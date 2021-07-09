Главной темой прошедшей недели был саммит в Литве, посвящённый реформам на Украине. После провала попытки переворота в Белоруссии Литва и Польша переориентировались на Украину. Формат «Люблинского треугольника» предполагает восстановление альтернативного «русскому миру» геополитического проекта, провалившегося в XVII-XVIII веке

При этом Украина видится инициаторам такой схемы подчинённой стороной — решения будут приниматься в Варшаве и Вильнюсе. Но сейчас Украина на такую роль не согласна, а возможности Польши и Литвы влиять на неё несравнимо меньшие, чем у Германии, Франции и США. Да и само это влияние вряд ли будет конструктивным с точки зрения прекращения конфликта на Украине и восстановления украино-российских отношений.

Международная конференция по вопросам реформ на Украине

Нынешняя конференция — четвёртая, причём проходит она довольно скромно (предыдущие были в Лондоне, Копенгагене и Торонто).

Президент Литвы Науседа призвал Европу «усыновить» Украину.

Президент Украины Зеленский спросил, какие реформы нужны для этого.

Энтони Блинкен, в режиме видеопослания тут же дал перечень этих реформ:

— контроль стратегических партнеров над украинской судебной системой;

— назначение согласованных с США руководителей НАБУ и САП;

— реформа СБУ;

— неприкасаемость иностранного менеджмента в госкомпаниях;

— показательная посадка хоть одного коррупционера.

А специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай и вовсе сказал: «это так не работает. Нет чёткого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется План действий по членству или само членство, потому что это политические решение» (ответ Дмитрия Кулебы: «наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ»).

Как представляется, у мероприятия несколько целей.

Во-первых, на Западе сочли, что проводимые Зеленским реформы не в полной мере соответствуют «замыслу Госдепа об Украине», и Киев надо заставить делать так, как сказано за океаном. А не заниматься бесплодными фантазиями относительно немедленного членства в НАТО и ЕС.

Во-вторых, необходимо исправить ситуацию, при которой Киев вышел из-под влияния Вашингтона и Варшавы и стал слишком близок к Лондону и Анкаре (а у них свои интересы).

Ослабление американского влияния на Украину связано с внутренними факторами — в США происходила смена администрации, причём Украина играла или могла играть важную роль в этой смене (т.е. авторитет США в глазах украинских политиков упал).

Поляки же, по утверждению польской прессы, вообще «отключились» от украинской повестки, сочтя, что приход к власти Зеленского — «историческая ошибка», которая скоро кончится.

Интервью Алексея Данилова

Интервью секретаря СНБОУ Алексея Данилова изданию «Forbes» получилось скандальным (как, впрочем, большинство его публичных заявлений).

Во-первых, он сообщил, что реестр олигархов вообще может быть не создан, если предположительные олигархи «откажутся от активов и вернут часть государству».

Собственно, ничего такого в этом нет — изначально предполагалось, что целью деолигархизации будет не уничтожение олигархов, а ослабление их влияния на политику и мелкое вымогательство. Но на Западе таким поворотом будут, конечно, недовольны.

Во-вторых, он возложил моральную ответственность на Германию и Францию за «оккупацию» части Украины и Грузии (последняя потеряла контроль над Абхазией и Осетией ещё до распада СССР), причём Францию обвинил в коррупции — ценой непринятия Грузии в НАТО стал контракт на закупку «Мистралей».

Это продолжение политики давления Украины на Запад с целью выбить из него преференции, включая вступление в ЕС и НАТО. Кстати, переговоры о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС в пользу Украины уже ведутся.

В-третьих, он заявил, что Зеленский планирует ввести на Украине второй официальный язык — английский.

А в Вильнюсе министр иностранных дел Кулеба потребовал от Запада признать, что Украину не берут в НАТО из-за позиции России, и пообещал «принципиальный разговор» с Германией из-за «Северного потока — 2».

В общем, Киев продолжает кампанию давления на Запад с целью получения уступок. Как минимум на неё нет адекватного ответа, и, более того, иногда действительно удаётся получить уступки.

Перспективы изменения формата переговоров по Донбассу

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что ЛНР и ДНР предложили провести встречу «нормандской четвёрки» вместе с представителями Донбасса и США. Речь идёт «об одноразовой встрече, которая не должна и не может ломать устоявшиеся форматы переговоров».

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в интервью Украине.ру подтвердила эту информацию: «было бы абсурдно отрицать влияние Соединённых Штатов Америки и в международных отношениях в мировом масштабе, и в отношении их влияния на украинскую сторону. Поэтому мы увидели необходимость разово привлечь представителей США, чтобы они имели достоверную информацию и фактаж о том, что же всё-таки происходит в минском переговорном процессе и кто блокирует мир, кто является, скажем так, проводником войны».

Олег Царёв утверждает, что «сейчас Россия не возражает по вопросу участия США в нормандском формате». При этом он ссылается на выступление Байдена в Киеве в декабре 2015 года, когда тот говорил, что необходимы «автономные, независимые штаты, которые решают свои проблемы собственными силами, имеют собственную образовательную систему, правительство в рамках объединённой Конституции».

Вопрос о привлечении США как единственного полноценного субъекта к Минским переговорам поднимался давно. Мешало этому два обстоятельства.

С одной стороны, были все основания полагать, что США, являющиеся реальным архитектором войны в Донбассе, отнюдь не привнесут конструктива в переговоры.

С другой стороны, этого не хотели сами США — по той же причине.

Сейчас у республик Донбасса и России есть основания полагать, что США готовы пойти на уступки в этом вопросе и могут заставить Киев выполнять соглашения.

Мы полагаем, что такие расчёты уж очень смелые, тем более что возможности США влиять на позицию Украины отнюдь не безграничны (более того, Украина сама научилась влиять на позицию США). Тем не менее, попытаться надо.