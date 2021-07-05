Гуцулы вообще очень любят и уважают кукурузную крупу. Чего стоит только нежнейший банош, традиции приготовления которого до сих пор бережно хранят в гуцульских семьях.
Кулеша, хоть и готовится из кукурузной муки, не слишком похожа на банош. Ее ближайшие родственники — это молдавская и румынская мамалыга или грузинский гоми.
Кулеша может быть разной густоты: некоторые готовят ее как кашу, другие — настолько плотной, что ее нужно резать ножом и есть ломтями как хлеб. От баноша она отличается тем, что готовится проще — на воде и с добавлением сливочного масла.
Блюдо часто готовят в печи, в специальных чугунных горшках, но современные рецепты предполагают использование обычной кастрюли и плиты.
Кулешу принято посыпать натертой брынзой, разнообразить ее вкус также можно хрустящими шкварками и жареным луком.
Для приготовления кулеши вам понадобятся:
- кукурузная мука — 250 грамм
- сало — 40 грамм
- лук — 30 грамм
- брынза — 30 грамм
- соль, сливочное масло — по вкусу.
В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Высыпьте в кипяток просеянную кукурузную муку и варите 15 минут.
Добавьте в кашу сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
Нарежьте сало соломкой и обжарьте до золотистого цвета. После добавьте нарезанный лук и также обжарьте.
Выложите на тарелку шкварки с луком, сверху — кулешу. Присыпьте тертой брынзой.
Приятного аппетита!