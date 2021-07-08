Такое украинское блюдо, как баба-шарпанина, или просто шарпанина, совсем не сложно готовить, более того оно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола

Необычное название блюда происходит от слова «шарпать» — скрести, рвать на части. Действительно, шарпанина так и готовится: для нее нужно будет разобрать на маленькие кусочки рыбу.

Украинская кухня: готовим човлент © Фото: pershij.com.ua Ивана Котляревского.

Это блюдо обычно готовили из пресноводной рыбы — тарани или чебака. Рыба также могла быть вяленой, а в праздники для приготовления шарпанины брали судака.

Для приготовления шарпанины вам понадобятся:

- судак- 1,2 кг

- репчатый лук — 2 шт

- морковь — 200 грамм

- петрушка (корень) — 100 грамм

- пшеничная мука — 150 грамм

- черный молотый перец — ½ ч. ложки

- растительное масло — 20 мл

- сливочное масло — 10 грамм

- соль — ½ ч. ложки.

Для начала отвариваем рыбу в воде с корнем петрушки и морковью до тех пор, пока мясо не будет хорошо отделяться от костей.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Получившийся рыбный бульон можно использовать для приготовления супа, а его часть замешиваем с мукой для шарпанины — заливка должно по консистенции напоминать сметану.

Сложите в форму лук и разобранную на кусочки рыбу, залейте все жидким тестом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Отправьте шарпанину в духовку на 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!