Не так давно МВД России опубликовало законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», которым вводятся новые миграционные правила. Нововведения кардинально поменяют схему легализации мигрантов в стране. Как именно - выясняла Украина.ру

Документ направлен на повышение качества нормативного правового регулирования в сфере миграции, создание понятных механизмов взаимодействия с государственными органами физических и юридических лиц. Кроме того, он ориентирован на широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере миграции.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года поручил реформировать миграционное законодательство. МВД, МИД, Минюст и ФСБ вместе с Администрацией президента разрабатывали новую концепцию, призванную модернизировать миграционную политику с учетом современных реалий и скорректировать законодательство.

По данным МВД, до пандемии в Россию ежегодно въезжали до 17 млн иностранцев. Значительную часть из них составляет трудовая миграция из бывших советских республик: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Украины, Молдавии. Дефицит рабочей силы в строительной отрасли РФ, по оценкам правительства, составляет от полутора до двух млн человек. За последние 1,5 года миграционный поток сократился наполовину. «Это вам не Америка». Грозин рассказал, сколько узбекские мигранты зарабатывают в России © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Отмена РВП и цифровой паспорт

Одна из ключевых новаций законопроекта — отмена Разрешения на временное проживание (РВП). Вместо него предполагается установить три разных миграционных режима. Краткосрочный режим позволит находиться в России не более 90 дней в течение календарного года, долгосрочный — свыше 90 дней, а режим постоянного пребывания даст возможность находиться на территории страны бессрочно. Причем теперь сменить цель пребывания можно не выезжая из России, что очень удобно. Иностранцам, изменившим цель пребывания на рабочую, придется подать заявление в течение 10 дней.

Такие послабления очень выгодны для украинцев, ведь получение РВП являлось весьма проблемной процедурой. Квоты на РВП выделялись не слишком большие, а их распределение осуществлялось не слишком прозрачно. К примеру, на текущий год на всю Россию их предусмотрели чуть более 39 тыс, что явно не покрывало потребностей.

Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в году, должны будут получить Единый цифровой документ, удостоверяющий личность (ID-карту с электронным носителем). Срок действия — 10 лет. Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД. Сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Тем, кто собираются постоянно жить и работать в РФ необходимо зарегистрироваться на Госуслугах, получить медицинский полис, а также подать заявление на включение в электронный реестр иностранных работников. Мигранты в России чувствуют себя хуже, чем негры в США. Это очень опасно – эксперт © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Соглашение о лояльности и ужесточение для работодателей

Немаловажно, что каждого мигранта обяжут подписать соглашение о лояльности. Тем самым человек удостоверит, что не будет причинять ущерба интересам Российской Федерации и ее гражданам, в первую очередь — участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных организаций, несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях. В случае нарушения соглашения иностранца ожидает выдворение на Родину за его счет.

Законопроектом вводится понятие «контрольный список». Туда внесут иностранных граждан, пребывание в России которых является нежелательным. Им въезд в страну ограничат до уточнения или пересмотра соответствующего решения. Это логично, поскольку элементы, дестабилизирующие общественно-политическую ситуацию, стране не нужны.

Существенно ужесточаются требования к работодателям, кто захочет пользоваться услугами иностранных работников. Последних придется полностью легализировать. Для найма иностранца компаниям придется регистрироваться в специальном электронном реестре работодателей, где они будут указывать требуемое число мигрантов и регулярно отчитываться о принятии их на работу либо увольнении. Мигранты смогут работать в России только в тех компаниях, которые зарегистрировались в этом реестре. За предоставление ложных сведений фирмы исключат из реестра и лишат права нанимать иностранцев. Самих иностранцев, работающих вне электронного реестра, будут высылать без решения суда.

Законопроект заметно усложнит существование коррупционных схем, за счет которых десятилетиями обогащались коммерсанты, скрывавшие работников-мигрантов и недоплачивавшие налоги в бюджет. В частности, издание «Коммерсант» привело комментарий главы комитета «Опоры России» по строительству Дмитрия Костровского, который полагает, что дополнительным барьером для предпринимательского сообщества станет необходимость «обелять всю деятельность», в связи с чем увеличатся затраты на работника. Государство, естественно, пресекает теневую экономику и слышать подобные жалобы как минимум странно. Важно, чтобы за этим следили должным образом, а права людей были надежно защищены. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Украинцам облегчат получение гражданства по закону о репатриации

Что касается украинцев, то пока обращает на себя внимание следующий факт: на днях российские власти открыли въезд в страну гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Украина пока в данный перечень не входит.

Впрочем, гражданам Украины делается существенное послабление в рамках закона «О репатриации в РФ». Те, кто участвует в программе переселения соотечественников и члены их семей получат право беспрепятственного посещения РФ, в том числе в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса. Их освободят от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка. Фактически украинский паспорт станет основанием для разрешения на постоянное пребывание (нынешний вид на жительство). Российская власть взяла курс на максимальное благоприятствование украинцам в получении гражданства.

«Мигранты в России уже есть и их вполне хватает (пандемия не в счёт). Есть и работники из стран ЕАЭС — им за счёт России будут выплачиваться пенсии. А вот новых лояльных граждан не хватает. И эту проблему как раз должен решить новый закон. Главные вызовы для концепции «граждане вместо мигрантов» — отечественная же бюрократия, а также большое количество различных баз и цифровых сервисов, которые потенциально могут стать узкими и проблемными местами. Впрочем, надеюсь, законопроекты примут быстро и по мере принятия из них не выбросят всё полезные нововведения», — прокомментировал ситуацию политолог Иван Лизан.

Конечно, на отработку законодательных новаций уйдет какое-то время. Главное, чтобы процедура получения режима постоянного пребывания была четкой и прозрачной и не стала настолько забюрократизированной, как вышло в случае РВП.