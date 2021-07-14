В пятницу, 16 июля, на Украине должен вступить в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает дублировать и озвучивать на украинском языке все фильмы, сериалы и передачи, включая советские фильмы. И данный закон бьет по интересам киноиндустрии и президентского «Квартала-95»

Кроме того, во всех театрах в Украине должны показывать спектакли исключительно на украинском языке или переводить реплики актеров на украинский язык субтитрами, что технически сделать очень сложно в театре во время спектакля. Законопроект распространяется формально даже на школьную и студенческую самодеятельность, если там вдруг решат разыграть сценку из пьес Шекспира на языке оригинала.

Исключение делается только для продукции на крымско-татарском языке, который недавно был признан языком «коренного народа», а таковыми считаются только крымские татары, а еще — малочисленные народности караимы и крымчаки.

Затем, с 16 января 2022 года, все украинские печатные издания должны выходить с версией на украинском языке. Учитывая падение спроса на печатную продукцию в целом, это предполагает удвоение расходов издательств, чего они просто не вынесут и закроются.

Законопроект повлияет не только на простых граждан, которые отныне вынуждены будут смотреть советскую классику, вроде «Иронии судьбы», в украинском переводе, который обычно по качеству далек от совершенства. Кроме того, он ударит по интересам украинских производителей фильмов и сериалов, включая родную для президента Зеленского студию «Квартал-95», которая основную массу своей продукции делает на русском языке, ориентируясь на жителей всего СНГ.

Перевод и озвучка на украинском языке потребует дополнительных затрат, что, естественно, грозит снижением прибылей, а это не радует владельцев и продюсеров таких студий. Перевод типичной серии телесериала на украинский язык требует, по оценкам экспертов, около $20 000, а переозвучка каждой серии занимает около недели времени. Проще говоря, «Слуги народа» в который раз вырыли для других яму, в которую сами попали. Они прекрасно знают, на каком языке большинство зрителей смотрит фильмы и сериалы, однако выступить против давления националистов — не смеют.

Сознавая, что закон бумерангом ударит по их интересам, депутаты президентской партии дважды вносили законопроекты, смягчающие обязательную украинизацию медиа-продукции, но дважды не смогли их протолкнуть, несмотря на «монобольшинство».

В мае текущего года известный своими скандальными заявлениями депутат Никита Потураев, а также нардеп Евгения Кравчук вносили законопроект №5554, который мог бы отсрочить вступление закона об украинизации в силу. Обосновывалось это негативным влиянием пандемии и ограничений. Закон, как предполагалось, должен вступить в силу через два месяца после окончания карантина. Как отмечал депутат Максим Бужанский, ранее те же депутаты Потураев и Кравчук не пропустили в своём гуманитарном комитете его законопроекты об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык до 2023 года, а также законопроект о отмене штрафов за нарушение языкового законодательства, который бьет прежде всего по обычным официанткам и продавцам.

Политолог Руслан Бортник связывал появление законопроекта Потураева с лоббизмом киностудий и «Квартала-95», в первую очередь. «Это лобби "95 квартала" и личный интерес команды президента. Никакого пересмотра гуманитарного подхода в целом не будет. Здесь все просто, это узкопрофильное отраслевое регулирование. У нас за последнее время было принято несколько проектов в поддержку кинопроизводителей. То есть это очередное точечное решение проблемы, которая близка и понятна команде президента, и мешает им сохранить былую прибыльность и нарастить потенциал в этой сфере», — говорил политолог.

Против тотальной украинизации высказывались украинские телеканалы и киностудии. Высказывались также опасения, что полный переход на украинский язык вызовет дальнейший отток телезрителей и падение рейтингов. В прошлом году украинские развлекательные каналы перешли сугубо на цифровое вещание, а в этом году были закрыты сразу три оппозиционных новостных телеканала. В итоге зрители всё чаще переходят на российские телеканалы — они хоть и запрещены, но спутниковые тарелки их прекрасно принимают. Законопроект, откладывающий украинизацию телеканалов, жестко раскритиковали украинские националисты. Первым бросился в атаку экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович, буквально закричав о «зраде», и «Слуги народа» отступили (не включили в повестку), испугавшись националистов.

Однако через пару недель появилась новая аналогичная инициатива «Слуг народа». Она предполагала выведение киноиндустрии из-под действия закона об украинизации через правку к другому закону — «Об обеспечении независимости Нацсовета по телерадиовещанию». Однако националисты опять подняли крик и «Слуги народа» отступили.

Перед вступлением закона об украинизации в силу у «Слуг народа» остается последний шанс — на 15 июля они включили в повестку дня поправки к законам, которыми снова попытаются смягчить действие украинизации для киноиндустрии и телеканалов. Сначала замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подал проект, который снова предполагает выведение киноиндустрии из-под действия закона об украинизации. Вместе с тем, он предполагает усиление ответственности за «популяризацию» органов РФ и СССР. Проще говоря, поправка написана исключительно под производителей русскозячных сериалов из Украины. Аналогичную поправку предложил и «Слуга народа» из львовской области, депутат Орест Соломаха.

Параллельно и депутат Максим Бужанский подал правки, отменяющие штрафы за невладение украинским языком, а также уравнивающие языки национальных меньшинств с языками коренных народов. Его поправки предлагают разрешить обучение на всех уровнях для носителей языков национальных меньшинств, включая русскоязычных. Если Потураев и президентское лобби пытаются вывести исключительно кинондустрию из-под действия закона, Бужанский пытается распространить эту норму на сферу образования. Депутат подчеркивает, что не только киноиндустрия страдает от тотальной украинизации.

«Никита Потураев лоббирует своими правками отмену обязательной украинизации телесериалов, но я твердо уверен, что нельзя допустить того, чтобы сериалы из-под действия закона о языке вывели, а парикмахеров, официантов, продавцов и работников сто — нет. Закон же один для всех? Так пусть и будет один», — пишет Бужанский.

Для принятия этих поправок необходимо 226 голосов, которые у президентской партии есть. Однако тот же Вятрович, как и в прошлом месяце, пригрозил депутатам «языковым майданом», если они примут эти поправки. Учитывая предыдущий двухлетний опыт прогиба под националистов, вряд ли стоит надеяться на смягчение украинизации даже в тех аспектах, где на кону личные коммерческие интересы друзей президента. «Слуги народа» активно конкурируют с националистическими и правыми партиями на их поле, совершенно предав своих избирателей юго-востока Украины. Во вторник, 13 июля, стало известно, что в очередной области суд лишил русский язык статуса регионального по инициативе «мовного омбудсмена» Тараса Кремня. На этот раз — в Николаевской области. Сохраняется этот статус еще только в Днепропетровской и Луганской области.

Повестка по культурному отрыву от России является долгосрочной стратегией западных партнеров Киева, которым украинские народные избранники не смеют перечить, даже если это противоречит их интересам, не говоря уже о мнении их избирателей.