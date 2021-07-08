В конце июня белорусское руководство заявило о приостановке участия Минска в программе Евросоюза «Восточное партнерство». Казалось бы, данное решение, являющееся ответом на европейские санкции, носит сугубо внешнеполитический характер. Но оно, несомненно, отразится и на внутриполитической ситуации в республике

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Брюсселю это нужно для того, чтобы продвигать современные европейские ценности в странах постсоветского пространства и таким образом формировать среди их элит и населения прозападные настроения. Гражданское общество, включающее в себя всевозможные некоммерческие организации, общественные движения, культурные центры, блогосферу и СМИ, как нельзя лучше подходит для этой задачи: его участники формируют общественное мнение.

Механизм влияния

Взаимодействие Брюсселя с гражданским обществом в странах «Восточного партнерства» выглядит довольно просто. Сперва определяются глобальные цели проекта и размер их финансирования на конкретный срок (обычно на 5 лет). Чаще всего это происходит на саммитах организации.

Среди этих целей, как правило, оказывается что-то вроде «демократизации» внутриполитической системы стран-членов проекта, а также работа с их гражданским обществом. Например, на период 2014-2020 годов среди целей было «укрепление, развитие и консолидация демократии и верховенства закона, а также уважения прав человека». На её реализацию было выделено 1,33 миллиона евро.

Следующий этап — это создание отдельных программ для работы с гражданским обществом и «укрепление демократии». Среди них, рассчитанных на прошлую пятилетку (2014-2020) можно выделить, например, программу «Культура и креативность», направленную на «увеличение роли культуры в качестве движущей силы проведения реформ». Или EU4Youth, которая предусматривает «поддержку участия молодежных организаций в диалоге по вопросам политики и сотрудничества с частными и государственными организациями и учреждениями».

После этого проводится Форум гражданского общества (ФГО) Восточного партнерства, на котором уже более узко обсуждаются направления программ данного сегмента деятельности организации. Любопытно, что в 2014-2020 годах среди таких направлений, закрепленных в Стратегии ФГО, оказались среди прочих «противостояние российской пропаганде», «женское предпринимательство», «реформа государственных административных органов» и «реформа высшего образования». Очевидно, что эти направления связаны с политическими или идеологическими интересами ЕС.

Далее следует самый интересный этап. Когда определены цели, выделен бюджет, созданы программы и согласованы направления их работы, начинают проводить конкурсы на получение грантов. В них участвуют, как правило, молодые и инициативные люди, желающие на фоне собственного максимализма «изменить мир к лучшему».

ЕС прокомментировал выход Белоруссии из «Восточного партнерства» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Запретные плоды» ВП в белорусском гражданском обществе

Сложно сказать, сколько проектов в общей сложности было профинансировано в рамках более чем десятилетнего участия Белоруссии в «Восточном партнерстве» (к тому же официальные источники проекта не представляют полные данные о такой деятельности). Однако некоторая информация все же публикуется в открытых источниках.

Например, известно, что по одной из программ «Восточное партнерство» покрыло расходы такой организации, как Европейский фонд за демократию (ЕФД), который напрямую финансирует оппозиционные НКО и СМИ в Белоруссии. Для деятельности этого фонда ВП выделило 7 миллионов евро, которые предполагалось использовать в течение 2019-2023 годов.

«Восточное партнерство»: десять лет дружбы против РФ © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

По разным оценкам, количество подобных проектов, работающих во внутренней белорусской политике и прямо или косвенно связанных с «Восточным партнерством», может идти на десятки.

В русле «зачистки»

Выход Белоруссии из «Восточного партнерства» на фоне вышесказанного выглядит не только политическим, идеологическим и символическим жестом, означающим демонстрацию несогласия с давление Запада на Минск.

Одновременно с этим такой шаг видится и продолжением политики «зачистки» оппозиционного политического поля — Брюсселю «обрубают» очередную возможность влиять на внутриполитическое поле республики через программы и гранты для гражданского общества.

Любопытно, что приостановка участия в проекте грозит Белоруссии рядом финансовых потерь. В рамках «Восточного партнерства» ЕС взаимодействовал не только с оппозицией, но и с властью: Минску помогали развивать энергетическую безопасность, привлекать инвестиции, способствовали проникновению белорусских товаров на европейские рынки. Однако после острой фазы политического кризиса в 2020 году это отошло на второй план, власти направили приоритеты в первую очередь на купирование внутренних угроз.

Впрочем, участие Брюсселя в белорусской экономике было не столь значительным, чтобы власть ощутила болезненность новой ситуации. Скорее наоброт, отказавшись от Восточного партнерства, Белоруссия сохраняет пророссийский вектор развития, что с точки зрения экономики куда для страны и выгоднее и важнее.