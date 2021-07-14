Этот саммит был сюрпризом для всех. Но пресс-служба президента Белоруссии, которая делает новости от «первого» для внутренней аудитории ни в коем случае не могла подать это, как незапланированную встречу. Иначе пошли бы слухи о том, что Лукашенко встреча с Путины была нужна срочно. Отсюда родились бы пересуды, что положение «первого» усложнилось

Так что спикеры президента РБ сообщили, что о встрече в Санкт-Петербурге было договорено 1 июля во время телефонного разговора. Правда эта информация никогда не анонсировалась. Она была отправлена прямо с аэродрома Болбасово, откуда «Борт №1» белорусского лидера летел в Россию. К тому же, по словам представителей пула российского президента, в графике Владимира Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. В общем, не так уж и не правы те, кто назовет саммит «внеплановым». И уж точно гадать о содержании переговоров, не зная ни одной вводной о незапланированной, а значит срочной встречи — попасть пальцем в небо. Ловушка с секретом. Как Лукашенко намерен воевать против Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Шпионский кейс

Лучше всего пойти логическим путем. То, что встреча была срочной ясно по вышеизложенной логике. И если это так, плюс то, что у Путина ничего такого не было запланировано, логично и то, что инициатором встречи был Лукашенко. Раз так, то у него что-то случилось. Что?

Накануне визита был дан старт большой «террористической» повестке. Белоруссия в кольце врагов, страна нашпигована «спящими» шпионами и диверсантами, которым кураторы из ФРГ дали команду срочно «проснуться». Украина Ру уже писала о некоторых из представленных версий. Тем временем во время визита Лукашенко в Петербург, белорусские, провластные СМИ и информационные площадки демонстрировали, как КГБ ловит вышеупомянутых злодеев. По каналу ОНТ была запущена первая серия двухсерийного документального фильма Григория Азаренка «20 ТЕРРОР 21», в которой широким полотном расписана преступная деятельность и зловещие планы «спящих».

Шпионы и диверсанты собирались поджигать леса, устраивать взрывы на российских военных радиостанциях, захватить и уничтожить журналиста Григория Азаренка. Для чего завозили из Украины оружие, взрывчатые вещества, заряды направленного действия, детонаторы, часовые механизмы и прочие очень нехорошие вещи. Открыто прозвучала информация, что за всем этим стояла Германия. Посольство этой страны уведомили о незаконной деятельности их агентов, а также литовское и американское диппредставительства. Ответа на запросы не поступило. И Минск планирует поднять вопрос о подходах к защите терроризма отдельными странами на ближайшем заседании Совбеза ООН. Украинское правительство потребовало ввести санкции против сына Лукашенко © president.gov.by

Безавантюрная повестка

Что-ж, пока белорусские зрители смотрели эту документалку, в Константиновском дворце Санкт-Петербурга более пяти часов продолжались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. По окончании такой продолжительной встречи заявлений для прессы не делалось, что уже давно является традицией белорусско-российских саммитов. Но перед тем, как закрыть двери в переговорном зале, главы РФ и РБ все же общались перед камерами. И то, что говорил Лукашенко совпадало с темой демонстрируемого в тот день на канале ОНТ документального фильма.

Президент РБ рассказывал, что НПО и западные СМИ под видом демократии насаждали в стране террор. Впрочем, по окончании переговоров прессе сообщили о том, что шпионский кейс был своего рода поводом, иначе говоря легендой прикрытия для истинных целей переговоров. Что касается госбезопасности, Александр Лукашенко заверил российского коллегу, что Белоруссия сильна, как никогда и выстоит против войны, которую ей навязали. Владимир Путин не имел никакого повода сомневаться в этом.

Но уже после встречи рассказали и о делах будничных, никак со шпионами и диверсантами не связанных. Президенты договорились по цене на газ для Минска: в 2022 году она не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. Это есть прямая субсидия Россией страны-союзника. Безвозвратная. Кроме этого Путин и Лукашенко провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики и налогов. Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ. То есть благополучно завершилась история, уходящая корнями в 2018 год, когда Москва провела изменения в фискальной политике нефтяной отрасли и компенсировала потери российским компаниям. Тогда Лукашенко требовал такой же компенсации и белорусским нефтяникам. Но получил отказ, из-за чего начался длительный период обострения отношений. В ответ на санкции. Почему Белоруссия пропускает нелегалов в Литву? © REUTERS, Janis Laizans

Сейчас становится понятно до чего наконец-то договорились. Минск уступил, его переговорную позицию серьезно подкосил политический кризис и последовавшие за ним новые западные санкции вплоть до воздушной блокады. Больше компенсации требовать не будут. В свою очередь Москва также сделала шаг навстречу, оказав дружественному режиму матпомощь, не мытьем так катаньем: вместо компенсации друзьям предоставят амортизационный кредит, который, правда, придется отдавать.

Капля дегтя

Несмотря на то, что саммит прошел в самой теплой и дружественной обстановке, нельзя сказать, что это был «этюд в розовых тонах». Судить об этом позволяет цитата Владимира Путина, которая касалась реалий Союзного государства. «Мы с Белоруссией говорим: Союзное государство, союзное государство, но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. Там и единая валюта есть, и таможня, много чего есть, чего мы не достигли пока. И при полном сохранении суверенитета» — сказал президент России.

Эта фраза, собственно, выражает все, что происходило в предыдущие годы, когда открыто говорили о том, что Союзному государству конец. Стороны не желали уступать, а особо твердо стоял на своем президент Белоруссии. Не место здесь напоминать все то, о чем три года писала из статьи в статью Украина Ру. И лишь потому, что все устроилось, Путин впервые позволил себе сказать так, как он сказал. Это, можно сказать, крайняя степень путинского нетерпения и резкости. По сути дела, он выразил то, на чем стояла российская сторона все эти годы. Реализовать букву Союзного договора. И всё. В ответ, как мы помним, сыпались обвинения от неравноправного отношения, до попытки «поглощения». Заметьте: Путин только сейчас счел уместным пошутить над словом «суверенитет». Это может означать только одно: по мнению российского президента инциденты, которые портили союзный горизонт исчерпаны. Подчеркнем: исчерпаны за закрытыми дверями.

Предварительные итоги

Лукашенко согласился не ставить под угрозу отношения с самым главным союзником из-за копеечного вопроса компенсации за суверенное внутрироссийское событие.

В знак уважения к такой дипломатической уступке, Кремль предоставил финансовую поддержку дружественной стране: непрямыми субсидиями и кредитами. Те, кто в теме обратили на этот факт внимание и тут же отреагировали, иронически заметив, что Москва намерена и дальше строить с Минском Союзное государство, по принципу «утром стулья — вечером деньги».

И, коль скоро стороны сошлись в главном, все остальное — детали. Россия поддержит союзников в условиях санкций и воздушной блокады РБ. Обсуждался миграционный кризис. При всей поддержке Путин, скорее всего сдерживает Лукашенко от чрезмерно жестких шагов в пограничных вопросах. России белорусский кризис с мигрантами не нужен.

То же самое — тема озвученного президентом РБ намерения ограничить немецкий транзит через Белоруссию. Как и предсказывала Украина. Ру — дальше слов тут не пойдет. Россия не одобряет даже словесных угроз в адрес Германии, с которой у Москвы есть очень важный бизнес-проект «Северный поток-2». Зато в отношении переадресации белорусского экспорта в российские порты Кремль дает зеленый свет. Хотя уже ясно, что с сегодня на сегодня это не сделается: нужно достраивать инфраструктуру. Тема интеграции заняла время, соразмерное с обсуждением санкций, судьбы белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» и миграционного кризиса. Экономическая интеграция обсуждалась в формате «дорожных карт» по налоговой системе, таможне и доступа Минска к российской энергетике. Термин «дорожные карты», как полагают наблюдатели близкие к переговорам, уходит. По крайней мере, пока.

И о хорошем

Москва готова на большее: был разговор о масштабном кредитовании Минска в 2021-2022 годах. Владимир Путин публично отметил, что белорусские партнеры платят по кредитам аккуратно, но уже в формате переговоров было сделано замечание, что белорусская сторона постоянно просит новые кредиты, чтобы обслуживать старые долги. То есть перекредитовывается, чем оттягивает выплаты на годы.

Но это был лишь нюанс: в случае создания единой экономики вопросы кредитования Минска будут решать иначе. Если, в свою очередь, российско-белорусская экономическая интеграция не начнется, то вопрос о кредитной поддержке Минска отпадет сам собой. Но президент России кое в чем обещал помочь. Речь об уже упомянутой альтернативе «компенсации за налоговый маневр», который Лукашенко требовал с 2018 года. Путин пообещал аммортизационный кредит, чтобы помочь Минску постепенно выйти в вопросе цен за российскую нефть на мировой уровень. О компенсации, как уже говорилось, речь не идет. Согласовано сохранение прежней цены на природный газ для РБ в 2022 году на уровне 2021 года — примерно 126 долларов за тысячу кубометров. Это очень выгодно для Минска. В Европе цена на газ растет на фоне восстановления экономик после пандемии и в среднем уже превышает 300 долларов США. Но и с газовой ценой тоже прослеживается интеграционный кейс: если начнутся подвижки в экономической интеграции.

Именно такая картина с большой долей вероятности была на внеплановом саммите президентов России и Белоруссии в Санкт Петербурге. Результат есть и он позитивный.