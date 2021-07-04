По состоянию на 4 июля 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 184,4 миллиона человек, почти 4 миллиона пациентов умерли

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк США, где коронавирус выявили более чем у 34,5 миллиона человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 621,2 тысячи.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 30,5 миллиона случаев заражения, 402 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано свыше 18,7 миллиона случаев заболевания COVID-19, больше 523 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 25 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,61 миллиона. Выздоровели 5,068 миллиона человек (почти 15,5 тысячи за сутки), умерли более 137,9 тысячи (плюс 663 за сутки).

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло до 19,9 миллиона. В лидерах по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, — Чукотка (30,1%), Белгородская область (26%), НАО (22,5%).

Минздрав РФ сообщил, что вакцина от COVID-19 защищает человека от тяжелого течения болезни и смерти, однако до сих пор не известно до конца, «в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям». Поэтому, чтобы защитить себя и окружающих, ведомство рекомендует соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вакцинация в столице «набрала хорошие обороты», первый компонент прививки получили более 2,7 миллиона жителей. Ежедневно прививаются 60-70 тысяч человек. Ежедневно на вакцинацию в Москве записываются примерно 87 тысяч граждан.

Градоначальник также заявил, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ. Также рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Чтобы упростить получение QR-кодов после сдачи ПЦР-теста на коронавирус, власти Москвы в ближайшие дни запустят СМС-рассылку. В дальнейшем такая технология будет распространена и на результаты вакцинации.

При этом некоторые москвичи, которые не хотят вакцинироваться, но не намерены отказываться от посещения ресторанов, готовы платить за поддельные сертификаты о вакцинации. По подозрению в изготовлении и торговле такими документами в Москве задержали еще одного человека. Он доставил сертификат заказчику, в этот момент и произошло задержание. Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские также задержали курьеров, торговавших COVID-сертификатами.

Тем временем в Чечне в связи с ростом заболеваемости с 4 июля вернули обязательный масочный режим в общественном транспорте и во время служб в мечетях и храмах. Также прихожане должны иметь при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса.

Врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что одним из признаков более агрессивного дельта-варианта коронавируса (так называемого индийского штамма) является расстройство желудка — все больше пациентов жалуются на диарею и боли в животе. Это подтвердил врач-иммунолог Владимир Болибок, заявивший о «желудочном синдроме», характерном для дельта-штамма.

Ситуация на Украине

Коронавирус в цифрах и фактах. Самое актуальное о пандемии на 3 июля

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 460 человек, скончались — 10, выздоровели — 526. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели — 2 171 182, умерли — 52 470. С начала прививочной кампании привито 2 059 726 украинцев, из них полностью иммунизированы 841 291.

Как предварительно выяснили медики, причиной смерти 47-летнего мужчины в Винницкой области спустя пару часов после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано.

Тем временем во Львове решили усилить карантин, увеличить число коек для больных COVID-19 и количество вакцинаций (до 5 тысяч в день) из-за угрозы распространения дельта-варианта коронавируса.

В Киеве же центр массовой вакцинации против коронавируса в Международном выставочном центре с 5 июля будет работать ежедневно.

Ситуация в мире

Власти Таджикистана ввели обязательную вакцинацию всего взрослого населения страны. Прививка будет бесплатной, чтобы ее получить, гражданам нужно обратиться к семейному врачу или в медучреждение.

В Бразилии суд санкционировал расследование против президента страны Жаира Болсонару из-за закупки индийской вакцины от коронавируса Covaxin — в ходе закупки ее цена выросла в несколько раз, вакцина стала самой дорогой, закупаемой Бразилией.

Переговоры о бесплатных поставках вакцины от COVID-19 в КНДР зашли в тупик из-за нежелания властей Северной Кореи оформить необходимые документы и допускать в страну иностранных специалистов.

Британские СМИ сообщили, что в ближайшие дни премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об отмене масочного режима и входа в общепит, музеи и фитнес-клубы по QR-кодам с 19 июля. В правительстве уточнили, что не хотят продлевать ограничения без необходимости.