Одним из основных направлений работы «Восточного партнерства» является взаимодействие Евросоюза с гражданским обществом (неправительственным сектором) в странах проекта. В том числе в Белоруссии.
Брюсселю это нужно для того, чтобы продвигать современные европейские ценности в странах постсоветского пространства и таким образом формировать среди их элит и населения прозападные настроения. Гражданское общество, включающее в себя всевозможные некоммерческие организации, общественные движения, культурные центры, блогосферу и СМИ, как нельзя лучше подходит для этой задачи: его участники формируют общественное мнение.
Механизм влияния
Взаимодействие Брюсселя с гражданским обществом в странах «Восточного партнерства» выглядит довольно просто. Сперва определяются глобальные цели проекта и размер их финансирования на конкретный срок (обычно на 5 лет). Чаще всего это происходит на саммитах организации.
Среди этих целей, как правило, оказывается что-то вроде «демократизации» внутриполитической системы стран-членов проекта, а также работа с их гражданским обществом. Например, на период 2014-2020 годов среди целей было «укрепление, развитие и консолидация демократии и верховенства закона, а также уважения прав человека». На её реализацию было выделено 1,33 миллиона евро.
Следующий этап — это создание отдельных программ для работы с гражданским обществом и «укрепление демократии». Среди них, рассчитанных на прошлую пятилетку (2014-2020) можно выделить, например, программу «Культура и креативность», направленную на «увеличение роли культуры в качестве движущей силы проведения реформ». Или EU4Youth, которая предусматривает «поддержку участия молодежных организаций в диалоге по вопросам политики и сотрудничества с частными и государственными организациями и учреждениями».
После этого проводится Форум гражданского общества (ФГО) Восточного партнерства, на котором уже более узко обсуждаются направления программ данного сегмента деятельности организации. Любопытно, что в 2014-2020 годах среди таких направлений, закрепленных в Стратегии ФГО, оказались среди прочих «противостояние российской пропаганде», «женское предпринимательство», «реформа государственных административных органов» и «реформа высшего образования». Очевидно, что эти направления связаны с политическими или идеологическими интересами ЕС.
Далее следует самый интересный этап. Когда определены цели, выделен бюджет, созданы программы и согласованы направления их работы, начинают проводить конкурсы на получение грантов. В них участвуют, как правило, молодые и инициативные люди, желающие на фоне собственного максимализма «изменить мир к лучшему».
В Белоруссии у них для этого выбор, мягко говоря, небольшой — несколько застрявших в формализме официозных «комсомольских» структур. Поэтому инициативные юноши и девушки, собрав команду на создание блога или СМИ, НКО или культурного центра, либо на проведение общественной или волонтерской кампании, могут подать заявку на европейские гранты. Более того, помимо финансирования организаторы «Восточного партнерства» могут им предложить и обучающие курсы или уроки, как правильно заниматься «активизмом», чтобы европейские денежки не были выброшены впустую.
«Запретные плоды» ВП в белорусском гражданском обществе
Сложно сказать, сколько проектов в общей сложности было профинансировано в рамках более чем десятилетнего участия Белоруссии в «Восточном партнерстве» (к тому же официальные источники проекта не представляют полные данные о такой деятельности). Однако некоторая информация все же публикуется в открытых источниках.
Например, известно, что по одной из программ «Восточное партнерство» покрыло расходы такой организации, как Европейский фонд за демократию (ЕФД), который напрямую финансирует оппозиционные НКО и СМИ в Белоруссии. Для деятельности этого фонда ВП выделило 7 миллионов евро, которые предполагалось использовать в течение 2019-2023 годов.
Одним из ярких примеров получателей помощи от этого фонда выступает довольно популярное и влиятельное СМИ «Европейское радио для Белоруссии», которое уже на протяжении довольно длительного времени занимает националистическую позицию во внутренней повестке в республике и прозападную — во внешней. Данное медиа полностью поддержало протестующих в августе прошлого года, и его сайт был заблокирован. Буквально на днях появилась информация, что его лишают аккредитации в Белоруссии.
По разным оценкам, количество подобных проектов, работающих во внутренней белорусской политике и прямо или косвенно связанных с «Восточным партнерством», может идти на десятки.
В русле «зачистки»
Выход Белоруссии из «Восточного партнерства» на фоне вышесказанного выглядит не только политическим, идеологическим и символическим жестом, означающим демонстрацию несогласия с давление Запада на Минск.
Одновременно с этим такой шаг видится и продолжением политики «зачистки» оппозиционного политического поля — Брюсселю «обрубают» очередную возможность влиять на внутриполитическое поле республики через программы и гранты для гражданского общества.
Любопытно, что приостановка участия в проекте грозит Белоруссии рядом финансовых потерь. В рамках «Восточного партнерства» ЕС взаимодействовал не только с оппозицией, но и с властью: Минску помогали развивать энергетическую безопасность, привлекать инвестиции, способствовали проникновению белорусских товаров на европейские рынки. Однако после острой фазы политического кризиса в 2020 году это отошло на второй план, власти направили приоритеты в первую очередь на купирование внутренних угроз.
Впрочем, участие Брюсселя в белорусской экономике было не столь значительным, чтобы власть ощутила болезненность новой ситуации. Скорее наоброт, отказавшись от Восточного партнерства, Белоруссия сохраняет пророссийский вектор развития, что с точки зрения экономики куда для страны и выгоднее и важнее.