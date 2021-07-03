Большинство львовян 30 июня интересовали не события 80-летней давности, а очередная техногенная катастрофа: в центре Львова из-за разрушения канализационного коллектора образовалась яма глубиной 9,5 метров

На Украине предлагают сделать праздником день, когда бандеровцы поклялись в верности Гитлеру

Отмечать 30 июня День восстановления украинской государственности — за такое обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров, проголосовали все 50 присутствующих депутатов Тернопольского областного совета на специально созванной 30 июня 2021 года сессии. По словам председателя облсовета, члена националистической партии «Свобожа» Михаила Головко, он лично инициировал это обращение.

«Мы должны сегодня праздновать не 30-ю годовщину нашей независимости, а 30 годовщину восстановления нашей независимости. В XX веке украинцы десятки раз провозглашали её и пытались восстановить историческую справедливость, но в силу разных обстоятельств, как внутренних, так и внешних, из-за угроз врагов мы потеряли своё государство. Поэтому эта позиция наша принципиальная: вести свою историю как минимум от Украинской народной республики», — заявил Головко. Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и факты © Public domain

Как известно, 30 июня 1941 года во Львове, занятом нацистами, представители крыла Организации украинских националистов (ОУН)*, подчинённого Степану Бандере, провозгласили так называемый «Акт восстановления Украинской Державы». Третий пункт этого документа гласил: «Восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

Поскольку подавляющая часть бандеровцев в 1941 году была уроженцами Галичины, неудивительно, что основные празднования годовщины акта 30 июня прошли во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, причём при участии представителей властей. Так, в Тернополе упомянутый Михаил Головко выступил на презентации сборника статей соратника Степана Бандеры — Ярослава Стецько, которого 80 лет назад провозгласили «главой правительства Украинской Державы». Сборник имеет весьма актуальное для нынешней украинской пропаганды название — «Киев против Москвы», но стоит отметить, что ни Стецько, ни Бандера до Киева так никогда и не добрались.

Во Львове празднование годовщины бандеровского акта прошло под патронатом мэрии радом со зданием общества «Просвита» на площади Рынок — именно с балкона этого здания лидеры ОУН(б)* и зачитывали свою прокламацию перед львовянами. Как заявил на мероприятии вице-мэр Львова Андрей Москаленко, «история нашего государства, нашей страны, нашей нации всегда была героической благодаря тому, что в каждый конкретный момент украинцы брали ответственность за государство на себя». А местное отделение «Национального корпуса» 30 июня провело в городе факельное шествие к львовскому дому одного из лидеров ОУН(б)* Романа Шухевича, которому в этот день исполнилось бы 114 лет. Как известно, Шухевич был заместителем командира легиона «Нахтигаль», созданного абвером из бандеровцев.

Однако и власти Буковины решили доказать, что этот регион, где к началу Великой отечественной войны большинство украинских националистов принадлежали к «мельниковскому» крылу ОУН*, имеет отношение к бандеровскому акту от 30 июня 1941-го. В здании Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) была открыта выставка, как утверждают в пресс-службе ОГА, «уникальных документов». К годовщине их вдруг нашли в Государственном архиве Черновицкой области, и они будто бы свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода ОУН(б)* Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине «независимость Украины». Бесславные ублюдки. Подразделение украинских коллаборационистов «Нахтигаль»

Главный документ — это справка румынской полиции по делу украинских националистов, подготовленная в начале 1942 года, где содержится следующая фраза о событиях лета 1941-го в Черновцах: «30 июня Мирослав Киндзирський провозгласил независимость и отбыл в Галичину для изучения ситуации». Ни одного свидетельства или доказательства того, что это «провозглашение» на самом деле состоялось, не существует. Более того, Черновцы в то время находились под полным контролем советских войск, которые покинули город лишь 5 июля 1941-го без боёв, в связи с угрозой окружения.

Что произошло в столице Буковины после этого, описывает справка начальника управления НКВД Черновицкой области полковника Руденко от 7 сентября 1945 года о политико-экономическом состоянии области, также представленная на выставке в Черновцах. «В городе к моменту захвата его немецко-румынскими оккупантами, на улицах появились предатели своего народа — украинские националисты, со своим сине-жёлтым флагом. Наряду с румынским и немецким флагами, они вывесили на здании горсовета (примарии) и свой флаг. Они рассчитывали на обещание Гитлера об образовании «Самостийной Украинской Державы», но вскоре надежда на это рухнула. Румыны сорвали их флаг со здания примарии и показали украинским националистам, что никакого сине-жёлтого союзника «на своей земле» им не нужно» — сказано в документе.

Львов проваливается под землю

Большинство львовян 30 июня интересовали не события 80-летней давности, а очередная техногенная катастрофа в городе. Именно в последний день июня местные СМИ сообщили, что в центре Львова из-за разрушения конструкции канализационного коллектора образовалась яма глубиной 9,5 метров. Повреждённый участок был перекрыт для движения транспорта по улице Винниченко от Кривоноса до Лысенко.

В коммунальном предприятии «Львовводоканал» уточнили, что для восстановительных работ привлекут подрядную организацию «Онур» с необходимой спецтехникой, которая может работать на такой глубине. «Сейчас продолжаются работы по стабилизации ситуации с коллектором и отводом сточных вод из района улиц Кривоноса-Винниченко. Стоимость работ станет известна после разработки сметы», — сказано в сообщении. По предварительным оценкам, восстановительные работы займут около двух недель.

По словам заместителя городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, ориентировочно 4 метра асфальта не имели основания, ведь почву под ними вымыло. Поэтому возникла опасность, ведь по улице ездит транспорт. Кроме этого, было важно, чтобы во время ливня не прогрессировало существующее вымывание почвы. «Поэтому сейчас компания «Онур» снимает верхний слой асфальта. Далее они расчистят коллектор, чтобы можно было максимально пустить воду. А уже тогда подрядчик будет определять алгоритм действий», — добавила она. После этого работу коллектора будут восстанавливать, и отстраивать определённую его часть. Маруняк отметила, что этот коллектор «на самом деле был очень старый». При этом подконтрольные мэру Львова Андрею Садовому СМИ в один голос утверждают, что «Львов страдает от подтоплений из-за климатических изменений». «Толпа будто получала несказанное удовольствие». Украинские националисты и Львовский погром © Yad Vashem

В свою очередь, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич отметил, что большинство улиц в городе не имеют современных подземных коммуникаций, из-за чего каждый раз во время ливней — типа прошедших 25 июня — Львов «плывёт». По словам депутата, ныне проблема неисправных коллекторов есть на улицах Заньковецкой и Черновола. «Коллектор на Черновола должен работать на полную, потому что он стягивает практически всю воду из Львова. Но сегодня он в критическом состоянии, он проламывается. Когда у нас идет ливень, то страдают не только люди и автомобили, но и дома, подвалы, подземные гаражи», — отметил Игорь Зинкевич.

Депутат также заявил, что для решения этой проблемы нужно выделить как минимум 50 миллионов гривен. Но в преддверии 30-летия провозглашения независимости Украины «главным инфраструктурным объектом» Львова является огромный флагшток, на который планируют потратить 7 миллионов гривен — правда, из областного бюджета.

Полещуки могут остаться без белорусских ягод

Жителей части украинского Полесья с 1 июля начали пропускать через украинско-белорусскую границу по упрощенной системе — для сбора ягод. Всего в Ровенской области работает три пункта пропуска, но разрешение на упрощенное пересечение дали жителям десяти приграничных сёл, и то лишь до 15 августа. В этот период крестьяне могут заниматься сбором дикорастущих ягод на территории соседнего государства, а затем на Украине продать их заготовителям и заработать на этом.

Семью Крупичей из села Дроздынь пограничники в шутку называют местными рекордсменами по сбору ягод. «44 года, как-никак, вырос здесь, лет 10 ходил с отцом, отца дед водил. С каждым годом площадь черники уменьшается где-то процентов на 10-15. Клюква ещё на болоте, а так черники, грибов меньше. Собирать трудно, это же надо день нагибаться — кто его хочет так стоять. А куда денешься? Так и живут люди» — сказал Виталий Крупич журналистам Общественного телевидения Украины.

Для местных сбор ягод — едва ли не единственная возможность заработать на жизнь, отмечает жительница села Дроздынь Нина Дифорт. Поэтому обычно идут целыми семьями, но в первый день — только разведка. «Посмотрим, если есть — есть, нет — тогда всё. В том году мы там прошли — всё было вспахано, нечего было собирать, мы и не ходили. Надеемся на лучшее, может, выросло что за год. Надо жить, нет денег», — говорит она.

Пересечь границу можно только пешком или на велосипеде. Вернуться следует до 22 часов — иначе штраф. Пограничники меряют температуру и проверяют наличие маски. Далее сборщики отправляются на территорию заповедника «Ольманские болота». От границы он простирается в глубину Беларуси примерно на тридцать километров. На его территории никто не живет, а жители соседней страны имеют достаточно доходов, чтобы не стоять, согнувшись, целый день в поисках ягод. «Выявлены спящие террористические ячейки»: Лукашенко объяснил, почему перекрыта граница с Украиной © president.gov.by

Чтобы получить от белорусских властей разрешение на сбор дикорастущих ягод, по которому можно проще пересечь границу, крестьянам нужно оплатить эквивалент 125 долларов США в белорусском банке, а также предоставить справку о проживании в приграничной зоне. В этом году на оформление документов у полещуков было всего три дня. В следующий раз упрощенный порядок пропуска запланирован на сентябрь-ноябрь, когда на белорусских болотах созреет клюква. Однако заработает ли он, и удастся ли полещукам «отбить» уже заплаченные деньги, неизвестно — ведь 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полном перекрытии границы с Украиной.