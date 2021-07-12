Брэнсон и его соратники, среди которых были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, поднялись на борту космоплана Unity-22 (SpaseShipTwo) на высоту 86 км. Их путешествие продлилось около часа, а в невесомости они побывали всего лишь несколько минут.

Несмотря на это, Брэнсон заявил: его детская мечта исполнилась.

Рогозин назвал условие продолжения сотрудничества с США в космосе
Рогозин назвал условие продолжения сотрудничества с США в космосе
© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — отметил миллиардер после приземления.

Он отметил, что начало речи далось ему непросто, ведь он «был вверх ногами всего несколько минут назад», и поблагодарил всех сотрудников компании за напряжённую работу на протяжении 17 лет, благодаря которой его детскую мечту удалось воплотить в жизнь.

А вот полет его конкурента Брэнсона отказались считать космическим.

«С самого начала New Shepard (космический корабль компании Blue Origin. — Ред.) был разработан, чтобы преодолеть линию Кармата, чтобы ни у одного из наших астронавтов рядом с именем на стояла звёздочка. Для 96% мирового населения космос начинается со 100 км — от международно признанной линии Кармана», — гласило сообщение компании Безоса Blue Origin в Twitter от 10 июля.

Уже после полёта Брэнсона в соцсетях, в том числе и в русскоязычных, разгорелись споры на тему того, можно ли действительно считать произошедшее 11 июля космическим путешествием.

В них оказались втянуты не только рядовые пользователи или компании миллиардеров, но и люди, непосредственно связанные с освоением космоса. Среди них был и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — написал он в Twitter 11 июля.

Рогозин также понадеялся на то, что в будущем в новостях о космической гонке богачей зазвучат и фамилии россиян.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — отметил Рогозин.

Однако полемика Безоса и Брэнсона свидетельствует: если российские толстосумы и заинтересуются космосом, то совсем не ради благой цели развития технологий и увеличения знаний о космосе.

Прибыльное дельце

Критика Брэнсона ещё до его полёта со стороны Blue Origin была вызвана не только обидой владельца компании Безоса, которого обошли в самый последний момент: полёт самого Безоса в космос назначен на 20 июля.

Речь идёт и о прибылях, которые сулит космический туризм. Не случайно во втором твите, посвящённом опровержению «космичности» полёта Брэнсона, Blue Origin призвала будущих туристов пользоваться только её услугами.

«Только 4% мира признаёт границу ниже 80 км, или 50 миль, как начало космоса. New Shepard летает выше обеих границ. Это одно из многих преимуществ полёта с Blue Origin», — указывалось в твите компании.

​Впрочем, это не остановило Брэнсона, который после полёта заявил, что в ближайшем будущем на платформе для сбора пожертвований на благотворительность разыграют право на участие в ближайших полётах в космос.

Брэнсон также заявил, что мечтает о том, чтобы полёты в космос стали более доступными.

«Только представьте мир, где люди всех возрастов, любого происхождения и со всех уголков мира <…> получают равный доступ к космосу, и по возвращении они вдохновляют тех, кто находится на Земле», — заявил Брэнсон.

Коммерческие рейсы на регулярной основе компания Брэнсона начнёт совершать в 2022 году. На сегодняшний день возможность полёта в космос забронировали уже 600 человек, которые купили билеты по $250 тыс. каждый.

Украинцы отправили послание космосу: чего они хотят
Украинцы отправили послание космосу: чего они хотят
© Александр Ткаченко/Facebook

Это гораздо меньше, чем заплатят те два человека — а именно столько свободных мест осталось на Unity-22, — которые поучаствуют в тестовых полётах. Ориентироваться здесь можно на конкурентов Брэнсона. Так, за первый полёт с Безосом, его братом Марком, а также 82-летней бывшей лётчицей Уолли Франк, четвёртый член их экипажа, имя которого не называют, заплатил на аукционе $28 млн.

Благодаря космосу оба миллиардера станут богаче. И дело не только в стоимости «билетов в невесомость».

Так, утром 12 июля — после успешного полёта Брэнсона — котировки его компании Virgin Galactic на Санкт-Петербургской бирже взлетели на 28,4%, к 7:16 по Москве достигнув исторического максимума в $63,88 за акцию.

Но население Земли наблюдает за успехами в новой космической гонке со смешанными чувствами.

Проблемы богачей

Несмотря на конкуренцию, Безос был одним из тех, кто поздравил Брэнсона с успешным полётом. Другим миллиардером, поприветствовавшим полёт Unity-22, оказался приятель Брэнсона — основатель и гендиректор компании SpaceX, второй после Безоса богатейший человек на Земле Илон Маск.

«Поздравляю! Прекрасный полёт», — написал он в Twitter под сообщением Брэнсона.

Позже в интервью The Sunday Times последний сообщил, что Маск будет одним из пассажиров Unity-22.

Сам Маск тоже вкладывает солидные средства в освоение космоса. 31 мая 2020 года корабль Crew Dragon его компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив туда двоих астронавтов — Боба Денкена и Дага Херли.

Эту стыковку назвали исторической. Впервые на МКС космонавтов доставляла частная компания. Кроме того, SpaceX успешно доставляет на орбиту грузы — например, спутники.

Сам же Маск в своих планах уже замахнулся на освоение Марса. При этом, в отличие от Безоса и Брэнсона, он заявил, что полёты на красную планету на его кораблях возможны будут в кредит.

Зов космоса: Герои Донбасса на околоземной орбите
Зов космоса: Герои Донбасса на околоземной орбите
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Путешествие для всех желающих будет насущной необходимостью, и тем, у кого нет денег, будут предоставлять кредиты», — указывал Маск в начале 2020 года.

Тогда эта фраза многих покоробила.

«Другими словами, будущие колонисты изначально окажутся в долговом рабстве у его корпорации, что будет означать сбывшийся сценарий тех самых мрачных капиталистических антиутопий. При этом, по словам миллиардера, люди все равно будут стараться сбежать с Земли, потому что у них не будет здесь никакой работы. И этот тот редкий случай, когда ему можно вполне доверять», — писал в своей статье для ресурса «Ліва» украинский публицист Роман Подолян.

Вот и к нынешнему полёту Брэнсона и грядущему полёту Безоса даже многие американцы отнеслись со смешанными чувствами.

«Вот что значит действительно быть миллиардером? Вы уже померялись членами в любой системе измерений и решили посоревноваться и здесь? Господи, да просто заплатите налоги. У меня студенческий долг», — гласит один из популярных комментариев в Twitter-е под постом Blue Origin, в котором компания отказывается признать полёт Брэнсона космическим.

Автор комментария, судя по содержанию последнего, один из тех американцев, кто не расплатился с долгами за получение высшего образования. В 2019 году задолженность американцев по студенческим ссудам оценивали в $1,54 трлн, или в среднем в более чем $32 тыс. на каждого, взявшего такую ссуду. Количество таких людей оценивалось в 44 млн человек.

Мэр Днепра Филатов собрался в космос
Мэр Днепра Филатов собрался в космос
© Facebook, Borys Filatov / Перейти в фотобанк

И у этих людей, несмотря на всю любовь многих из них к науке, полёты миллиардеров в космос вызывают лишь раздражение.

Ведь служат эти полёты в первую очередь личному обогащению и без того небедных людей. А познание вселенной в этих случаях стоит даже не на втором месте.

 