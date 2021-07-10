Сто километров в тени

В Крыму стоит жара. Жарко даже дышать. Люди пытаются скрыться в море, но тёплая вода помогает ненадолго. Самые опытные спасаются в горах. Только прохладный горный воздух и густая тень крымских лесов приносят облегчение путешественнику

Если ехать из Алушты в сторону села Изобильного, недалёко от трассы стоит скромный дом — это офис Крымского природного заповедника, находящегося в ведении Управления делами Президента Российской Федерации. Данный заповедник крупнейший на полуострове — он занимает площадь почти 89 тысяч гектаров и охватывает практически все горы и склоны гор от Алушты до Ялты, и даже то, что нам снизу толком не видно за обрывистой кромкой гор: густые леса, уходящие далеко вглубь полуострова и населённые всяким зверьём — от кабанов до оленей, горные реки с резвящейся рыбой, десятки видов редких птиц.

Заповедный рай на земле вполне рукотворен. Ещё в начале ХХ века по личному повелению Николая II, во спасение крымских лесов и животных, безжалостно истребляемых местным населением, в 1913 году был учреждён «Заказник императорских охот». А после революции — особым декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 июля 1923 года — здесь был создан заповедник, в котором началась активная научная работа: изучение флоры и фауны, охрана животных, были созданы метеостанция и музей природы.

Очень сильный урон нанесли Крымскому заповеднику боевые действия во время Великой Отечественной войны: выгорело до полутора тысяч гектаров заповедных лесов, полностью истреблены зубры, погибло множество оленей, косуль и прочих животных. Но после войны заповедник восстановили и даже расширил его площадь до 30,3 тысяч гектаров. Вскоре заповедные леса стали излюбленным местом охоты и отдыха советской, а потом и украинской элиты. К счастью, насколько известно, нынешний лидер РФ охотой не увлекается, а потому звери чувствуют себя в правительственных заказниках и заповедниках абсолютно вольготно и возможность встретить их на лесной дороге значительно увеличилась.

Купив в офисе соответствующий билет на посещение Крымского природного заповедника, любой желающий может проехать с экскурсоводом 100 километров (60 из которых горный серпантин) от Алушты до Ялты по мало кому известной дороге, которая носит название Романовское шоссе, что была проложена по указанию последнего российского императора. Узкий серпантин среди лесов и пропастей наверняка заставит похолодеть сердце беспомощного пассажира, но удивительная красота природы того стоит.

Совершенно другой — тенистый и прохладный Крым, наполненный шумом водопадов и пением птиц — заставит забыть вас о мирском. Благо, по дороге, на высоте 750 метров над уровнем моря, стоит знаменитый горный монастырь святых бессеребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Он славится целебной водой святого источника «Савлых-Су» (в переводе — здоровая вода). Вода источника содержит серебро, марганец, цинк, кобальт и насладиться ею приезжают множество паломников. Для них недавно возведена специальная купель. Правда, надо учитывать, что нахождение в купальнике в пределах мужского монастыря запрещено — для омовения необходимо иметь специальную рубаху и нательный крест. Кроме того, на территории обители находится возрождённая Царская часовая, в которой молился Николай II — единственное здание из старого монастырского комплекса, пережившее войну и последующее запустение.

В окружающих чистейших реках (на этих склонах рождаются крупнейшие реки полуострова Альма и Кача) водится форель, которую, впрочем, разводят и в особых форельных хозяйствах, так же отрытых для посещения. В нынешнем году здесь даже разрешили умеренно рыбачить — до килограмма рыбы в одни руки. Но если устремиться дальше, ввысь по извилистой горной дороге, путешественника ждёт ещё больше открытий и незабываемых пейзажей. Именно здесь, среди вековых буковых лесов, куда редко доезжают шумные экскурсии, можно повстречать благородного оленя, косулю или кабана. Но Романовское шоссе уже вывело нас на просторное плоскогорье, к знаменитой Беседке Ветров. С высоты птичьего полёта мы видим весь берег от Алушты до Ялты и ошеломительную панораму Черного моря, а впереди ещё Никитский перевал (1448 метров над уровнем моря, самая высокая точка автомобильных дорог Крыма) и спуск в красавицу Ялту.

Красоты Крыма не исчерпываются тоненькой линией побережья ЮБК. Это и заповедники, и древние пещерные города, и бесценные архитектурные памятники. Наверное, стоит об этом лишний раз напомнить тем, кто собирается посетить солнечный полуостров или уже приехал сюда. Мир — это красота, которую нужно уметь вовремя рассмотреть.