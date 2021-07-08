«Газпром» не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину, демонстрируя уверенность в запуске «Северного потока - 2» уже осенью текущего года. На это рассчитывают и в Европе

«Фортуне» осталось уложить меньше 50 километров труб

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» не спеша, но уверенно движется к финишу достройки «Северного потока — 2» (СП-2). При нынешней скорости и благоприятной погоде судно может завершить проект к сентябрю. По состоянию на среду, 7 июля, в датских водах ей осталось уложить ещё чуть больше 30 километров второй ветки СП-2, а в немецких — 16,5 километра. В последние дни «Фортуна» в экономической зоне Дании в Балтийском море работает почти на максимальной скорости, укладывая более 1100 метров труб в сутки.

Немецкий регулятор установил, что строительство участка в Германии, который будут укладывать в последнюю очередь, должно завершиться до октября 2021 года. При нынешней скорости «Фортуна» может уложиться и до сентября, однако многое зависит от погоды. Сейчас она благоприятная, судно работает на высоких скоростях. Баржу обслуживают девять судов снабжения, часть из которых фактически выполняет охранные функции.

Российский трубоукладчик «Академик Черский» тем временем по-прежнему находится в районе строительства, но в работах не задействован. Несмотря на модернизацию, судно так и не смогло выйти на укладку более 600 метров труб в сутки. Его заменили на «Фортуну» после того, как она завершила строительство первой нитки СП-2, которая сейчас проходит пусконаладку. Зеленский назвал «Северный поток-2» ловушкой безопасности © REUTERS, Gleb Garanich

«Газпром» рекомендует Европе дождаться запуска СП-2

«Газпром» начал отбирать остатки собственных запасов газа в европейских хранилищах. Так компания пытается компенсировать снижение поставок из России из-за планового ремонта газопровода «Ямал — Европа» (через Белоруссию и Польшу). В этом году его осуществляют в ускоренном темпе за три дня, сохраняя минимально возможные объемы транзита.

6 июля газопровод «Ямал — Европа» поставили на плановый профилактический ремонт до 10 июля. И в тот же день начался отбор газа из немецкого и австрийского хранилищ, где «Газпром» хранит свои запасы. Так, по данным оператора GSA, за сутки из австрийского ПХГ «Хайдах» отобрали 9,5 миллиона кубометров газа, а из немецкого «Редена», по данным оператора Astora, — 16 миллионов кубометров. При этом запасы в этих хранилищах находятся на рекордно низком уровне. По данным ENTSOG, ПХГ «Хайдах» заполнено на 12% (240 млн кубометров), а «Реден» — на 9% (380 млн кубометров). Оба хранилища, как и их операторы, находятся под контролем «Газпрома». GSA вообще принадлежит «Газпром экспорту» и «Газпром ПХГ».

Отбирая последний газ из хранилищ, «Газпром» пытается компенсировать недопоставки газа в связи с профилактическим ремонтом газопровода «Ямал — Европа». Традиционно он длится пять дней, однако в этом году, судя по сообщению оператора польского участка Gaz-System, техобслуживание магистрали успеют сделать за три дня. При этом определенные объемы продолжают поступать в Германию. По данным ENTSOG, 6 июля поставки на исходной точке в Германию «Мальнов» снизились с 82 млн кубометров в сутки до 30 млн кубометров в сутки. В системе GIIP польский оператор сообщает, что 7 июля для транзита будут недоступны 44 млн кубометров в сутки, а 8 июля — 33 млн кубометров.

Ранее «Газпром» сообщал, что даты плановых ремонтов газопроводов согласовали ещё в 2020 году. Однако текущие запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордно низком уровне в 52 миллиардов кубометров (по сравнению с началом июля прошлого года разница составляет 34 млрд кубометров), потому российская компания максимально использует свои законтрактованные транзитные мощности для поставок газа в Европу.

Ситуация для европейских потребителей российского газа ухудшится 13 июля, когда на 10 дней планового ремонта встанет и «Северный поток — 1», по которому подают в Германию более 160 миллионов кубометров газа в сутки. Остановка главного газопровода из России в Европу может полностью остановить закачку газа в немецкие хранилища, однако запуск первой нитки «Северного потока — 2» осенью позволит компенсировать выпавшие объемы. Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявляла, что компания выполняет все контрактные обязательства, а дополнительные заявки покроет после запуска СП-2. «Северный поток – 2»: США смирились с достройкой проекта, который уже влияет на цену газа в Азии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Видимо, именно поэтому, несмотря на напряжение на газовом рынке, с 6 по 7 июля спотовые цены на газ с доставкой «на день вперед» на самой ликвидной бирже Европы TTF снизились c 435 до 390 долларов за тысячу кубометров. Заместитель директора Фонда национальной экономической безопасности Алексей Гривач считает, что цены на газ просто были аномально высоки. «И, как видно, обусловлены игрой на повышение на сырьевых рынках. В то же время есть и фундаментальные основания под ростом — низкие запасы, отток СПГ, дорогие квоты и более высокий потребительский спрос», — говорит эксперт.

Украина и Польша хотят больше зарабатывать на транзите российского газа

Единственным направлением, на котором «Газпром» может нарастить экспорт в Европу, является Украина. Однако дополнительный транзит через эту страну при месячном бронировании обходится в три раза дороже польского маршрута и вдвое дороже «Северного потока — 1» (СП-1). Кроме того, большие объемы транзита «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) продает на аукционах на основе без гарантий. Поэтому «Газпром» дополнительно бронирует минимальные объемы — 15 миллионов кубометров в сутки.

Однако 5 июля «Газпром» не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform. ОГТСУ выставлял для годового бронирования дополнительные «твёрдые» мощности в 9,8 миллиона кубометров в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд кубометров в год, что составляет почти 110 млн кубометров в сутки). Польский оператор Gas System выставил мощности газопровода «Ямал — Европа» в 79 миллионов кубометров в сутки. Оба предложения «Газпром» не заинтересовали, что вызвало обеспокоенность у западных экспертов.

«Россия решила не бронировать дополнительные годовые мощности через Украину и Польшу, напугав рынок, который и так опасается, что предложение сократится», — написал в Twitter репортер агентства Bloomberg Стефен Стапжински. Он добавил, что на аукционах продавали мощности с 1 октября, однако и этого хватило, чтобы рынок отреагировал ростом цены. «Теперь больше, чем когда-либо, шансы Европы «обойти» нехватку газа зимой зависят от запуска «Северного потока — 2», — считает Стапжински. Глава отдела «Газ и энергетика» рейтингового агентства S&P Global Platts Ира Джозеф также уверен, что ставки запуска балтийского газопровода в четвертом квартале высоки как никогда. «Теперь опцией останется украинский транзит, если к октябрю СП-2 не смогут запустить, а спрос на газ в Европе останется сильным», — полагает эксперт.

При этом на Украине и в Польше пытаются увеличить транзит российского газа через свои страны путём политического давления на Германию. Так, президент Украины Владимир Зеленский 5 июля во время своего выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика», который проходил в Киеве, говоря об СП-2 заявил, что «вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе». А через два дня в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский сообщил, что планирует обсудить «Северный поток — 2» на своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированной на 12 июля. «Мне кажется, что вопрос «Северного потока — 2» — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику», — сказал президент Украины, прямо намекая на Германию. «Северный поток - 2»: США требуют от Германии установить «выключатель» на трубопроводе, а цены на газ в Европе взлетели выше 400 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Варшава же пытается повлиять на Берлин в иной плоскости. 1 июля польская государственная компания PGNiG и её немецкая дочка PGNiG Supply-Trading GmbH вступили в судебный процесс, в котором компания Nord Stream 2 AG оспаривает решение Федерального сетевого агентства об отказе СП-2 в исключении из правил газовой директивы ЕС в Германии. «PGNiG и PGNiG Supply & Trading GmbH представили аргументы против предоставления СП-2 исключений из европейского закона в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Вердикт должны вынести 25 августа. PGNiG ожидает, что Третий энергопакет ЕС применят к «Северному потоку — 2», — говорится в сообщении польской госкомпании.

Суть Третьего энергопакета ЕС состоит в том, что оператор газопровода и поставщик газа должны быть независимыми друг от друга компаниями, а мощности самого газопровода должны резервироваться и под независимых поставщиков, которых в случае с проектом не может быть. «Северному потоку — 2» это грозит тем, что его могут ограничить в использовании до половины мощности.

Это уже не первый раз, когда польская сторона пытается негативно повлиять на судебное решение по российским газопроводам в Германии, пытаясь перенаправить транзит в свою ГТС. Так, осенью 2019 года PGNiG добилась через суд ЕС отмены решения Еврокомиссии по предоставлению исключения газопроводу Opal, который является продолжением «Северного потока — 1» в Германии. В результате Opal работает в 50-60% мощности, а сам СП-1 используют на полную только потому, что задействовано сухопутное продолжение СП-2 — газопровод Eugal.