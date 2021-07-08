Это блюдо относится к лемковской кухне. Лемки (или русины, жители горных районов на границе Украины, Польши и Словакии) любят простую пищу, в их рационе много капусты, картофеля, фасоли и зерновых. Особенно в этих местах уважают квашеные и соленые овощи, а вот мясо тут, наоборот, редкий гость — его едят только на праздники.
Фучки — это оладьи, приготовленные из квашеной капусты. Интересно, что сама квашеная капуста на Украине — это практически национальная идеология. Ее едят как закуску, готовят из нее капустняк, бигос, солянку, используют как начинку для вареников и пирожков.
Фучки готовятся просто неприлично просто и быстро, но результат точно порадует. Подавать это блюдо можно со сметаной или мачанкой, а можно просто притрусить сыром и зеленью. Отлично сочетается с кружечкой простокваши.
Для приготовления фучек вам понадобятся:
- квашеная капуста — 250 грамм
- молоко — 250 мл
- мука — 250 грамм
- лук- 1 штука
- яйца — 3 штуки
- соль, сахар, перец — по вкусу
- сода — на кончике ножа.
Отожмите квашеную капусту и мелко ее нарежьте. Также мелко порубите лук.
В глубокой миске смешайте молоко, муку, соду, соль и яйца. По густоте тесто должно быть немного плотнее, чем на блины.
Добавьте к массе капусту, лук и специи, хорошо перемешайте.
Пожарьте фучки с обеих сторон до золотистости.
Подавайте со сметаной или мачанкой.
Приятного аппетита!