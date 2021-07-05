Блюда гуцульской кухни простые, сытные, но при этом очень вкусные. Среди них – аппетитная гуцульская кулеша из кукурузной муки

Гуцулы вообще очень любят и уважают кукурузную крупу. Чего стоит только нежнейший банош, традиции приготовления которого до сих пор бережно хранят в гуцульских семьях.

Украинская кухня: готовим човлент © Фото: pershij.com.ua

Кулеша может быть разной густоты: некоторые готовят ее как кашу, другие — настолько плотной, что ее нужно резать ножом и есть ломтями как хлеб. От баноша она отличается тем, что готовится проще — на воде и с добавлением сливочного масла.

Блюдо часто готовят в печи, в специальных чугунных горшках, но современные рецепты предполагают использование обычной кастрюли и плиты.

Кулешу принято посыпать натертой брынзой, разнообразить ее вкус также можно хрустящими шкварками и жареным луком.

Для приготовления кулеши вам понадобятся:

- кукурузная мука — 250 грамм

- сало — 40 грамм

- лук — 30 грамм

- брынза — 30 грамм

- соль, сливочное масло — по вкусу.

В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Высыпьте в кипяток просеянную кукурузную муку и варите 15 минут.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Нарежьте сало соломкой и обжарьте до золотистого цвета. После добавьте нарезанный лук и также обжарьте.

Выложите на тарелку шкварки с луком, сверху — кулешу. Присыпьте тертой брынзой.

Приятного аппетита!