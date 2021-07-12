По состоянию на 12 июля 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек, больше 4 млн пациентов умерли

Не коронавирус: стало известно, чем на самом деле болен бывший муж Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк США, где коронавирус выявили более чем у 33,8 млн человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 607,1 тыс.

Второе место по числу заболевших занимает Индия: там выявлено свыше 30,8 млн случаев заражения, 408,7 тыс. из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано больше 19 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 533,4 тыс. человек скончались.

Ситуация в России

За последние сутки в России диагностировали 25 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,8 млн. Выздоровели 5,2 млн человек (более 16,4 тыс. за сутки), умерли более 143 тыс. (плюс 710 за сутки).

По словам премьера Михаила Мишустина, заболеваемость COVID-19 растет в большинстве российских регионов, ситуация в стране остается сложной. Он отметил важность сохранения резерва коек для пациентов с коронавирусом и призвал не ждать, когда в больницах закончатся места.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал, что в стране увеличилось количество тяжелых пациентов. Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты почти 30 млн человек. За неделю темпы вакцинации увеличились в 1,8 раза. Лидерами по охвату вакцинацией стали Белгородская область, Чечня, Чукотка, Тува и Ямал.

В Бурятии отменили режим самоизоляции на территории республики.

Минздрав готовит новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19, в которой будут в том числе отражены новые подходы. К примеру, в стационаре могут раньше начинать предупреждение избыточного воспаления.

Для получения медицинского отвода от вакцинации серьезными могут стать только два основания. По словам врачей, это либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут.

Утром 10 июля в Москве открылись 14 павильонов, где можно вакцинироваться «КовиВаком» — вакциной Центра Чумакова. К ним выстроились длинные очереди, и в итоге препарат опять закончился. Депздрав пообещал, что отстоявшие в очередях, но не дождавшиеся вакцины будут привиты в приоритетном порядке.

Эксперты расходятся во мнении, с чем связана такая популярность «КовиВака», — по одной из версий, он привлекает внимание тем, что производится в ограниченном количестве. Но все предупреждают, что вакцина еще находится на стадии клинических испытаний и точных данных о ее эффективности нет.

В кафе во Владимирской и Волгоградской областях перестали пускать посетителей без прививки от коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста.

Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России коронавирусом повторно заразились не более 1%, а после прививки заболели примерно 0,7% вакцинированных, сообщила глава Роспотребнадзора.

Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это труднодостижимой задачей. Ранее Попова заявила, что властям «нужно сделать несколько шагов», вакцинировать всех жителей, чтобы претендовать на звание самой передовой страны.

Российский модельер Валентин Юдашкин переболел COVID-19. По словам его супруги Марины Юдашкиной, модельер во время болезни чувствовал себя хорошо, потому что «была прививка, поэтому легко переболел, не было ни температуры, ничего».

Украина и коронавирус

За минувшие сутки на Украине выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них детей — 16, медработников — один. Госпитализировали 266 человек, зафиксировали семь летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 241 217 человек, летальных исходов — 52 604.

По мнению руководителя национальной экспертной группы по инфекционному контролю эпидемиолога Андрея Александрина, в ближайшее время Украину ожидает новая вспышка COVID-19, в частности из-за штамма «дельта», который из-за низкого количества вакцинированных будет отличаться высоким уровнем госпитализации и смертности.

Украинский Минздрав рекомендовал онкобольным прививаться от COVID-19, так как они особенно тяжело переносят коронавирус.

По словам сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, власть ничего не делает, чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации с коронавирусом. Он отметил, что представители власти много пиарятся на борьбе с эпидемией, однако ничего не делают для реального улучшения ситуации в здравоохранении.

Ситуация в мире

Китайские дипломаты опровергли информацию СМИ о том, что Россия и КНР договорились о взаимном признании вакцин от коронавируса.

В Абхазии из-за распространения коронавируса с 12 июля приостанавливается работа учреждений культуры. Под ограничения попадают театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, образовательные учреждения.

В столице Южной Кореи Сеуле вступили в силу новые коронавирусные ограничения самого высокого — четвертого — уровня, они продлятся две недели.

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам сообщил о последствиях прививок от коронавируса. В его отчете говорится, что вакцины Comirnaty и Spikevax (мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. Препарат Janssen от компании Johnson & Johnson европейский регулятор не рекомендовал колоть людям с синдромом капиллярной утечки (когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов). Кроме того, комитет предложил предупреждать людей с синдромом Гийена — Барре перед вакцинацией препаратом от AstraZeneca.

Регулярное появление новых штаммов коронавируса и растущее число заболевших толкают Европу к кардинальным мерам. Первой европейской страной, которая с 14 июля запретит въезд невакцинированным туристам на свою территорию, стала Мальта.