В многострадальном Афганистане, где война не прекращается уже десятки лет, обстановка серьезно накалилась. США после 20 лет оккупации страны выводят свой контингент. Одновременно с ними страну покидают и войска их союзников. Сразу же «посыпался», как карточный домик, тот режим, который США выстраивали в оккупированной стране долгие годы

Вооруженные силы Афганистана либо массово сдаются в плен запрещенному в РФ Талибану, либо под его натиском переходят границу на территорию сопредельных государств. Окончательный вывод американского контингента должен произойти в сентябре, к 20-й годовщине атаки на нью-йоркские башни. И существуют опасения, что нынешнее афганское правительство после этого недолго протянет. Под властью «Талибана» находится 188 уездов страны, а у афганского правительства — 75. Еще в 135 других идут столкновения.

Оценочная численность «Талибана» — 70 тысяч человек. По данным ОДКБ на март текущего года, из них около 15 000 были сконцентрированы в районе границ с Таджикистаном и Туркменией. Если правительство Афганистана будет и далее сдавать позиции, ряды «Талибана» пополнятся тысячами афганских силовиков, натренированных инструкторами стран НАТО. Андрей Грозин: Запад устроит провокации в Средней Азии, свалив все на Талибан* © РИА Новости, Александр Натрускин

Основу «Талибана» составляют этнические пуштуны, многие из них учились в медресе Пакистана, где и стали сторонниками движения («талиб» и переводится как студент медресе). Базой «Талибана» является самопровозглашенный Вазиристан, неподконтрольный Исламабаду горный регион Пакистана. Однако сейчас «Талибан» разворачивает наступление именно на северные пограничные районы Афганистана, населенные преимущественно таджиками и узбеками.

Проблема для соседей

Американские военные сейчас настолько спешно покидают свои базы, что в США их уход сравнивают с бегством из Сайгона после окончания Вьетнамской войны. По сообщениям афганских СМИ, на брошенных базах американцы оставляют массу всякого вооружения, которое достается преимущественно талибам, а не правительственной армии. Базу Баграм американцы спешно оставили на днях, бросив 30 танков, 50 бронеавтомобилей, даже не предупредив власти Кабула, в результате чего базу просто разграбили.

Талибы уже захватили ряд участков границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией, что создает определенную угрозу для этих государств, а вслед за ними — и РФ. Власти Таджикистана объявили мобилизацию 20 000 резервистов из-за ситуации на границе. Однако сложности рельефа труднодоступных горных пограничных регионов Таджикистана не позволяют надежно контролировать границу. Об этой проблеме прекрасно знали еще в Советском Союзе, пытаясь либо контролировать, либо наладить хорошие отношения с Афганистаном из-за невозможности отгородиться от него. Следует также иметь в виду, что в самом Таджикистане гражданская война закончилась в 1997 году, но в обществе сохраняется определенный раскол.

США сейчас просят власти Узбекистана и Таджикистана принять несколько тысяч сотрудничавших с американцами афганских военных, переводчиков и членов их семей, опасаясь за их дальнейшую судьбу. Руководство Узбекистана уже начало разворачивать лагеря для размещения возможного потока беженцев вблизи пограничного с Афганистаном Термеза. Однако забирать их в США почему-то не хотят. Определенно можно сказать лишь, что тысячи этих проамериканских афганцев могут продолжать работать на США, но уже в других государствах. Вероятный захват власти талибами в Кабуле неминуемо вызовет потоки беженцев, которые хлынут в сопредельные страны, и среди мирных жителей, убегающих от радикальных исламистов, наверняка найдется немало и самих радикальных исламистов, определить которых будет нелегко.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что данное отношение американцев к афганцам хорошо показывает, насколько они легко жертвуют своими союзниками. «Само по себе талибанское наступление американцев, кажется, не беспокоит. Возможно, в том числе и потому, что продвигаются талибы преимущественно в северном направлении — к границам российской зоны влияния. Ну а если в процессе расчленят пару сотен бывших союзников из числа афганцев… Ну, жизнь суровая штука, полагают в Вашингтоне. Ну и вот это отличная иллюстрация к тому, как это работает. Были у американцев планы на Афганистан — поддерживали в этой стране видимость чего-то приличного. Изменились планы? Извините, дорогие афганские партнёры, тикайте в Таджикистан или как ещё, но сами решайте свои проблемы. Меня тут интересует другое: а куда планируют тикать политические украинцы в случае, если планы американцев в отношении Украины изменятся так же, как и их планы в отношении Афганистана?» — рассуждает Ткачев.

Telegram-канал «The Panda» тоже отмечает, что спешный уход американцев демонстрирует наплевательское отношение к союзникам, подчеркивая также ухудшение ситуации для соседей Афганистана. «Это история не о том, что «американцы всегда тебя бросят, дружок». И даже не о том, что американцам пофиг. А о том, что они сейчас еще будут и в профите. Потому что пипец в Афганистане это одновременно масса проблема для стран-соседей и прежде всего для Таджикистана. А он в сфере влияния РФ, и ей придется вмешиваться в той или иной мере. И за всем этим будет очень забавно наблюдать из Вашингтона. Точно так же любой пипец в Украине — проблема вовсе не американцев. И не их местных союзников, которые, если что, прекрасно будут бороться с бурятской агрессией из польского экзила. Поэтому они могут так смело подстрекать тут к чему угодно», — пишет «The Panda». Марс Сариев объяснил, почему РФ будет плохо после ухода США из Афганистана — видео ©

Не только «Талибан»

По сообщениям российского МИД, помимо талибов, в Афганистан стягивают силы еще боевики запрещенного в РФ «Исламского государства». «Нас это волнует, поскольку в основе безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в основе их поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе со странами, которые являются нашими союзниками», — заявил на днях Сергей Лавров.

Однако, возможно, для США дестабилизация обстановки в республиках Средней Азии, РФ и Китае является одной из целей политики в данном регионе. Последнее время США и западные правозащитные организации особенно озаботились проблемой китайских уйгуров, которых якобы угнетает правительство Китая. В прошлом году США исключили из своего списка террористических организаций «Исламское движение Северного Туркестана», которое действует на территории западного Китая и сотрудничает с «Талибаном» и Игил, в том числе и в Афганистане. При этом данная организация остается в списке террористических организаций Совбеза ООН.

Старые друзья-враги

У США уже имеется опыт использования радикальных исламистов против своих противников. Не стоит забывать, что в Афганистане их тренировали, вскармливали и готовили для борьбы с Советским Союзом в 1970-1980 г, а пресловутый Усама Бен Ладен, основатель террористической организации «Аль-Каида» поддерживался США, как «борец за свободу». В 1996 году ему убежище предоставил именно «Талибан».

«Неудобно, я знаю, указывать на то, что Бен Ладен был еще одним монстром, созданным нами самими, одним из тех мусульманских «борцов за свободу», которых чествовал президент Рональд Рейган за то, что они откликнулись на призыв ЦРУ убивать участников советского вторжения в Афганистан. Этот священный крестовый поход против неверных финансировался Саудовской Аравией и вооружался американским оружием, выступая против светского афганского правительства, которое поддерживали Советы, и еще до того, как советские войска перешли границу. Если говорить вкратце, это было злополучное и не имеющее оправдания вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела другого государства», — сообщало американское издание Truthdig в 2011 году, к десятилетию ввода американских войск в Афганистан.

Бывший парламентский статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Андреас фон Бюлов в интервью немецкой газете «Тагесшпигель» в 2002 году утверждал, что движение «Талибан» тоже было создано при содействии ЦРУ. «С решающей поддержкой спецслужб США не менее 30 тысяч мусульманских боевиков было обучено в Афганистане и Пакистане, в том числе и группа фанатиков, которые были готовы и до сих пор защищать свою идею и страну. И один из них — это Усама бен Ладен. Я писал ещё несколько лет назад: "Вот из этого выродка ЦРУ вырос Талибан в Афганистане, который подготовили на Коране в школах, финансируемых с помощью американцев и саудовцев», — говорил фон Бюлов.

Проблема сообществ, контролируемых радикальными религиозными группировками, заключается в неспособности налаживать экономику и выстраивать мирную инфраструктуру. Такое сообщество заточено на войну и даже в случае установления контроля над своей страной неминуемо должно идти дальше, чтобы как-то существовать. В ряде ближневосточных СМИ высказывается мнение, что нынешний «Талибан» уже не настолько радикален, как в 1990 годах, в момент своего образования. Однако радикализм или экспансионистские амбиции обязательно финансово подпитывают. Нет денег — нет религиозного радикализма. Афганистан — одна из беднейших стран мира, экономика которой разрушена длительными войнами. Любое правительство этой страны будет вынуждено обращаться за финансовой помощью, а внешние кредиторы будут выставлять свои условия, которые могут касаться других стран. И к такому повороту событий необходимо готовиться заранее.