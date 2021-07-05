Известный политический философ и политтехнолог Дмитрий Выдрин о том, как связано прохождение у Крыма английского эсминца «Дефендер» со сменой властью в Перу и почему это важно для всего мира

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Жалко было бы даже и одной тонны медной проволоки, которая сопровождала дерзких бритов в кабелях американского самолета-разведчика, выступавшего партнером эсминца. (Бортовой номер самолета… Впрочем, не важно.) Американцы ведь тоже берут медь с английских и собственных рудников в Перу. Особенно после закрытия циклопических карьеров в Аризоне.

В своей-то стране добывать электропроводный металл мешают экологи. А «англичанка» учит не заморачиваться в чужих странах на химеры экологических норм и запретов. Впрочем, какие нормы и запреты для былой «владычицы морей», а сейчас владычицы транснациональных капиталов. Но сейчас не об этом.

«Дефендер» связывает с Перу не только медная проволока. Их еще связывает общий мучительный поиск своего будущего, хотя и разными способами. Ищет Англия, натужно пытаясь восстановить утраченную эпоху «дипломатии канонерок», когда один эсминец мог увеличить влияние, достояние и богатства «короны» в немыслимых размерах. (Борис так и «не включил голову»).

И ищет родина древних инков, пытаясь вырваться из под зависимости корпораций, чьи штаб-квартиры традиционно расположены в Сити и на Уолл-стрит. Пытается жить своим умом. Вот об этом я и хотел поговорить.

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Как ни странно, но напомнили о перуанской интриге украинские аналитики, обычно не покидающие «глобус Украины». Нет, «хату покинуть и пойти воевать», чтоб рудники перуанцам отдать, они не готовы. Просто напомнили тем, что в начале провели аналогии между победившим президентом Педро Кастильо и пока еще действующим президентом Владимиром Зеленским. Мол, это общий новый мировой тренд, когда к власти приходят совсем новые, внесистемные, «свежие» лица чуть ли не с улицы.

Потом, правда, внесли коррекцию: Кастилью — копия не Зеленского, а, напротив, его персонажа — школьного учителя Голобородько. Перуанец тоже учитель в обычной школе, тоже ездил на работу на велосипеде, а еще и против диктата МВФ, засилья зарубежных корпораций и пр. Фишка только в том, что Зеленский выдавил по-чеховски из себя Голобородько до последней капли совести. А Кастильо, напротив, всю свою учительскую строгую страсть к правде, справедливости, скромности, профессиональному и гражданскому достоинству пытается «залить» в государственные меха.

Через три недели планируется инаугурация потомка древнего народа. Моей первой книгой в жизни было повествование Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов». Позже появился еще Гойко Митич. С тех пор я навсегда на стороне индейцев. Поэтому, конечно, рад, что «вождем» сказочного Перу становится ее коренной обитатель.

О нем пока не много сведений. Но все многообещающие. У него потрясающе красивая подпись. Впрочем, у Трампа была не менее изысканная. Важнее, что он из самой глубинки страны — глухого городка в горах, где живут настоящие люди, знающие, что такое выживание в бедной провинции. Тем более что он из простой многодетной семьи. Мечтал стать образцовым учителем в своем городке и стал им. Защищал с оружием в руках местных крестьян в отрядах самообороны от рейдеров и рэкетиров.

Впервые я услышал об индейце Педро совсем недавно, когда он возглавил выступление учителей страны за свои права. Еще он имеет диплом психолога. А я люблю психологов не меньше, чем индейцев. Да и его стране сегодня знания по психологии важнее, чем даже по экономике. Таков перуанский Голобородько, в смысле Кастильо…

А теперь, как обещал, выскажу свою «кухонную» гипотезу, почему его победа так важна для РФ. Когда-то в «домайданную» эпоху я поучаствовал в попытке создать зерновой пул между Россией, Казахстаном и Украиной. Дело в том, что эти три страны при координации своей «пшеничной политики» могли бы существенно влиять на мировую конъюнктуру цен отрасли. Ну, как европейский «Союз угля и стали», из которого, собственно, вырос ЕС. А вот сейчас Россия в альянсе с Перу, да еще с тем же смышлёным Казахстаном могли бы стать «хозяйкой медной горы». То есть модерировать весь мировой медный рынок.

Грядет «медный век-2.». Медь — это нефть будущего. Цены на первую растут на порядок быстрее, чем на последнюю. Ведь это жилы будущей альтернативной энергетики. Уже сейчас мир трясет от ее нехватки. (Эх, Рома, рано ты сбежал с меденосной Чукотки.) А Педро Кастильо — первый президент в истории Перу, который решил навести в этой сфере строгий порядок. Ну как в младшем классе, где он много лет преподавал: отличников к доске, бузотеров — в угол. И так уж получается, что среди прилежных больше местных, а в «углу» — транснационалов.

Британский конфуз © © REUTERS / Yoruk Isik

Я помониторил нашу сеть на эту тему. Пусто. Если не считать пока еще редких реплик. Вот профессор тюменского универа Оксана Величко хочет обучать новую перуанскую элиту в своем учреждении. Вот известный единоборец из Чечни Джабраилов Турпал-Али планирует использовать в России опыт нового перуанского вице-президента Дины Эрсилии Болуарте. Эта пассионарная юристка из Лимы участвует в создании клубной сети, где воспитывают традиционные семейные ценности. Вот… Хотя пока всё. Россия, как обычно, просыпается с провинции. Глубинный народ — он сердцем чует. И еще знает, что такое чувство вины за упущенную любовь и дружбу. Эх, «Куба — любовь моя! Остров зари багровой…»

Звонят бывшие ученики из столицы инков Куско. Там новый президент организовывает встречу с местными элитами. Он тоже вышел из самой глубинки. Легче, наверное, ему с простыми людьми. Он рассказывает о понятных им мечтах и планах. Говорят, что собирается после инаугурации посетить дальние страны. Россию — в первую очередь.