В июле будет много политических новостей, посвящённых треугольнику США—Германия—Украина. 12 июля президент Украины Владимир Зеленский прибывает с визитом в Берлин, 15-го канцлер ФРГ Ангела Меркель полетит в Вашингтон, а в конце месяца либо в начале августа президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу в Белом доме

Зеленский поставит «Северный поток – 2» ребром

Своими планами на предстоящий визит в Германию украинская сторона поделилась на полях Международной конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Вильнюсе 7-8 июля.

«Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнёров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока – 2", будет принципиальный разговор», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена: уложенные морские секции газопровода соединены между собой, пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начались 11 июня. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода продолжаются. «Северный поток – 2» готов уже более чем на 95%, «Газпром» рассчитывает запустить его в 2021 году

В свою очередь, Зеленский заявил на том же мероприятии: «Вопрос "Северного потока – 2" — это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нём с госпожой Меркель. Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы. Разделять вопросы "Северного потока – 2" и безопасности мы не будем. Мне кажется, что вопрос "Северного потока – 2" — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику. Я считаю, что прежде всего — безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно», — заявил он.

По его словам, среди государств — членов Евросоюза нет единого мнения по поводу завершения строительства газопровода, поскольку трудно найти баланс между безопасностью и экономикой.

Для Германии вопрос не стоял никогда. Немецкие власти всегда твёрдо стояли на своём: «Северный поток – 2» — это исключительно коммерческий проект, который позволит решить проблему энергообеспечения самой Германии и остальной Европы, даже под угрозой введения пошлин на отдельные категории товаров со стороны предыдущего американского президента Дональда Трампа Меркель не отказалась от строительства газопровода по дну Балтийского моря для наращивания поставок российского газа. Борясь с «Северным потоком-2», Украина пропустила гораздо более тяжелый удар от России — эксперт © nord-stream2.com

Сейчас будущее «Северного потока – 2» определяется именно Берлином и Вашингтоном, без участия Киева, хотя украинские политики просили подключить их к переговорам по этой теме, однако немецкая правительственная делегация предпочла отправиться в Америку 1 июня без них. Неприятной новостью для Зеленского и других украинских политиков стало смягчение позиции Белого дома — констатировав, что посредством санкций остановить строительство готового более чем на 95% газопровода уже нельзя, а испортить отношения со своим главным евроатлантическим партнёром в лице Германии — можно, Байден снял ограничительные меры с оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига, руководствуясь национальными интересами США, как уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.

По сведениям газеты Handelsblatt, Меркель летит в Вашингтон, чтобы урегулировать с американской администрацией противоречия вокруг «Северного потока – 2», а в основу переговоров с Байденом должны лечь доработанные и согласованные предложения немецкой стороны, направленные на разрядку ситуации.

«Меркель не случайно пригласила Зеленского именно 12 июля, потому что 15-го она будет уже в Вашингтоне и "Северный поток – 2" будет обсуждать с Байденом. Нужно подходить реалистично, что "Северный поток" будет достроен. Нам нужно поднять вопрос в практической плоскости. Во-первых, если он будет достроен, то в каких условиях будет далее эксплуатироваться?» — сказал в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый.

В интервью информационным агентствам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press в середине июня Зеленский в качестве компенсации за запуск «Северного потока – 2» назвал завершение войны, возвращение Киеву неподконтрольных территорий, энергетическую безопасность и стабильность на всей территории Украины, в том числе геополитическую, а деньги, которые Запад предлагает дать Киеву, по словам президента, ничего не решают. «Ты хоть что-то заключи». Марунич о том, чем закончится затея Витренко о компенсациях за «СП-2» © Украина.ру/Нина Зотина

Однако те варианты компенсации, которые, если верить источникам агентства Bloomberg, США и Германия обсуждали, имеют чисто финансовый окрас: инвестиции в строительство электростанций на Украине, развитие инфраструктуры, наращивание поставок газа с Украины, необходимость начала переговоров с Россией о сохранении транзита газа по украинскому маршруту. Американская сторона ещё предлагала создать механизм приостановки поставок газа по «Северному потоку – 2», если «Россия попытается оказывать давление на Украину», но не уверена, что для этого есть технические возможности, а официальные лица ФРГ выступают против этой идеи, подчёркивая, что не хотят использовать газопровод в качестве политического оружия.

«Требовать компенсации за "Северный поток – 2"… С какой стати? Никто не обязан прокачивать газ через украинскую ГТС или через украинскую территорию. Украина, например, железнодорожный и автомобильный транзит через свою территорию заблокировала и тоже на этом сейчас не зарабатывает. Ну так что, теперь за это компенсации нужно выплатить? А если сравнить с доходами Украинской ССР, так они вообще упали на порядок, а то и на два, так что, тоже надо выплатить компенсации? Если местные власти не справляются с управлением страной, это не значит, что ЕС должен что-то компенсировать. <…> С тем же успехом можно потребовать компенсации за татаро-монгольское иго, там хотя бы понятно за что — есть документы, которые свидетельствуют, что через 30-40 лет после нашествия Батыя Киев был полностью разорён», — заявил политолог Ростислав Ищенко в видеоинтервью изданию Украина.ру.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, выступая на брифинге 9 июля, не исключил, что реализация проекта «Северный поток — 2» станет одной из тем переговоров Меркель и Зеленского.

«Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом. Для Германии центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны — транзитёра газа и после запуска «Северного потока — 2». Договор (о транзите газа — ред.) остаётся в силе, мы рассчитываем, что обе стороны будут его соблюдать», — сказал Зайберт, выразив надежду на продление соглашения.

По его словам, переговоры между Берлином и Вашингтоном по теме «Северного потока-2» продолжаются, уже состоялся обмен мнениями между советниками канцлера ФРГ и президента США.

Без Донбасса никуда

В отличие от украинской стороны, для немецкой «Северный поток-2» не главная тема, которую хотелось бы обсудить на встрече на высшем уровне. Андрей Золотарёв: Украина не может ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

«В понедельник федеральный канцлер вечером в 19.00 (20.00 мск) примет президента Украины Владимира Зеленского. Основной упор будет сделан, конечно, на германо-украинских отношениях. Ситуация с реализацией Минских договорённостей, процесс реформ на Украине, экономические вопросы, отношения с Россией — всё это также может стать темами переговоров», — уточнил Зайберт.

Перед началом переговоров запланирована совместная пресс-конференция Меркель и Зеленского.

Германия — это одна из ключевых сторон переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе и один из гарантов выполнения Минских соглашений, поэтому политики не могут обойти ситуацию на юго-востоке стороной. К тому же Зеленский 7 июля выступил с инициативой о создании нового переговорного формата, который будет работать параллельно с «нормандским», поскольку, по его словам, сейчас в «нормандском формате происходит торможение». Однако именно Киев, как неоднократно говорил постоянный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, блокирует реализацию Минских соглашений, чем показывает нежелание вести конструктивный диалог с представителями ДНР и ЛНР.

В частности, Зеленский хочет, чтобы активное участие в урегулировании конфликта в Донбассе принимали Соединённые Штаты. Народные республики Донбасса не против, более того, они передали главе МИД РФ Сергею Лаврову и заместителю руководителя Администрации президента РФ Дмитрию Козаку официальные предложения с просьбой инициировать встречу на уровне политдиректоров стран «нормандской четвёрки» с участием представителей ДНР и ЛНР, а также США. По словам вице-премьера Украины по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексея Резникова, США как члены и доноры ОБСЕ могут предложить своего представителя в любую из групп Контактной группы. Он также напомнил, что американцы участвовали в первых консультациях по конфликту в Донбассе — 17 апреля 2014 года в Швейцарии ЕС, Россия, США и Украина сделали Женевское заявление о мерах по деэскалации ситуации на Украине. Зеленский в истерике: США заставят Украину выполнять Минские соглашения? © Украина.ру

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков допустил подключение американцев к переговорному процессу по Донбассу, однако с той позицией, которую они занимают, сложно представить их конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате: никакого желания считаться с подходами и оценками России не наблюдается. Впрочем, сам Вашингтон большого желания участвовать в решении проблем Донбасса не проявляет. В апреле после предложения Зеленского о расширении «нормандского формата» за счёт США, Канады и Великобритании, озвученного в интервью газете Financial Times, Белый дом ушёл от ответа на вопрос о возможности участия в переговорах. Эта идея звучала из Киева ещё несколько раз, но Вашингтон также предпочитал отмалчиваться.

Зайберт на брифинге 9 июля сообщил, что Германия по теме урегулирования в Донбассе с партнёрами по Евросоюзу и за его пределами — с США и Великобританией, но никаких подробностей не привёл.

«Не исключаю, что немецкая сторона будет давить на Украину, настаивая на реализации Минских соглашений. Меркель и Ко уже не скрывают, что играют в одной партии с Россией», — считает политолог Тарас Загородний.