Если задуматься, то любимая многими итальянская кухня не так далека от привычной восточноевропейской. Например, равиоли – ближайшие родственники украинских вареников, а лазанки очень напоминают лазанью

Лазанки готовят в Польше, Литве, Белоруссии и на Западной Украине. По некоторым данным, рецепт попал в Польшу в XVI веке благодаря королеве Боне Сфорце — итальянке, жене короля Сигизмунда I. Боне не пришлась по вкусу жирная польская кухня, и готовку при дворе поручили итальянским поварам.

Украинская кухня: готовим сытную шарпанину © smak.ua

Для лазанок замешивают тесто из пшеничной, ржаной или гречневой муки, раскатывают его, нарезают, а затем отваривают. В Польше к ним добавляют квашеную или свежую капусту, грибы, колбасу или мясо. В Белоруссии, где рецепт также распространился в районе XVI века, готовят лазанки с жареным салом и луком, а в пост — с тертым маком и ягодами.

Интересно, что раньше лазанки готовили иначе: не смешивали с другими ингредиентами, а укладывали слоями, как настоящую лазанью.

В украинской кухне были известны лазанки из картофельного теста: их резали, сушили, а затем варили в бульоне или молоке. Также во Львове в начале XX века был популярен рецепт лазанок, запеченных в слоеном тесте с ветчиной, маслом и сметаной — называлось это «пирожком с ветчиной».

Для приготовления лазанок вам понадобятся:

- яйцо — 1 штука

- вода — 1 стакан

- мука — 2,5 — 3 стакана

- лук — ½ луковицы

- сало — 200 грамм.

Взбейте яйцо с помощью венчика или миксера. Добавьте к нему стакан воды, соль, а затем постепенно вмешайте муку.

Замесите руками тесто и разделите его на три равных части. Каждую часть раскатайте и разрежьте на квадраты или треугольники.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Поджарьте до золотистости лук и сало.

Выложите горячие лазанки на тарелку, сверху положите кусочек сливочного масла и присыпьте жареным салом и луком.

Приятного аппетита!