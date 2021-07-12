В воскресенье, 11 июля, британский миллиардер Ричард Брэнсон и ещё пять сотрудников его компании Virgin Galactic совершили полёт к границе космоса. Одни поднялись на высоту в 86 км и на несколько дней обогнали конкурента Брэнсона - американского миллиардера Джеффа Безоса, которого называют самым богатым человеком планеты

Брэнсон и его соратники, среди которых были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, поднялись на борту космоплана Unity-22 (SpaseShipTwo) на высоту 86 км. Их путешествие продлилось около часа, а в невесомости они побывали всего лишь несколько минут.

Несмотря на это, Брэнсон заявил: его детская мечта исполнилась. Рогозин назвал условие продолжения сотрудничества с США в космосе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — отметил миллиардер после приземления.

Он отметил, что начало речи далось ему непросто, ведь он «был вверх ногами всего несколько минут назад», и поблагодарил всех сотрудников компании за напряжённую работу на протяжении 17 лет, благодаря которой его детскую мечту удалось воплотить в жизнь.

А вот полет его конкурента Брэнсона отказались считать космическим.

«С самого начала New Shepard (космический корабль компании Blue Origin. — Ред.) был разработан, чтобы преодолеть линию Кармата, чтобы ни у одного из наших астронавтов рядом с именем на стояла звёздочка. Для 96% мирового населения космос начинается со 100 км — от международно признанной линии Кармана», — гласило сообщение компании Безоса Blue Origin в Twitter от 10 июля.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

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Уже после полёта Брэнсона в соцсетях, в том числе и в русскоязычных, разгорелись споры на тему того, можно ли действительно считать произошедшее 11 июля космическим путешествием.

В них оказались втянуты не только рядовые пользователи или компании миллиардеров, но и люди, непосредственно связанные с освоением космоса. Среди них был и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — написал он в Twitter 11 июля.

Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса — РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021

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Рогозин также понадеялся на то, что в будущем в новостях о космической гонке богачей зазвучат и фамилии россиян.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — отметил Рогозин.

Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе. — РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021

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Однако полемика Безоса и Брэнсона свидетельствует: если российские толстосумы и заинтересуются космосом, то совсем не ради благой цели развития технологий и увеличения знаний о космосе.

Прибыльное дельце

Критика Брэнсона ещё до его полёта со стороны Blue Origin была вызвана не только обидой владельца компании Безоса, которого обошли в самый последний момент: полёт самого Безоса в космос назначен на 20 июля.

Речь идёт и о прибылях, которые сулит космический туризм. Не случайно во втором твите, посвящённом опровержению «космичности» полёта Брэнсона, Blue Origin призвала будущих туристов пользоваться только её услугами.

«Только 4% мира признаёт границу ниже 80 км, или 50 миль, как начало космоса. New Shepard летает выше обеих границ. Это одно из многих преимуществ полёта с Blue Origin», — указывалось в твите компании.

Only 4% of the world recognizes a lower limit of 80 km or 50 miles as the beginning of space. New Shepard flies above both boundaries. One of the many benefits of flying with Blue Origin. pic.twitter.com/4EAzMfCmYT — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

​Впрочем, это не остановило Брэнсона, который после полёта заявил, что в ближайшем будущем на платформе для сбора пожертвований на благотворительность разыграют право на участие в ближайших полётах в космос.

Space is for all humanity, which is why we're giving YOU the chance to win 2 seats on one of the first @virgingalactic flights to space! ENTER NOW — all donations go to non-profit @spacehumanity: https://t.co/sjz1KV5f6z @omaze #Unity22 pic.twitter.com/pBzutUPJBl — Richard Branson (@richardbranson) July 12, 2021

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Брэнсон также заявил, что мечтает о том, чтобы полёты в космос стали более доступными.

«Только представьте мир, где люди всех возрастов, любого происхождения и со всех уголков мира <…> получают равный доступ к космосу, и по возвращении они вдохновляют тех, кто находится на Земле», — заявил Брэнсон.

Коммерческие рейсы на регулярной основе компания Брэнсона начнёт совершать в 2022 году. На сегодняшний день возможность полёта в космос забронировали уже 600 человек, которые купили билеты по $250 тыс. каждый. Украинцы отправили послание космосу: чего они хотят © Александр Ткаченко/Facebook

Это гораздо меньше, чем заплатят те два человека — а именно столько свободных мест осталось на Unity-22, — которые поучаствуют в тестовых полётах. Ориентироваться здесь можно на конкурентов Брэнсона. Так, за первый полёт с Безосом, его братом Марком, а также 82-летней бывшей лётчицей Уолли Франк, четвёртый член их экипажа, имя которого не называют, заплатил на аукционе $28 млн.

Благодаря космосу оба миллиардера станут богаче. И дело не только в стоимости «билетов в невесомость».

Так, утром 12 июля — после успешного полёта Брэнсона — котировки его компании Virgin Galactic на Санкт-Петербургской бирже взлетели на 28,4%, к 7:16 по Москве достигнув исторического максимума в $63,88 за акцию.

Но население Земли наблюдает за успехами в новой космической гонке со смешанными чувствами.

Проблемы богачей

Несмотря на конкуренцию, Безос был одним из тех, кто поздравил Брэнсона с успешным полётом. Другим миллиардером, поприветствовавшим полёт Unity-22, оказался приятель Брэнсона — основатель и гендиректор компании SpaceX, второй после Безоса богатейший человек на Земле Илон Маск.

«Поздравляю! Прекрасный полёт», — написал он в Twitter под сообщением Брэнсона.

Congratulations, beautiful flight! — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2021

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Позже в интервью The Sunday Times последний сообщил, что Маск будет одним из пассажиров Unity-22.

Сам Маск тоже вкладывает солидные средства в освоение космоса. 31 мая 2020 года корабль Crew Dragon его компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив туда двоих астронавтов — Боба Денкена и Дага Херли.

Эту стыковку назвали исторической. Впервые на МКС космонавтов доставляла частная компания. Кроме того, SpaceX успешно доставляет на орбиту грузы — например, спутники.

Сам же Маск в своих планах уже замахнулся на освоение Марса. При этом, в отличие от Безоса и Брэнсона, он заявил, что полёты на красную планету на его кораблях возможны будут в кредит. Зов космоса: Герои Донбасса на околоземной орбите © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Путешествие для всех желающих будет насущной необходимостью, и тем, у кого нет денег, будут предоставлять кредиты», — указывал Маск в начале 2020 года.

Тогда эта фраза многих покоробила.

«Другими словами, будущие колонисты изначально окажутся в долговом рабстве у его корпорации, что будет означать сбывшийся сценарий тех самых мрачных капиталистических антиутопий. При этом, по словам миллиардера, люди все равно будут стараться сбежать с Земли, потому что у них не будет здесь никакой работы. И этот тот редкий случай, когда ему можно вполне доверять», — писал в своей статье для ресурса «Ліва» украинский публицист Роман Подолян.

Вот и к нынешнему полёту Брэнсона и грядущему полёту Безоса даже многие американцы отнеслись со смешанными чувствами.

«Вот что значит действительно быть миллиардером? Вы уже померялись членами в любой системе измерений и решили посоревноваться и здесь? Господи, да просто заплатите налоги. У меня студенческий долг», — гласит один из популярных комментариев в Twitter-е под постом Blue Origin, в котором компания отказывается признать полёт Брэнсона космическим.

Is this really what it feels like to be a billionaire? You've already measured your penis by every metric imaginable so you have to fight here too?



Dear God, just pay your taxes. I have student debt. — Matthew White (@matthewmwhite) July 10, 2021

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Автор комментария, судя по содержанию последнего, один из тех американцев, кто не расплатился с долгами за получение высшего образования. В 2019 году задолженность американцев по студенческим ссудам оценивали в $1,54 трлн, или в среднем в более чем $32 тыс. на каждого, взявшего такую ссуду. Количество таких людей оценивалось в 44 млн человек. Мэр Днепра Филатов собрался в космос © Facebook, Borys Filatov / Facebook, Borys Filatov / Перейти в фотобанк

И у этих людей, несмотря на всю любовь многих из них к науке, полёты миллиардеров в космос вызывают лишь раздражение.

Ведь служат эти полёты в первую очередь личному обогащению и без того небедных людей. А познание вселенной в этих случаях стоит даже не на втором месте.