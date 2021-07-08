Если в холодильнике пустовато и времени на готовку не хватает - можно приготовить сытные и вкусные лемковские фучки

Украинская кухня: рецепт сладкой гамулы © Фото: Десертный Бунбич

Фучки — это оладьи, приготовленные из квашеной капусты. Интересно, что сама квашеная капуста на Украине — это практически национальная идеология. Ее едят как закуску, готовят из нее капустняк, бигос, солянку, используют как начинку для вареников и пирожков.

Фучки готовятся просто неприлично просто и быстро, но результат точно порадует. Подавать это блюдо можно со сметаной или мачанкой, а можно просто притрусить сыром и зеленью. Отлично сочетается с кружечкой простокваши.

Для приготовления фучек вам понадобятся:

- квашеная капуста — 250 грамм

- молоко — 250 мл

- мука — 250 грамм

- лук- 1 штука

- яйца — 3 штуки

- соль, сахар, перец — по вкусу

- сода — на кончике ножа.

Отожмите квашеную капусту и мелко ее нарежьте. Также мелко порубите лук.

Украинская кухня: готовим пышную дрочёну © Фото: culinarya.ru

Добавьте к массе капусту, лук и специи, хорошо перемешайте.

Пожарьте фучки с обеих сторон до золотистости.

Подавайте со сметаной или мачанкой.

Приятного аппетита!