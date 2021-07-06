Время запасаться: пять интересных рецептов консервации

На дворе июль – самый разгар сезона консервации: прилавки ломятся от изобилия овощей и фруктов, а цены на них уже не так кусаются. А это значит, что пора заняться заготовками: Украина.ру подобрала пять интересных рецептов, которые не оставят вас равнодушными

Лечо по-украински

Это блюдо венгерской кухни невероятно популярно на Украине и в других европейских странах. Единого рецепта лечо не существует — из-за повсеместности готовят его везде по-разному. Но главными ингредиентами остаются сладкий перец, помидоры и репчатый лук.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Для приготовления лечо вам понадобятся:

- помидоры — 3 кг

- сладкий перец — 30 штук

- лук репчатый — 6 штук

- растительное масло — 1 стакан

- лавровый лист — 1 штука

- сахар — 1 стакан

- соль — 2 ст. ложки.

Очистите лук и нарежьте его толстыми кружочками. Промойте сладкий перец, порежьте вдоль на четыре части, удалите семена и перегородки.

Перекрутите на мясорубке помидоры и поставьте тушить на среднем огне. Через 2,5 — 3 часа добавьте растительное масло, сахар, соль и лавровый лист. Кипятите еще 15-20 минут. Порезанный перец и лук добавьте в томаты, перемешайте и варите еще 15 минут.

Готовое лечо переложите в банки и поставьте стерилизовать. Для банок, объемом 0,5 литров — 10-15 минут, для 1 литра — 20 минут. Затем аккуратно выньте и закупорьте жестяными крышками. Переверните, накройте покрывалом и дайте хорошо остыть. Остывшие банки с лечо переложите в сухое место для хранения.

Заготовка для борща

Обычно все ингредиенты для борща не сложно купить в магазине и зимой, но с этой заготовкой его приготовление станет более простой и быстрой задачей. К тому же, в такой способ можно заготовить заправку из домашних овощей, в качестве которых вы уверены.

Украинская кухня: готовим свиной холодец © Фото: povar.ru

Для приготовления заготовки вам понадобятся:

- свекла — 2 кг

- морковь — 2 кг

- репчатый лук — 2 кг

- помидоры — 2 кг

- растительное масло — 650 мл

- сахар — 200 грамм

- соль — 130 грамм

- уксус 9% — 100 мл

- вода — 150 мл

- перец душистый горошком — 15-20 шт.

- лавровый лист — 4-5 штук.

Все овощи пропустите через крупную терку комбайна, помидоры измельчите блендером.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте масло, треть уксуса и все овощи, кроме помидоров. Сперва прогрейте всё на небольшом огне, затем доведите до кипения, уменьшите огонь и протушите под крышкой 15 минут, помешивая время от времени.

Добавьте помидоры, соль, сахар, оставшийся уксус, душистый перец и лавровый лист. Помешивая, доведите массу до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой до готовности не менее 30 минут.

Разложите заправку в сухие стерилизованные банки, не снимая кастрюлю с огня. Закупорьте банки стерилизованными крышками. Переверните банки, заверните теплым пледом и отставьте до полного остывания. Хранить их можно при комнатной температуре.

Огурцы с кетчупом чили

Соленые огурцы считаются одним из основных атрибутов русского и украинского застолья, хотя блюдо впервые начали готовить совсем не в этих местах.

Украинская кухня: рецепт гуцульских голубцов © Фото: recept-2u.com.ua

На Руси огурцы солили в дубовых кадках, сейчас же предпочитают солить в стеклянных банках. Да и рецептов стало больше: огурцы с кетчупом чили кажутся чудаковатым сочетанием, пока не попробуешь — они получаются в меру острыми и очень хрустящими.

Для приготовления огурцов с кетчупом чили (из расчета на 5 литровых банок) вам понадобятся:

- огурцы (желательно маленькие) — сколько войдет в 5 литровых банок

- чеснок — 3-4 зубчика на банку

- острый перец чили — по вкусу

- лавровый лист — 1 штука на банку

- перец черный горошком — 6 штук на банку

- зерна горчицы — 0,5 ч. ложки на банку

- душистый перец — 1 шт. на банку

- вода — 1,5 литра

- соль — 2 ст. ложки с горкой

- сахар — 1 стакан

- кетчуп чили — 8 ст. ложек

- уксус 9% — 1 стакан.

Замочите огурцы в ледяной воде на ночь. Хорошо промойте и отрежьте кончики.

В стерильные банки уложите промытую зелень, чеснок, по колечку перца чили, лавровый лист, перец горошком, душистый перец и семена горчицы. Уложите огурцы.

Теперь приготовим маринад: вскипятите воду, добавьте в нее соль, сахар и кетчуп чили. Хорошо размешайте и доведите до кипения. Влейте уксус и прокипятите еще минуту. Затем залейте банки маринадом и закройте стерильными крышками. Оставьте на 20 минут, а затем поставьте стерилизоваться на 15 минут.

Переверните банки и оставьте их остывать.

Консервированный арбуз

На Руси испокон веков солили маленькие темно-зеленые арбузы, которые замачивали в дубовых бочках — на вкус они были солено-сладкие и немного пощипывали язык.

Украинская кухня: рецепт сала © Фото: alimero.ru

Для засолки как нельзя лучше подходит недозревший и неудачный арбуз, так что, если вам попался такой, не выбрасывайте — может получиться отличная закуска к мясу и алкогольным напиткам.

Для приготовления консервированного арбуза вам понадобятся:

- арбуз — 1,5 кг

- чеснок — 1 головка

- мед — 3 ст. ложки

- соль — 2 ст. ложки

- уксус 9% — 2 ст. ложки.

Подготовьте банки — помойте и простерилизуйте. Тщательно вымойте арбуз и разрежьте на небольшие кусочки, толщиной 2-2,5 см.

Разберите чеснок на зубчики и очистите.

Сложите арбузы в банку, добавьте чеснок и залейте 1,5 л кипятка. Дайте постоять 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Добавьте мед и соль, доведите до кипения и снова залейте арбуз. Добавьте уксус. Закупорьте банки, переверните и укутайте, дайте им остыть. Храните в прохладном помещении или в холодильнике. Пробовать арбуз можно уже через месяц.

Яблочное повидло

Повидло популярно во многих кухнях Восточной Европы — само слово «повидло» было заимствовано из польского языка.

В украинской кухне это одно из главных лакомств. С повидлом готовят пирожки и пляцки, намазывают на хлеб и блины, а еще едят в прикуску.

Украинская кухня: готовим сладкий львовский пляцок © Фото: Повар.ру

Для приготовления яблочного повидла вам понадобятся:

- кислые яблоки — 2,5 кг

- сахар — 1,5 кг.

Помойте и очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте на дольки.

Положите яблоки на противень и отправьте в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Запеките яблоки до мягкости. Также их можно отварить или приготовить в пароварке.

Дайте яблокам остыть, а затем измельчите в блендере или протрите через сито.

Яблочное пюре переложите в кастрюлю, добавьте 1,5 кг сахара, перемешайте и варите на небольшом огне, помешивая.

Кода повидло начнет отставать от стенок и становиться полупрозрачным, выложите ложку повидла на тарелку. Если оно не растекается, то готово.

Переложите повидло в банку и дайте ему остыть. Храните в прохладном и сухом месте.