В воскресенье, 4 июля, в Одессе прошли торжества по случаю Дня военно-морских сил Украины. В этом году он совпал со временем проведения международных учений НАТО «Си-Бриз», в которых участвовала Украина

Чужой праздник для одесситов

Украина построит флот на Днепре за $200 млн © commons.wikimedia.org, xberia83 Владимира Зеленского людям закрыли доступ на причалы морского вокзала, и смотреть на корабли можно было лишь сквозь заборы или с путепровода над железной дорогой. Попасть к ним не смогли большинство местных журналистов, в том числе штатных сотрудников пресс-служб Одесского горсовета и областной администрации, чего не практиковалось даже во времена Петра Порошенко.

Украина не может похвастаться какими-либо существенными успехами в развитии военно-морских сил — из года в год старые корабли постепенно приходят в негодность, а пополняется их состав в основном за счет поставок устаревшей техники из стран Запада. Символическим в данном плане стало то, что основные торжества проходили на борту американского эсминца «USS Ross», где состоялась встреча Зеленского с командующим 6-го флота Военно-морских сил США вице-адмиралом Юджином Блеком. В общем, речь украинского гаранта Конституции сводилась к благодарности американским «партнерам» за помощь в защите независимости и суверенитета, а сами учения «Си-Бриз» — знаком того, что Киев не останется без помощи перед лицом «российской агрессии».

В ходе своей речи Зеленский подчеркнул, что Украина уже в ближайшее время ожидает получить от Турции беспилотные аппараты Bayraktar, а также рассказал о начатом там же строительстве полноценного военного корабля, который закончат к 2023 г.

На этом фоне несколько незамеченной оказалась новость о банкротстве Черноморского судостроительного завода — одного из крупнейших предприятий данной наукоемкой отрасли, насчитывающий историю в 126 лет. Но теперь коллектив предприятия остался без работы, а его активы уйдут с молотка. По данным СМИ, в момент банкротства на заводе выполняли заказ Минобороны по строительству корвета 58250 «Владимир Великий», недостроенный корпус которого включён в перечень распродаваемого имущества в счет погашения долгов.

История деградации украинского флота

В Черном море стартуют военно-морские учения Украины и НАТО Sea Breeze © Sea Breeze

Все это богатство, попавшее в руки политиков, руками которых было похоронено Черноморское морское пароходство, немедленно стало таять на глазах. Ко времени Майдана и последовавшего за ним крымского референдума о воссоединении с РФ из описанного выше числа осталось менее 25%. Впоследствии именно «агрессора» украинские адмиралы обвинили в тотальном уничтожении флота, переложив на него всю ответственность за предыдущий «дерибан» и бесхозяйственность.

Крымский референдум действительно обескровил ВМСУ. 19 марта 2014 года в Севастополе силами местной самообороны был взят штурмом штаб ВМС Украины. Украинские корабли «Винница», «Константин Ольшанский», «Кировоград», «Черкассы» и «Чернигов» вышли на середину Донузлава, пытаясь вяло сопротивляться, но позже либо причалили к берегу, либо были задержаны без боя. Андреевские флаги подняли восемь украинских боевых кораблей, три катера и пять судов обеспечения. Личный состав ВМСУ не желал воевать. Более того, по данным украинских СМИ, по состоянию на конец апреля 2014 года более 6000 украинских моряков получили российское гражданство, перейдя на службу в ЧФ РФ.

В 2015 году часть кораблей и техники была передана Украине. Россия выражала готовность отдать все, но украинская сторона не захотела их принимать, поскольку техническое состояние было ниже среднего, и сейчас они малопригодны для использования. В Крыму остались 17 кораблей и судов обеспечения: подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье». После окончательного завершения крымских событий, списаний, возвратов и передач в списочном составе украинского флота насчитывалось 5 боевых кораблей и катеров, 16 вспомогательных судов и 24 разнообразных катера.

Во время нахождения в составе Российской империи и СССР Украина была одним из крупнейших в мире центров судостроения. Но после провозглашения республикой независимости отрасль начала приходить в упадок. В своем современном состоянии Украина действительно не может строить крупные надводные корабли. Имеющиеся кораблестроительные мощности в упадке, налицо острая кадровая проблема, к тому же банально нет денег.

Могущество советского флота основывалось не только на использовании бухт и аэродромов Крыма. Огромное стратегическое значение имела расположенная в Николаеве верфь, где строились авианосцы, корабли первого и второго рангов. Всё это богатство досталось Украине, но фактически оно деградировало, ибо использовать его грамотно власти не сумели.

«Гетьман Сагайдачный», построенный по проекту советских времен, фактически стал единственным новым крупным боевым кораблем ВМСУ. Его назначение — сторожевой корабль, он единственный может обнаруживать подводные лодки, но противолодочное вооружение значительно устарело. В 2016 году «Сагайдачный» прошел модернизацию в части навигационного оборудования. Также он обладает ограниченным ПВО малого радиуса действия. Фрегат не предназначен для самостоятельных действий, поскольку не обладает противокорабельными ракетами и ПВО среднего радиуса действия, а его возможности по противолодочной обороне не востребованы в условиях Черного моря.

Второе место в рейтинге боевых возможностей украинского флота занимает корвет «Винница», прошедший ремонт в августе прошлого года. По классификации НАТО, это малый противолодочный корабль, обладающий только артиллерийским и противолодочным оружием. Одним из ведущих судов флота также является средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», спущенный на воду в 1970 году и предназначенный для высадки десанта. Кроме них в его составе малые ракетные и артиллерийские корабли, по сути — катера.

Возрождение ВМСУ под эгидой НАТО

С 2015 года Киев сделал акцент на экспорт морских вооружений из стран НАТО, поскольку украинские заводы и верфи могут строить только боевые суда малого класса. В течение 2016-2018 годов впервые за много лет состав украинского флота пополнили шесть построенных малых бронированных артиллерийских катеров. В сентябре в Киеве на заводе «Кузница на Рыбальском» были построены и введены в эксплуатацию два десантно-штурмовых катера проекта «Кентавр». Все это является модификацией катеров типа «Гюрза». Еще два патрульных катера класса «Island» поступили от США в 2019 году, в нынешнем году планируется получить из США еще три. США, модернизирующие свои ВМС, просто передают вышедшие у них из оборота военные катера Украине.

Украинская стратегия по развитию военно-морского флота рассчитана на три этапа — до 2025 года, 2030-го и 2035-го. Задача первого этапа — добиться гарантированной защиты национальных интересов в пределах 12-мильной прибрежной зоны; на втором этапе зона ответственности распространится до 200-мильной исключительной экономической зоны; третий этап предусматривает действия флота за пределами Черного моря.

Получается, что в среднесрочной перспективе Украина готовит наращивание боевой мощи, чтобы была возможность что-то противопоставить России, обозначенной в украинской военной стратегии как главный потенциальный противник. А возможность проводить операции в пределах 200-мильной зоны по сути означает осуществление различных провокаций возле Крыма и других территориальных вод РФ, аналогичным Керченскому инциденту декабря 2018 г. Тогда ради собственных политических амбиций Порошенко попытался развязать полноценную войну с Россией.

Естественно, главной заинтересованной стороной в этом являются США и страны НАТО, стремящиеся добиться максимальной украино-российской конфронтации. Сейчас под руководством НАТО ведется строительство двух полноценных военно-морских баз в Очакове и Бердянске.

Украина и Великобритания подписали контракт о строительстве военных кораблей © dumskaya.net Юрий Бутусов назвал минувший год «годом ВМСУ». По его подсчетам, за прошлый год заключены контракты, меморандумы и протоколы о намерениях на закупку 5 корветов, 8 ракетных и 39 патрульных катеров, то есть 52 единиц, а также дивизиона противокорабельных ракет «Нептун» на рекордную сумму 3,7 млрд долл. Особенную помощь в этом Украине оказывают Великобритания и Турция. В частности, в октябре прошлого года между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о финансировании переоснащения ракетных катеров для ВМСУ на сумму в 1,25 млрд евро. Средства предоставит Британское экспортно-кредитное агентство.

14 декабря прошлого года в Киеве состоялось подписание документов о закупке Украиной в Турции пяти корветов типа Ada и ударных беспилотников Bayraktar TB2. По условиям соглашения головной корабль будет построен на верфи Istanbul Naval Shipyard, а другие четыре корабля — на николаевском судостроительном заводе «Океан». Предварительная стоимость одного судна составляет 265 млн евро. В целом данные корветы — вполне современные боевые корабли, похожие по своему строению на российские корветы проекта 20380. Вероятно, влияние российской школы проектирования объясняется тем, что, согласно ряду источников, в создании турецких корветов принимали участие украинские специалисты николаевского государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК), которые знакомы с российскими разработками не понаслышке.

Не отстают и американцы. По итогам 2020 финансового года США поставили Украине военной продукции на сумму 510,5 млн долл. — крупнейший показатель за последнее время. Нет сомнений, что поддержку Киева продолжат, а военно-морские силы имеют особый приоритет. В случае потенциального военного конфликта союзников Вашингтона готовят к нанесению максимального урона Черноморскому флоту РФ и сковыванию его действий.

Таким образом, развитие военно-морских сил в Украине имеет две противоречивые тенденции. С одной стороны, почти полностью разрушены советские мощности и утрачены возможности по полноценному строительству военных кораблей серьезных классов. Однако, с другой стороны, украинский флот возрождается с помощью стран Запада за его средства и кредиты, с поставками их военно-морской продукции в рамках стратегии по использованию страны в качестве антироссийского плацдарма. Да, бросить вызов флоту РФ Киев в ближайшее время не сможет, но этот фактор в дальнейшей перспективе не стоит недооценивать.