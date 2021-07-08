Необычное название блюда происходит от слова «шарпать» — скрести, рвать на части. Действительно, шарпанина так и готовится: для нее нужно будет разобрать на маленькие кусочки рыбу.
Шарпанина относится к древней украинской кухне и, как многие другие старинные украинские блюда, упоминается в «Энеиде» Ивана Котляревского.
Это блюдо обычно готовили из пресноводной рыбы — тарани или чебака. Рыба также могла быть вяленой, а в праздники для приготовления шарпанины брали судака.
Для приготовления шарпанины вам понадобятся:
- судак- 1,2 кг
- репчатый лук — 2 шт
- морковь — 200 грамм
- петрушка (корень) — 100 грамм
- пшеничная мука — 150 грамм
- черный молотый перец — ½ ч. ложки
- растительное масло — 20 мл
- сливочное масло — 10 грамм
- соль — ½ ч. ложки.
Для начала отвариваем рыбу в воде с корнем петрушки и морковью до тех пор, пока мясо не будет хорошо отделяться от костей.
В это время обжарьте на сковороде лук, порезанный кольцами.
Получившийся рыбный бульон можно использовать для приготовления супа, а его часть замешиваем с мукой для шарпанины — заливка должно по консистенции напоминать сметану.
Сложите в форму лук и разобранную на кусочки рыбу, залейте все жидким тестом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
Отправьте шарпанину в духовку на 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!