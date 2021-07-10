Почему малороссийские селяне боялись красной свитки

«На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто искал чего», – так описывал в повести «Сорочинская ярмарка» историю красной свитки Н.В. Гоголь

Слово «красный» в славянских языках обычно обозначает не только красный цвет, но также и статус — красивый, главный. Отсюда красная площадь и красный угол. Но не так оценивалась одежда красного цвета, включая злополучную свитку (разновидность кафтана).

Гоголь любил собирать всякие народные побасенки, начиная со своей родины — села Сорочинцы. Сорочинская ярмарка, описанная автором, проводилась в XIX веке в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. На Полтавщине считалось, что красная свитка имеет прямое отношение к нечисти. Люди верили, что её владелец напрямую связан с Сатаной и всячески ему содействует. Появление красной свитки среди людей считалось признаком дьявольских проказ и скорых неприятностей. В приметах говорится, что «красная свитка на крылечке — чёртова метка. Чёрт рогатый подкинет свитку под дверь — верный знак, что сам вскоре явится».

«Что пёстро, то и дураку красно» — написано в толковом словаре Владимира Даля, казака луганского. По словам старожилов донбасской земли, красная рубашка считалась признаком недалёкого ума. Её носили только дурачки (блаженные).

«Красному и дурак рад», — так в простонародье говорили в Новопавловской волости Таганрогского округа области Войска Донского Российской империи, посёлке Криндачёвка (сейчас — это город Красный Луч Луганской Народной Республики). Рубахи красного цвета среди рабочего люда носить было не принято. Однажды в этот посёлок приехал молодой человек, который носил такую рубаху, но местные его сторонились, так как красный цвет в мужской одежде считался признаком «умственного неблагополучия» владельца.

Слово «свитка» сформировалась в языке славян. «Съвита» переводится как «одежда». В церковнославянском языке «съвито» — «полотно». Также существуют глаголы, определяющие действие. «Свить» в смысле «соткать» — именно это слово дало корень, используемый в данном понятии.

Свитку шили из домотканого сукна, которое изготавливают из овечьей шерсти. Для начала шерсть перебирают, сортируют, промывают и обезжиривают. После пропускают через трепальные машины и вычёсывают. Волокно поступает на прядильный станок и проходит процедуру валяния. И в завершение — промывание и окрашивание.

Полотно отправляют в ворсильную машину и подстригают, очищают щетками на бастовальной установке и спрессовывают. После этого сукно считается готовым для отправки на швейное производство.

С той поры прошло много лет, и в современном мире красная свитка не так страшна. Сменилось не одно поколение, и то, что вчера наводило ужас на простого обывателя, позабылось. Теперь этот элемент одежды, прошедший трансформацию, можно увидеть как на модных показах, так и в повседневной жизни.

В 2015 году итальянский модный Дом Valentino представил на Неделе высокой моды в Париже коллекцию платьев и костюмов, в основу которых легли в том числе традиционные русские и малороссийские одеяния. Среди декорированных оригинальной вышивкой и аппликациями модных новинок была и переигранная на современный мотив красная свитка.

Впрочем, мало ли — может, это как раз и есть свидетельство постоянного присутствия чёрта в мире высокой моды. Хотя, как говорят американские кинематографы, сейчас дьявол предпочитает «Прада»…