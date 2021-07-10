Владимир Зеленский сменил губернатора Прикарпатья, а «префект президента» Николай Тищенко - руководство городского совета в Ужгороде. Но ужасное состояние поездов до Западной Украины остаётся неизменным

На Прикарпатье — новый губернатор

Многомесячная эпопея с выборами в округе №87 в Ивано-Франковской области продолжает влиять на политическую ситуацию на Прикарпатье. Ещё в ходе предвыборной кампании и подсчёта голосов в Офисе президента были недовольны действиями главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Бойчука. На Банковой считали, что губернатор недостаточно поддерживает выдвиженца президентской партии «Слуга народа» — спортсмена Василия Вирастюка. И теперь, когда после многочисленных судов Вирастюк всё же занял кресло в Верховной Раде, в Киеве решили сменить руководство Прикарпатья.

В четверг, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковщины, которой он руководил чуть больше, чем полгода, и назначил новым губернатором Светлану Онищук. «Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации ещё более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины», — отметил Зеленский, вручая ей в Киеве служебное удостоверение. На Закарпатье разворовали бюджет на строительстве COVID-отделения © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Светлана Онищук до этого была вице-губернатором, а в целом её можно назвать карьерным чиновником. Она родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению «бухгалтерский учёт», в 2005 году — Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности «правоведение». Позже поступила в Прикарпатский юридический институт Львовского государственного университета внутренних дел, для чего даже была призвана на службу в органы МВД. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. Является доктором наук по государственному управлению.

В сентябре 2019 года Светлана Онищук была назначена заместителем главы Ивано-Франковской ОГА, и сохранила эту должность после того, как Виталия Федорива на посту губернатора Прикарпатья сменил Андрей Бойчук. Хотя последний также является уроженцем Ивано-Франковщины, но последние годы перед назначением он работал в Одесской области, и формировать новую команду начал, как классический варяг. Фактически Бойчук опирался на своего главного советника, выходца с Волыни Игоря Ярмольского, чей сын, адвокат Андрей Ярмольский, вскоре был назначен вице-губернатором.

Местные комментаторы отмечают, что отставка губернатора Прикарпатья связана не только с упомянутыми выше скандальными выборами, но и с политическим противостоянием в Киеве. Дело в том, что лоббистами назначения Бойчука осенью 2020 года называли местную бизнес-семью Бевз, близкую к коммерческим структурам Виктора Медведчука, занимающимся поставками топлива. Но после введения санкций против одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) многие связанные с ним политики и чиновники оказались под угрозой.

«Префект президента» Тищенко усиливает своё влияние в Закарпатье

Однако в других областях Западной Украины представители ОПЗЖ весьма успешно сотрудничают с президентской партией «Слуга народа» (СН), и даже устраивают совместно с ней переформатирование местных органов власти. Так, в Закарпатском областном совете 24 июня фактически была создана новая коалиция — в составе фракций СН, Партии венгров Украины (КМКС), «Команды Андрея Балоги», «За будущее» и ОПЗЖ (). Вдохновителем этого «переворота» местные СМИ считают депутата Верховной Рады Николая Тищенко, который несколько месяцев возглавляет закарпатских «слуг народа» и сам себя называет «префектом президента» в области. Новые приключения «слуг народа». Чем могут быть чреваты для Зеленского махинации на выборах в Прикарпатье

А на этой неделе Тищенко решил продемонстрировать своё влияние и в областном центре. На сессии Ужгородского городского совета, состоявшейся 9 июля, депутат парламента сидел в президиуме рядом с мэром Богданом Андреевым, и фактически руководил заседанием. А принятые на нём решения кардинально изменили политическую ситуацию в Ужгороде. Во-первых, отныне должность секретаря горсовета вместо представителя «Европейской солидарности» (ЕС) Андрея Рыбы занимает выдвиженец СН Арсен Мелкумян. Во-вторых, заместителем городского головы назначен Артём Погорелов, представляющий ОПЗЖ.

Таким образом, очередной болезненный удар получила региональная партия «Родное Закарпатье», ведь местная организация «Европейской солидарности» фактически была её «дочерней структурой», и все кандидаты в депутаты от ЕС согласовывались в офисе «роднозакарпатцев». Ранее представители этой партии, за которой стоят депутаты-мажоритарщики от Закарпатья Роберт Горват, Валерий Лунченко, Василий Петёвка и Владислав Поляк, были выброшены «слугами народа» из правящей коалиции в Закарпатском облсовете.

Уже на следующем заседании сессии Закарпатского областного совета, которое запланировано на июль, ожидается замена заместителей председателя этого органа. Вместо первого зама Дениса Мана из ЕС назначат представителя венгров Иосифа Борто (он занимал этот пост и в предыдущем созыве), а место Андрея Шекеты из «Батькивщины» займет Василий Иванчо из фракции «За будущее». Как отмечают местные журналисты, именно тогда коалиция СН с партиями Медведчука, Коломойского и Балоги, которых в Офисе президента называют «олигархами», станет официальной.

Особенности транспортного сообщения с Западной Украиной

Упомянутый депутат ВР Николай Тищенко, кроме всего прочего, пытается конвертировать своё влияние и в полезные для жителей Закарпатья дела. К примеру, он действительно способствовал восстановлению регулярного авиационного сообщения между Киевом и Ужгородом. Это важное событие для всей области, ведь поезда Киев-Ужгород находятся в дороге более полусуток.

А на минувшей неделе «Укрзализныця» возобновила ежедневное курсирование ночного скорого поезда «Буковина» №117/118 сообщением Черновцы — Киев — Чернигов, который ранее ходил через день. С 7 июля поезд отправляется из Черновцов в 19:46 и прибывает в Чернигов в 11:22. Из Чернигова, начиная с 8 июля, поезд отправляется в 16:50 и прибывает в Черновцы в 07:57. Возобновление ежедневного курсирования этого поезда поставили себе в заслугу и Черновицкая ОГА, и мэр Черновцов, и даже маргинальная партия «Демократическая секира», состоящая из неонацистов и тесно сотрудничающая с СБУ. «Укрзализныця» устроила показательное мытье поезда недовольному датчанину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Рады возобновлению ежедневных рейсов этого поезда и в соседней Хмельницкой области, поскольку он проходит через Каменец-Подольский, где надеются на наплыв туристов в сезон летних отпусков. Однако пассажирам поезда Черновцы — Киев — Чернигов придётся смириться с его недостатками. Согласно рейтингу украинских поездов, составленному киевским изданием "Вести", именно этот рейс является одним из худших в стране по всем критериям — комфорт, скорость, длительность в пути. Пассажиры «Буковины» жалуются на старые вагоны, постоянный запах дыма, отсутствие кондиционеров и хамство проводников. В пятёрку худших поездов страны вошёл также поезд №43 Киев — Ивано-Франковск «Прикарпатье», который, со слов пассажиров, имеет старые вагоны, грязные туалеты и серое белье.

А во Львове в последние дни больше обсуждают авиарейсы. С одной стороны, украинский лоукостер SkyUp отменил шесть рейсов из столицы Галичины, причём как в курортные Бургас, Ираклион, Родос, Неаполь и Барселону, так и в Тбилиси, — хотя последнее направление было одним из самых популярных в июне. С другой — саудовская авиакомпания Flynas открыла регулярные рейсы из Львова в Эр-Рияд и Джедду. Правда, поскольку обычным гражданам Украины въехать в Саудовскую Аравию практически нереально, речь явно идёт об очередных рейсах для секс-туристов с Ближнего Востока. Напомню, что Львов является одним из самых популярных мест отдыха турецких мужчин, для которых в этом городе создана соответствующая инфраструктура — ночные клубы и т.д. Теперь же к горячим турецким парням добавятся арабы с ореолом нефтяных шейхов.

Пять лет тюрьмы за вечеринку у памятника

Однако гостям Львова следует быть осторожным во время отдыха в этом городе, поскольку даже львовяне не всегда знают, где, с точки зрения «профессиональных патриотов», можно веселиться. Так, 4 июля полиция Львовской области открыла уголовное производство против нескольких девушек, которые праздновали день рождения одной из них рядом с Мемориалом Героев Небесной Сотни (так на Украине принято называть людей, погибших в 2014 году во время «евромайдана»). Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © CC0, Pixabay

Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено сообщение, проиллюстрированное фотографиями и видео, на которых несколько девушек во время празднования восемнадцатилетия своей подруги, жительницы Львова, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной. «По этому факту следователи Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок», — сказано в сообщении. Стоит отметить, что на видео прекрасно видно: девушки танцевали на расстоянии от памятника, фактически на улице, и никакого вреда монументу не нанесли.

При этом ряд местных СМИ написали, что на самом деле заявление на девушек написали представители мэрии Львова. Местные же «профессиональные патриоты» сразу же сообщили персональные данные именинницы, акцентировав внимание на том, что у неё русская фамилия, и танцы происходили под русскоязычную музыку. А директор львовского «Дома воина», ветеран войны на Донбассе Олег Высочанский в эфире местного телеканала порекомендовал родителям девушек вывезти их… в зону боевых действий.