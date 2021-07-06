Время запасаться: пять интересных рецептов консервации

Лечо по-украински
Это блюдо венгерской кухни невероятно популярно на Украине и в других европейских странах. Единого рецепта лечо не существует — из-за повсеместности готовят его везде по-разному. Но главными ингредиентами остаются сладкий перец, помидоры и репчатый лук.
Обычно лечо подают свежеприготовленным, но в России, Украине, Молдавии, Болгарии и других странах Южной Европы его заготавливают на зиму. Для этого нарезанные овощи сначала тушат, а затем закатывают в банки. Получается отличная закуска, особенно зимой, когда так хочется почувствовать вкус летних овощей.
Для приготовления лечо вам понадобятся:
- помидоры — 3 кг
- сладкий перец — 30 штук
- лук репчатый — 6 штук
- растительное масло — 1 стакан
- лавровый лист — 1 штука
- сахар — 1 стакан
- соль — 2 ст. ложки.
Очистите лук и нарежьте его толстыми кружочками. Промойте сладкий перец, порежьте вдоль на четыре части, удалите семена и перегородки.
Перекрутите на мясорубке помидоры и поставьте тушить на среднем огне. Через 2,5 — 3 часа добавьте растительное масло, сахар, соль и лавровый лист. Кипятите еще 15-20 минут. Порезанный перец и лук добавьте в томаты, перемешайте и варите еще 15 минут.
Готовое лечо переложите в банки и поставьте стерилизовать. Для банок, объемом 0,5 литров — 10-15 минут, для 1 литра — 20 минут. Затем аккуратно выньте и закупорьте жестяными крышками. Переверните, накройте покрывалом и дайте хорошо остыть. Остывшие банки с лечо переложите в сухое место для хранения.
Заготовка для борща
Обычно все ингредиенты для борща не сложно купить в магазине и зимой, но с этой заготовкой его приготовление станет более простой и быстрой задачей. К тому же, в такой способ можно заготовить заправку из домашних овощей, в качестве которых вы уверены.
Между Россией и Украиной давно и ожесточенно ведутся споры о принадлежности борща, но спорить тут, откровенно говоря, не о чем: рецептов этого блюда огромное множество в обеих странах, и разнятся они от города к городу, от дома к дому.
Для приготовления заготовки вам понадобятся:
- свекла — 2 кг
- морковь — 2 кг
- репчатый лук — 2 кг
- помидоры — 2 кг
- растительное масло — 650 мл
- сахар — 200 грамм
- соль — 130 грамм
- уксус 9% — 100 мл
- вода — 150 мл
- перец душистый горошком — 15-20 шт.
- лавровый лист — 4-5 штук.
Все овощи пропустите через крупную терку комбайна, помидоры измельчите блендером.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте масло, треть уксуса и все овощи, кроме помидоров. Сперва прогрейте всё на небольшом огне, затем доведите до кипения, уменьшите огонь и протушите под крышкой 15 минут, помешивая время от времени.
Добавьте помидоры, соль, сахар, оставшийся уксус, душистый перец и лавровый лист. Помешивая, доведите массу до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой до готовности не менее 30 минут.
Разложите заправку в сухие стерилизованные банки, не снимая кастрюлю с огня. Закупорьте банки стерилизованными крышками. Переверните банки, заверните теплым пледом и отставьте до полного остывания. Хранить их можно при комнатной температуре.
Огурцы с кетчупом чили
Соленые огурцы считаются одним из основных атрибутов русского и украинского застолья, хотя блюдо впервые начали готовить совсем не в этих местах.
Выращивать огурцы начали в Индии и Месопотамии еще в третьем тысячелетии до нашей эры — там же попытались и впервые засолить. Солили огурцы и жители Западной Европы: русских с солеными огурцами познакомили византийцы.
На Руси огурцы солили в дубовых кадках, сейчас же предпочитают солить в стеклянных банках. Да и рецептов стало больше: огурцы с кетчупом чили кажутся чудаковатым сочетанием, пока не попробуешь — они получаются в меру острыми и очень хрустящими.
Для приготовления огурцов с кетчупом чили (из расчета на 5 литровых банок) вам понадобятся:
- огурцы (желательно маленькие) — сколько войдет в 5 литровых банок
- чеснок — 3-4 зубчика на банку
- острый перец чили — по вкусу
- лавровый лист — 1 штука на банку
- перец черный горошком — 6 штук на банку
- зерна горчицы — 0,5 ч. ложки на банку
- душистый перец — 1 шт. на банку
- вода — 1,5 литра
- соль — 2 ст. ложки с горкой
- сахар — 1 стакан
- кетчуп чили — 8 ст. ложек
- уксус 9% — 1 стакан.
Замочите огурцы в ледяной воде на ночь. Хорошо промойте и отрежьте кончики.
В стерильные банки уложите промытую зелень, чеснок, по колечку перца чили, лавровый лист, перец горошком, душистый перец и семена горчицы. Уложите огурцы.
Теперь приготовим маринад: вскипятите воду, добавьте в нее соль, сахар и кетчуп чили. Хорошо размешайте и доведите до кипения. Влейте уксус и прокипятите еще минуту. Затем залейте банки маринадом и закройте стерильными крышками. Оставьте на 20 минут, а затем поставьте стерилизоваться на 15 минут.
Переверните банки и оставьте их остывать.
Консервированный арбуз
На Руси испокон веков солили маленькие темно-зеленые арбузы, которые замачивали в дубовых бочках — на вкус они были солено-сладкие и немного пощипывали язык.
Такие арбузы до сих пор любят во многих домах как в России, так и на Украине, правда дубовые бочки сложно хранить в квартирах, а маленькие арбузы можно найти разве что в Астрахани или в Херсоне. Но есть выход — засолить арбуз в банке кусочками.
Для засолки как нельзя лучше подходит недозревший и неудачный арбуз, так что, если вам попался такой, не выбрасывайте — может получиться отличная закуска к мясу и алкогольным напиткам.
Для приготовления консервированного арбуза вам понадобятся:
- арбуз — 1,5 кг
- чеснок — 1 головка
- мед — 3 ст. ложки
- соль — 2 ст. ложки
- уксус 9% — 2 ст. ложки.
Подготовьте банки — помойте и простерилизуйте. Тщательно вымойте арбуз и разрежьте на небольшие кусочки, толщиной 2-2,5 см.
Разберите чеснок на зубчики и очистите.
Сложите арбузы в банку, добавьте чеснок и залейте 1,5 л кипятка. Дайте постоять 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Добавьте мед и соль, доведите до кипения и снова залейте арбуз. Добавьте уксус. Закупорьте банки, переверните и укутайте, дайте им остыть. Храните в прохладном помещении или в холодильнике. Пробовать арбуз можно уже через месяц.
Яблочное повидло
Повидло популярно во многих кухнях Восточной Европы — само слово «повидло» было заимствовано из польского языка.
В украинской кухне это одно из главных лакомств. С повидлом готовят пирожки и пляцки, намазывают на хлеб и блины, а еще едят в прикуску.
Самое популярное повидло на Украине готовится из яблок, абрикос и слив, также здесь любят грушевое и вишневое. Желательно использовать кислые фрукты, а если кислотности мало, можно добавить лимонный сок или лимонную кислоту.
Для приготовления яблочного повидла вам понадобятся:
- кислые яблоки — 2,5 кг
- сахар — 1,5 кг.
Помойте и очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте на дольки.
Положите яблоки на противень и отправьте в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 20 минут.
Запеките яблоки до мягкости. Также их можно отварить или приготовить в пароварке.
Дайте яблокам остыть, а затем измельчите в блендере или протрите через сито.
Яблочное пюре переложите в кастрюлю, добавьте 1,5 кг сахара, перемешайте и варите на небольшом огне, помешивая.
Кода повидло начнет отставать от стенок и становиться полупрозрачным, выложите ложку повидла на тарелку. Если оно не растекается, то готово.
Переложите повидло в банку и дайте ему остыть. Храните в прохладном и сухом месте.