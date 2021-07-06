3 июля в Белоруссии праздновали День независимости. Эта дата была выбрана в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Однако общенациональный праздник так и не стал объединяющим для власти и оппозиции

День независимости в Белоруссии 3 июля стали отмечать лишь в 1997 году. До этого важный государственный праздник проводился 27 июля — в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от Москвы в 1991 году.

«От урона до сих пор не оправились». Белорусский эксперт о том, что приобрела страна за годы независимости © raskalov-vit.livejournal.com Александр Лукашенко. Дело в том, что именно в этот день в 1944 году Минск был освобожден Красной Армией от немецкой оккупации, и перенос Дня независимости на эту дату целиком вписывался в просоветскую и ностальгическую идеологию первых лет правления президента.

Вопрос о дате праздника был вынесен на общенациональный референдум, и около 88% граждан поддержали инициативу президента.

Лукашенко накануне Дня независимости в текущем году вспомнил о события тех лет и еще раз пояснил свою тогдашнюю инициативу: «Мы были едины 25 лет назад, когда выбрали своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. […] И нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы».

Тем не менее, в республике отношение к данному празднику неоднозначное — оппозиция и её сторонники, как правило, не считают, что День независимости следует отмечать в день освобождения Минска, предлагая иные даты. И эта картина длится уже 25 лет — с самого референдума.

27 июля

Оппозиция в Белоруссии практически сразу после референдума о переносе Дня независимости разными способами пыталась препятствовать реализации его результатов и не допустить, чтобы день принятия декларации о суверенитете БССР от СССР был предан забвению.

«Принятие Декларации о суверенитете само по себе было важным достижением на пути к независимости Белоруссии. Этот Акт повернул мышления общественности в естественное независимое русло, разрешил белорусам увидеть перспективу страны, сформировать свою позицию и способ поведения. […] Эту дату — 27 июля, которую в начале 90-х официально праздновали как День Независимости, белорусы должны помнить и отмечать в своем календаре как этап к свободе и определяющую событие в истории Белоруссии», — писал один из лидеров белорусской националистической оппозиции Зенон Позняк.

Битва флагов. Откуда пошла и что означает госсимволика Белоруссии © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

На этом фоне связывание независимости Белоруссии с освобождением Минска Красной Армией никак не вписывалось и не вписывается в их идеологию. Место главного государственного праздника, на их взгляд, должна занять дата, связанная с разрушением СССР, на роль которой прекрасно подходит 27 июля.

В течение нескольких лет после референдума оппозиция с бело-красно-белыми флагами пыталась отмечать 27 июля в качестве альтернативного Дня независимости путем массовых мероприятий, но энтузиазм постепенно сошел на нет. Что коррелировало с ослаблением оппозиции как таковой.

Сегодня из массового сознания белорусов, в том числе даже оппозиционно настроенных, эта дата все-таки окончательно улетучилась. Ставка как на альтернативный День независимости была сделана на 25 марта.

25 марта

25 марта оппозиция Белоруссии традиционно отмечает День Воли. Как правило, в форме массовых мероприятий и митингов.

Именно в этот день в 1918 году в Минске представители местной интеллигенции провозгласили Белорусскую Народную Республику (БНР). Это государственное образование было создано в конце Первой мировой войны, когда территория республики всё ещё была под контролем войск кайзеровской Германии. Поэтому БНР была провозглашена лишь с разрешения местной оккупационной администрации и не обладала никакими признаками государственности и независимости.

Тем не менее, политики, историки и активисты, которые выступают с националистических либо прозападных позиций и настроены на максимальное отдаление республики от России и ликвидацию общерусского культурно-исторического наследия, превозносят провозглашение БНР как «одно из главных исторических событий». Среди них и Зенон Позняк, и Павел Северинец, и Николай Статкевич, и Дмитрий Дашкевич, и Анатолий Лебедько, и многие другие.

В их тусовке принято считать неудавшуюся республику «первым белорусским государством», что с учётом реальных исторических событий выглядит как миф, призванный эмоционально подпитывать как самих политиков и активистов, так и их целевую аудиторию.

На этом фоне чуть ли не с 1991 года в белорусской оппозиции звучат голоса о том, что самым «реальным» и «аутентичным» Днем независимости Белоруссии должно стать именно 25 марта. К тому же эта дата имеет куда более «древнюю» историю, чем иные варианты.

25 августа

День Воли. О профессиональном празднике белорусской оппозиции © AP, Sergei Grits

Тогдашний председатель Верховного совета БССР Станислав Шушкевич, который позже подпишет Беловежские соглашения и до прихода к власти Лукашенко возглавит Верховный совет суверенной Белоруссии, а после уйдет в оппозицию к власти, в одном из интервью заявил, что именно 25 августа стоит считать Днем независимости. «25 августа — это большой праздник, когда Белоруссия стала формально независимой по решению Верховного совета. 3 июля, когда Минск был освобожден от оккупантов, — это тоже праздник, но не такого масштаба, как 25 августа», — сказал Шушкевич.

25 августа ряд Telegram-каналов призывали белорусов выйти на «акцию независимости», связывая это в том числе с событиями 1991 года.

Тем не менее, эта дата в массовом сознании населения республики также не укоренилась. Из уст оппозиционных политиков и активистов упоминания о ней звучат гораздо реже, чем о 25 марта.

Если же говорить серьезно, то в Белоруссии, подавляющее большинство граждан поддерживают единственную дату независимости — 3 июля. И это не случайно. Таким образом, благодаря стараниям Лукашенко, граждане и отвечают на вопрос, что же они считают истинной независимостью.