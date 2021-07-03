По состоянию на 3 июля 2021 года в мире зарегистрировали более 184 миллиона случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались почти 3,98 миллиона человек, 157,4 миллиона выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк Ситуация на Украине. Смерть от Pfizer

По состоянию на утро субботы было зафиксировано 705 новых случая заболевания COVID-19, 36 человек умерли, 1072 поправились. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

В течение прошедших суток, 2 июля, на Украине вакцинировали 94 547 человек, при этом 37 107 чел. получили первую дозу вакцины, 57 440 — вторую. На сегодняшний день полностью вакцинировали 823 923 человек.

В то же время не обошлось и без трагических случаев. Так, в Винницкой области 47-летний мужчина скончался спустя несколько часов после вакцинации американским препаратом Pfizer.

«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное. В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.

Ситуация в России. Темпы вакцинации и состояние Мамонова

За минувшие сутки в России выявили 24 439 случаев COVID-19. Отмечается, что это максимум с 15 января, когда было выявлено 24 715 заболевших. Больше всего новых заразившихся — 7446 — выявлено в Москве. Далее следуют Московская область (2596 инфицированных) и Санкт-Петербург (1733). Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 585 799 человек, из них 137 262 умерли, 5 053 417 вылечились.

Что касается темпов вакцинации, то сегодня полностью привиты двумя дозами 17 790 379 человек, что составляет 12.17% от населения. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в столице в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от коронавируса. Первый раз он сделал прививку от коронавируса в марте.

После посещения прививочного пункта в одном из городских торговых центров он отметил, что, если не будет коллективного иммунитета, то пандемия не отступит, а ограничения сохранятся надолго.

«Мы должны научиться жить в условиях новой нормальности, другого выхода нет. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Если мы его не получим, ничего хорошего не будет — тогда это болезни, ограничительные меры», — заявил Беглов.

Также сообщается, что состояние музыканта и актера Петра Мамонова, известного как основателя группы «Звуки Му» и исполнителя ролей отца Анатолия в «Острове» и Ивана Грозного в «Царе» Павла Лунгина, остается крайне тяжелым. Об этом рассказала РИА Новости его жена Ольга. Сейчас он вторые сутки находится под ИВЛ в реанимации больницы в Коммунарке.

Остальной мир. Смерть влиятельного политика в Индонезии

Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и «отца-основателя» Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает интернет-версия газеты Jakarta Globe.

Дочь первого президента и младшая сестра еще одного бывшего президента Индонезии, Мегавати Сукарнопутри, Рачмавати Сукарнопутри, одна из лидеров Партии Движения Великая Индонезия (Гериндра), была госпитализирована с симптомами COVID-19 неделю назад и скончалась в субботу утром.

Часть ралли-рейда «Шелковый путь» по территории Монголии отменена, российский этап ралли пройдет в полном объеме, как и был запланирован, сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

Ранее глава штаба по ведению и контролю COVID-протокола ралли «Шелковый путь» Денис Проценко заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляются возможным из-за коронавируса и бубонной чумы.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за доминирования «дельта-штамма». Он напомнил, что эта разновидность вируса очень опасна и продолжает мутировать.

В этой связи Гебрейесус призвал продолжать людей носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения, а страны — помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ и медикаментами.