В среду, 7 июля, в Киеве открылся Всеукраинский съезд территориальных общин. В нем приняли участие представители общин, эксперты, депутаты, чиновники центральных органов власти и представители международных организаций. Всего около 700 человек

Обсуждали реформу децентрализации и разграничение полномочий между центральными и местными органами власти. Особое внимание уделялось конституционному закреплению результатов реформы децентрализации и представительству интересов местного самоуправления в центральных органах (лоббизм).

Реформу децентрализации на Украине активно лоббировали послы стран «Большой семерки». В июне текущего года они призывали закрепить в Конституции результаты реформы, чтобы ее сложнее было откатить назад, а также предоставить объединенным территориальным общинам статус юридического лица ради прозрачности их деятельности и предотвращения коррупции. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в Конституцию будет нелегким процессом, так как «даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда — катастрофическим». На Украине будет создано почти 1,5 тысячи объединенных территориальных общин — Шмыгаль © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Германии излишнюю централизацию власти на Украине называли одной из причин кризиса 2014 года и развития сепаратистских настроений. Центр выжимал из регионов все соки, почти ничего не возвращая. В результате инфраструктура на местах разваливалась, и недовольство Киевом нарастало. Экс-президент Порошенко называл децентрализацию «гарантией от парада суверенитетов 2014 года».

Итогом реформы должно стать формирование новой конструкции административно-территориального устройства страны на базе трехуровневой системы: 1) объединенные территориальные общины (ОТО); 2) укрупненные районы; 3) регион (облсовет и префектуры).

Согласно логике реформы, объединенные громады должны обладать достаточным уровнем полномочий самоуправления и своим финансовым ресурсом. Общинам стали оставлять 57% их налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), 15% платы за землю и 14% общего налога и 6,7% акцизных сборов.

После начала реформы децентрализации на местах действительно стало оставаться больше средств, но Киев решил подбросить им и больше расходов, взвалив на местные бюджеты больше обязанностей по содержанию медицинских и учебных учреждений, а сейчас на них хотят еще взвалить содержание националистов из подразделений территориальной обороны.

Естественно, центральной власти хотелось бы под видом децентрализации укреплять свою власть и получить больше инструментов, усиливающих финансовую зависимость от центра, например в виде субвенций. Для пущего контроля над общинами хотят поставить префекта с широкими полномочиями.

В прошлом году Зеленский уже подавал законопроект № 2598 о внесении изменений в Конституцию в рамках реформы децентрализации. Он предлагал введение института префектов, назначаемых президентом, который мог приостанавливать решения общин по ряду причин, включая «угрозу нацбезопасности», что на Украине трактуется весьма вольно. Префект мог также приостанавливать полномочия местных советов и их председателей. Такой институт, очевидно, укрепил бы центральную власть под маской «децентрализации». Однако законопроект вызвал ожесточенное сопротивление на местах и в парламенте. Документ раскритиковали в посольствах Германии, Канады и Швеции, заявив, что он противоречит духу децентрализации и не укрепляет права местных общин. Офис президента отозвал законопроект, но не отказался от мысли поставить над каждой общиной своего «жандарма». По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, в 2022 году законопроект переработают и постараются снова принять. В Офисе президента институт таких «смотрящих» над общинами объясняют возможной угрозой территориальной целостности страны. Несмотря на давление со стороны западных посольств, очевидно, что в Офисе президента не торопятся с внесением изменений в Конституцию. Каждый за себя. Децентрализация — мина замедленного действия для Украины

Аналогичным образом действовал Петр Порошенко. В 2015 году экс-президент предложил внести изменения в Конституцию Украины, предполагающие создание префектур, которые будут контролировать работу местных властей. Проект был одобрен Верховной Радой в первом чтении еще, но затем «завис» в парламентских комитетах, так как депутаты усмотрели в нем угрозу узурпации власти президентом.

Еще раньше, в апреле 2014 года, при «переходном правительстве Майдана», такой же проект изменений в Конституции подписывал и.о. президента Украины Александр Турчинов. В нем тоже говорилось о введении института представителей президента (префектов) в районах. До этого аналогичную идею продвигала Администрация президента Ющенко (под названием «Реформа для народа»), но она так и не трансформировалась в законодательство, встретив сопротивление в юго-восточных регионах Украины.

Как мы видим, с внесением изменений в Конституцию власти не спешат, затягивая процесс. Кроме того, одной рукой местным органам власти дают больше прав и средств, а другой лишают их прав и средств. В рамках реформы децентрализации в Киеве с 2014 года пытаются не мытьем так катаньем протолкнуть консолидацию власти президента, что встречает сопротивление на местах.

Кроме того, националисты и центральные власти опасаются, что реальная децентрализация станет не столько гарантией от «парада суверенитетов», сколько препятствием на пути к тотальной националистической унификации страны. Реформу децентрализации в Киеве называют также «региональной феодализацией», подчеркивая, что она усиливает власть местных «баронов».

В территориальных общинах пока лишь заикаются о возможности предоставления им прав самостоятельно определять свои праздники и выходные дни, развивать региональные культурные проекты. Однако за каждой такой попыткой следует окрик из центра и мобилизация националистических банд, ставших для власти негласным инструментом контроля над местным самоуправлением, а им никакие конституционные изменения не важны.