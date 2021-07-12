В конце июня 2021 года испанская газета «Паис» опубликовала репортаж из расположенного в Донбассе города Светлодарск под названием «В больничной траншее украинского фронта: «Лучше пусть затянется пандемия, чем вернётся война». Издание Украина.ру публикует эксклюзивный пересказ этой статьи

Авторами репортажа выступили Фермин Торрано и Мигель Осес.

Светлодарск — город районного значения в Бахмутском районе Донецкой области, расположен на берегу Углегорского водохранилища. В 2014 году Светлодарск перешёл под контроль ДНР, но ближе ко второй половине лета началось массированное наступление украинских войск на дебальцевском направлении, в ходе которого город был без боя занят украинской армией.

Сейчас город находится практически на линии соприкосновения. «Забыть не получится». Белорусский эксперт сказал, что Донбассу нужно делать с Украиной © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Геннадий Гуржий, директор больницы Светлодарска, врач с сорокалетним стажем работы, не смог ответить на вопрос корреспондентов о том, было ли ему труднее работать во время интенсивных боевых действий 2014 года или в настоящее время.

«Да, в 2014 году падали бомбы и звучали выстрелы, но администрация могла помочь. Сейчас, во время пандемии, наша больница переполнена. У нас не хватает коек», — рассказал Гуржий.

К сожалению, пишут журналисты, его слова не преувеличение. Большая часть первого этажа больницы используется исключительно для нужд украинской армии, а из ста оставшихся коек для пациентов с коронавирусной инфекцией используется половина.

Вооружённый конфликт усилился в нынешнем году, а прифронтовым больницам нужно также противостоять Covid-19. Сейчас на Украине, население которой составляет около 44 миллионов человек, чуть более полутора миллионов получили одну прививку, а полностью вакцинировано менее 350 тысяч жителей (статья опубликована 30 июня, данные — на тот период).

Тяжёлая ситуация в стране привела к тому, что многим прифронтовым больницам пришлось принимать пациентов из других районов. Два месяца назад, когда ситуация в Донбассе обострилась и многие ждали новой фазы «горячей» войны, 94% «ковидных» койко-мест в светлодарской больнице было занято.

«Подавляющее большинство пациентов — не местные, они из других близлежащих городов и посёлков, где либо нет больниц, либо не осталось свободных коек», — объясняет директор. Киев выдвинул очередной ультиматум по Донбассу © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это парадоксальная ситуация, потому что ещё недавно жители Светлодарска стремились сделать себе сколько-нибудь сложные операции в более крупных городах, удалённых от линии фронта. А сделать это не так просто из-за плохого состояния дорог, отмечает газета.

«Дорога до ближайшего города — 30 километров — на микроавтобусе занимает час. Или больше, если пользоваться одной из четырёх машин скорой помощи, которые административный центр выделяет для экстренных случаев.

Ямы на асфальте вынуждают ехать медленно, чтобы избежать тряски и осложнений у пациентов», — описывают положение дел журналисты.

В светлодарской больнице, «кажется, остановившейся во времени 40 лет назад», работают 18 врачей и 83 медсестры, которые обслуживают население города и близлежащих посёлков общей численностью 26 тысяч человек.

Главная медсестра больницы рассказала корреспондентам о нехватке персонала. С начала конфликта в 2014 году количество желающих жить в Светлодарске резко уменьшилось. Хотя за последние два года на город не упал ни один снаряд, но перестрелки на линии фронта там слышны постоянно, отмечает газета.

За время пандемии 12 человек из числа персонала больницы заболели Covid-19. Директор больницы говорит, что причиной тому халатное отношение «некоторых сотрудников» к мерам безопасности, однако в больнице отсутствует специализированная вентиляция и никто не пользуется фильтрующими масками, отмечается в репортаже.

А самой очевидной проблемой, мешающей оказывать квалифицированную медицинскую помощь во время пандемии, является разрушенное здание, расположенное позади больницы.

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Данные цифры считаются высокими по сравнению с другими странами региона, утверждается в статье.

Для восстановления инфекционного отделения, по словам директора больницы, в 2017 году требовалось 11 миллионов гривен (около 29 миллионов рублей). Сейчас необходимая сумма выросла вдвое, а «политики» так и не откликнулись на просьбы директора.

Присутствующий на встрече секретарь мэрии города подтвердил слова директора, уточнив, что эта сумма может быть выделена по частям, «но никто не хочет этим заниматься».

Кроме этого в статье отмечается, что в прифронтовой зоне никто не хочет очередного усиления конфронтации, «которая унесла около 14 000 жизней и которая теперь угрожает нарушить обстановку неспокойного затишья, ощущаемой в прифронтовых населённых пунктах».

Главврач больницы, занимающая эту должность с первых месяцев конфликта, сказала корреспондентам: «Сейчас положение тяжёлое, но лучше пусть пандемия продолжается ещё долгие месяцы, чем вернётся война…. Последние новости пугают всех, и мы боимся. Мы не знаем, что произойдет».