая гласила: «Установить, что временно до формирования в установленном законодательством порядке правомочного состава наблюдательного совета акционерного общества после его создания функции наблюдательного совета выполняет субъект управления». Арахамия рассказал, как в Раде планируют легализовать каннабис © CC0, Pixabay

Но уже в зале нардепы обратились к главе парламента Дмитрию Разумкову и попросили отменить поправку. Что и произошло.

Согласно новым изменениям в законодательство концерн «Укроборонпром» будет преобразован в акционерное общество.

Среди прочего во время этого процесса предусмотрено «высвобождение обременённого имущества участников концерна и хозяйственных обществ, управление корпоративными правами государства в отношении которых передано концерну (в т. ч. в процедуре банкротства), для возможности его перемещения к участникам концерна, которые будут реорганизованы в хозяйственные общества на втором этапе. С целью защиты прав кредиторов проектом акта предусматривается процедура замены обремененного имущества другим равноценным имуществом».

Таким образом можно предполагать большую распродажу «обременённого имущества участников концерна», что может создать коррупционные риски.

Примечательно, что сохранится наблюдательный совет концерна. Он будет состоять из семерых человек, четверо из которых будут представителями государства, а три — независимыми экспертами. Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

Таким образом остаётся «место для кормления» «еврооптимистов». В то же время, размер вознаграждения членов набсовета будет определяться на основе чистого годового дохода участников концерна по данным годовой сводной (консолидированной) отчетности.

При этом участники «Укроборонпрома» получили право по предварительному согласованию с концерном быть учредителями/участниками хозяйственных обществ.

В общем, горькую пилюлю от неуспеха в деле легализации каннабиса заинтересованным лицам «подсластили» большим переделом в «Укроборонпроме». С учётом того, что избыточным имуществом может быть признана и недвижимость концерна, выгода от реорганизации ведущего концерна ОПК может быть существенной.

А к медицинской марихуане ещё можно вернуться.