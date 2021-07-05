Анкара заметно усиливает активность в странах Центральной Азии, очевидно, надеясь заполнить «вакуум», образующийся на фоне окончательного вывода армий США и их союзников из Афганистана

30 июня, находясь в Бишкеке с официальным визитом, министр обороны Турции Хулуси Акар пообещал президенту Садыру Жапарову организовать подготовку киргизских военных в Турции. Пресс-служба Жапарова излагает это так: «Глава государства особо отметил, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для взаимодействия во всех сферах. Как подчеркнул Садыр Жапаров, военно-техническое сотрудничество занимает особое место в системе кыргызско-турецких отношений, которое имеет много возможностей для дальнейшего расширения и укрепления. По его словам, учитывая нестабильную ситуацию в регионе и растущие угрозы, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным… В свою очередь, министр национальной обороны Хулуси Акар… добавил, что в рамках военного сотрудничества также важен вопрос обучения и подготовки военных специалистов».

Вопрос о военной помощи Жапаров поднимал и во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 9 июня. По итогам этой встречи министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев официально заявил 12 июня (его заявление было опубликовано сразу на сайте президента республики): «Встреча президентов Садыра Жапарова и Реджепа Тайипа Эрдогана — это первый политический контакт на высшем уровне. Лидеры стран заручились взаимной поддержкой… На встречах был поднят вопрос и о военно-техническом сотрудничестве. Турецкая сторона, кроме этого, изъявила желание оказать на грантовой основе военно-техническую помощь Министерству обороны Кыргызстана».

День выборов. Пойдёт ли Центральная Азия по пути Украины? © REUTERS, Pavel Mikheyev упоминает азербайджанское интернет-издание Minval.az, на открытии выставки «прозвучали гимны трёх тюркских стран — Азербайджана, Кыргызстана и Турции». В свою очередь, в репортаже на городском сайте Бишкека упоминается, что «в своей приветственной речи ректор Кыргызско-турецкого университета «Манас», профессор Алпаслан Джейлан отметил, что азербайджано-турецкий союз является ярким примером дружбы и братства». Создается впечатление, что выставка, организованная посольством Азербайджана в Кыргызстане, посвящена по сути турецкой — или совместной азербайджано-турецкой — победе в Карабахе.

Такая оценка была бы неудивительной. Если посмотреть на фотографии с выставки, выложенные на официальной странице Кыргызско-турецкого университета «Манас» в Facebook, то заметно, что почетное место там уделено турецким ударным беспилотникам Bayraktar, сфотографированным с самых разных ракурсов. Азербайджанское же участие в боях представлено в основном фотографиями пехоты, артиллерии и бронетехники.

После визита в Бишкек министр обороны Турции сразу же направился в Душанбе, скорее всего, с той же миссией. Турецкую военную помощь здесь очень ждут, потому что Таджикистан непосредственно граничит с Афганистаном, откуда сейчас уходят американцы и где сразу же активизировались талибы. 20 июня движение «Талибан»* распространило в Интернете видеозапись ее бойцов на берегу реки Пяндж, отделяющей Афганистан от Таджикистана. Причем официальный представитель «Талибана» Зибихула Муджахил специально подчеркнул в комментарии AFP, что под контроль талибов перешел как пограничный город Шерхан-Бандар, так и расположенный рядом с ним 672-метровый двухполосный автомобильный мост через Пяндж, основная транспортная магистраль, связывающая афганцев с северными соседями.

Пытаются «залезть» турки и в Афганистан. Как союзник США Турция в 2001 году направила в эту страну свой военный контингент, хотя особо многочисленным его назвать было нельзя — на начало июня их было около 500 человек, а максимума по численности турецкий контингент в Афганистане достиг в 2012 году — 1800 человек.

17 июня информационное агентство Bloomberg сообщило, что президенты США и Турции договорились о том, что именно турецкие военные возьмут на себя охрану аэропорта в Кабуле. Ранее Анкара активно предлагала для этого свои услуги. В частности, анонимный турецкий чиновник сообщил 8 июня Reuters: «После решения Соединенных Штатов вывести войска из Афганистана Турция сделала предложение обеспечить безопасность кабульского аэропорта. В этих рамках ведутся переговоры с НАТО и США». В свою очередь, и турецкий министр обороны заявлял в интервью, опубликованном 7 июня газетой Hürriyet: «Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если условия будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая».

Позже, правда, 23 июня, Акар заявил, что дополнительного контингента в Афганистан направлять не планируется, хотя «наше присутствие в аэропорту Кабула продолжается». Был ли это «шаг назад» ввиду угроз талибов в адрес турецкого контингента, либо же попытка торга об условиях (как раз на следующий день американская делегация должна была провести в Анкаре переговоры по этому вопросу), неясно. В любом случае сами американцы даже после окончательного вывода к 11 сентября сил из Афганистана планируют оставить ограниченный контингент (около 600 человек) в аэропорту Кабула. Да и, опять же, даже перебрось Турция в Кабул несколько отборных дивизий, держаться в городе в случае полного окружения за счет «воздушного моста» они бы не смогли.

Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину © president.gov.ua

Увы, та же война в Карабахе показала на примере Армении, что даже членство в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не гарантирует помощи от союзников в случае реальной вооруженной агрессии третьей страны. А победа в том же Карабахе турецкого оружия заставила многие постсоветские страны — от Украины до Средней Азии — смотреть в сторону Турции.

Распространение турецкого влияния на тюркские республики бывшего СССР не новость. Анкара официально провозгласила это своей стратегией в 1992 году, и также при одобрении США, видевших в этом противовес распространению влияния Ирана. Однако первые два десятилетия турецкое влияние распространялось через сферы экономики и культуры, открытие многочисленных турецких школ и университетов, среди которых и упомянутый выше «Манас».

Крымско-татарский элемент Великого Турана, или Зачем тюркам латиница © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Добавим к этому, что Турция расколота практически ровно надвое, примерно по 40% составляют электораты светских националистов-кемалистов и умеренных исламистов, а прочие избиратели за вычетом курдов — это левые, националисты и ситуационно голосующие аполитичные избиратели. На фоне падения экономики кемалисты в 2019-м, несмотря на отмену властями итогов первого голосования, выиграли выборы мэра Стамбула, а это очень чувствительно для Эрдогана, который и начинал путь в большую политику с этого поста. Поэтому турецкому президенту жизненно нужны победы на внешних фронтах, которые перетянули бы на его сторону колеблющихся избирателей.

* Организация запрещена Верховным судом РФ