Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока-2» - Маттиас Варниг рассказал, как США нарушили пакетную договорённость о продолжении транспортировки газа через Украину. Штаты ввели санкции против подрядчиков строительства газопровода «Северный поток-2»

11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом. Накануне переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоятся вечером 12-го числа, Зеленский провёл встречу с председателем Христианско-демократического союза, одним из претендентов на пост нового главы немецкого правительства Армином Лашетом. Президент Украины выразил мнение, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию напрямую угрожает энергетической безопасности стран Евросоюза.

Ситуация вокруг газопровода, как подтвердили обе стороны, также станет одной из тем переговоров Меркель и Зеленского. Зеленский задал кандидатам в канцлеры ФРГ вопросы в лоб и получил не те ответы © REUTERS, Gleb Garanich

Тем временем исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, с которого американские власти не так давно сняли санкции, рассказал в интервью газете Handelsblatt, что «Северный поток-2» уже построен на 98%, и укладочные работы, как ожидается, завершатся в конце августа.

«Испытания и сертификация займут, по предварительным оценкам, от 2 до 3 месяцев по каждой из линий. На завершённом участке (первая ветка «Северного потока-2». — Ред.) мы уже приступили к этим работам. Наша цель — принять трубопровод в эксплуатацию уже в этом году», — заявил Варниг.

Кроме того, он считает очень реалистичной перспективу транспортировки водорода по «Северному потоку — 2» через 10 лет, соответствующие предварительные исследования уже проведены и оказались многообещающими, однако сейчас процесс осложняется угрозами санкциями различным сертификационным компаниям со стороны Соединённых Штатов.

При реализации проекта Nord Stream 2 AG учитывает риски дополнительных ограничительных мер, однако, по словам исполнительного директора компании, «если бы кто-то наложил санкции на покупателей, он бы перешёл в новое измерение экономической войны».

«Угрозы санкций со стороны США значительно усложнили нашу работу во всех отношениях, это касается и сертификации, но мы работаем над решениями и обязательно найдём способ. Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем международным требованиям и отраслевым стандартам. Они (американские санкции. — Ред.) стоили нам задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трёхзначном миллионом порядке», — констатировал Варниг.

Проект должны были завершить к концу 2019 года, но его реализацию пришлось остановить на этапе готовности в 93%. Вскоре после подписания 45-м президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривал введение санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода, швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Российской стороне пришлось пересматривать планы и искать суда, способные выполнить оставшуюся часть работ.

Возобновить реализацию проекта удалось спустя более года — в конце 2020-го. 4 июня 2021 года завершилось строительство первой нитки «Северного потока-2». Судя по данным навигационных систем, строительство второй нитки за последнее время активизировалось: если раньше судно «Академик Черский» находилось в резерве и шло следом за другим трубоукладчиком «Фортуной», то сейчас они работают параллельно, «Академик Черский» пошёл в немецкую акваторию и будет достраивать трубу, двигаясь навстречу «Фортуне» в акватории Дании. Борясь с «Северным потоком-2», Украина пропустила гораздо более тяжелый удар от России — эксперт © nord-stream2.com

По оценке эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, скорее всего, первая нитка, по которой пойдёт газ в рамках коммерческих заказов, будет запущена в эксплуатацию к сентябрю, а вторая начнёт принимать газ для покупателей в октябре.

Когда говорят о «Северном потоке-2», то речь непременно заходит об Украине, а конкретно о будущем транзита газа через её территорию после запуска в эксплуатацию нового трубопровода.

«Федеральное правительство (Германии. — Ред.) потребовало этого, Россия обеспечила. В конце 2019 года россияне и украинцы заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд кубометров природного газа в год до конца 2024 года. Объём, который значительно превышает первоначальные ожидания. Русских за это так не поблагодарили.

Русские внесли авансовые платежи, и, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, и подорвало доверие со стороны России», — заявил Варниг.

В конце 2019 года Москва и Киев подписали соглашение об отзыве всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказе от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, стороны заключили 5-летний контракт на транзит газа (с правом продления на 10 лет), предусматривающий прокачку через территорию Украины в первый год 65 млрд кубометров топлива, в следующие 4 года — по 40 млрд, но эти объёмы могут быть увеличены.

Согласно прописанному в документе принципу «качай или плати», если «Газпром» будет качать меньше 40 млрд кубометров в год или не будет качать вообще ничего, то Киев всё равно получит деньги.

«Транзит через Украину и после 2024 года будет частью транспортировки российского газа в Европу. В этом у меня нет ни малейшего сомнения», — выразил уверенность Варниг. «Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Визит Зеленского в Германию проходит за 3 дня до отъезда Меркель в Вашингтон, где, по информации немецких СМИ, она намерена обсуждать пути урегулирования споров вокруг «Северного потока-2».

Те предложения, которые члены правительственной делегации ФРГ озвучили американским коллегам в ходе поездки в Штаты 1 июня, как пишет газета Handelsblatt, восприняли как конструктивные, больше никаких подробностей неизвестно, поскольку с деталями консультаций знаком лишь узкий круг госслужащих. Но цель переговоров Меркель и президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы по их итогам озвучить принципиальную договорённость, которая должна позволить минимизировать геополитические последствия запуска «Северного потока-2».

Немецкие СМИ сообщают, что Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия посредством компенсации Украине, если та утратит статус страны-транзитёра российского газа, среди вариантов такой компенсации называют поддержку производства и экспорта водородного топлива с Украины, инвестиции в украинскую трубопроводную систему.

Тем не менее, за несколько часов до встречи Меркель с Зеленским официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что позиция правительства Германии по «Северному потоку-2» неизменна и известна украинской стороне. Хорошо известна она всему миру: проект экономический и будет реализован, поскольку поможет в энергообеспечении Германии и Европы в целом.

В свою очередь, представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон отметила, что на строительство «Северного потока-2» выданы все разрешения, причём уже давно.

Таким образом, реализации проекта ничего не мешает — очевидно, что США уже смирились с тем, что газопровод будет запущен, и перестали мешать своим европейским партнёрам, заинтересованным в этом. И интересы Украины в этой истории стояли явно не на первом плане, как хотели бы в Киеве.