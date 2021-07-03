Стынет кровь: мрачные и опасные места Харькова

В Харькове, как и в любом другом городе, существует своеобразный антипутиводитель – список мест, куда туристам заходить не советуют. Любителей пощекотать нервы и поклонников мрачной атмосферы, конечно, ничего не остановит, но если вы к ним не относитесь, обходите эти скверные места стороной

Харьковские катакомбы

«Подземный мир» Харькова не обозначен на картах и закрыт для любителей экстрима и «черных кладоискателей». Причина проста: большая часть катакомб находится в аварийном состоянии и может обвалиться в любой момент. Но попасть туда все же можно, правда, только с опытным экскурсоводом.

Некоторым харьковским подземельям, по утверждению экспертов, от 300 до 500 лет. Другие, более молодые, создавались в советское время и имели стратегическое оборонное значение.

От «Запорожцев...» до «Грешницы»: пять всемирно известных картин харьковских художников © commons.wikimedia.org, Public Domain

Некоторые подземелья использовались для хранения вина и продуктов, быстрой транспортировки, а также в качестве бомбоубежищ. За состоянием большей части из них уже давно перестали следить — они или затоплены и завалены, или вскоре будут из-за протекающих труб и гниющих стен.

Это, к сожалению, еще больше привлекает местных экстремалов-любителей, но их безопасность, к сожалению, не может обеспечить никто.

«Крыша мира»

Здание в переулке Театральном, построенное в 1910 году по проекту архитектора Льва Тервена, должно было стать гостиницей, но планам помешала Первая мировая война, а затем и революция.

В советское время сюда заселили метеорологов, но после крупного пожара в 70-х годах жители съехали с общежития и больше не возвращались. Попытки восстановить здание не увенчались ничем.

Хутор Харька или гнездо для влюбленных? Четыре легенды о возникновении Харькова © dobovo.com

«Крышей мира» его назвали потому, что с полуразрушенной дырявой крыши здания открывается отличный вид на Харьков. Звучит привлекательно, но рисковать не стоит: из-за аварийного состояния пола и стен закат над городом может стоить здоровья, а может быть, и жизни.

Померки

Район Померки сложно назвать особенно опасным, но гулять по нему от этого больше не хочется. Здесь находится Харьковский областной центр онкологии, к которому прижилось название самого района.

В народе бытует мнение, что название Померки происходит от «помереть», что очень точно описывает витающую в этом месте атмосферу.

Но если обратиться к толковому словарю, то можно узнать, что «померки» означает «отсутствие прямого света», то есть «сумерки».

Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com

Харьковчане говорят, что в этих местах витает странная мрачная атмосфера. Впрочем, в прогулках вокруг мрачного на вид онкологического центра вряд ли можно назвать приятными.

Мавзолей

Осматривать руины этого заброшенного торгового центра в центре Салтовки не решаются даже смелые подростки.

Мавзолеем это место прозвали местные жители за странное архитектурное решение, напоминающее по форме мавзолеи Ленина и Мао Цзэдуна. Сейчас же разобрать какие-то архитектурные формы сложнее: стены и ступеньки разваливаются, плитка облупилась.

Когда-то это было современное здание, вмещающее в себя несколько магазинов, теперь это руина, с которой местные власти никак не могут разобраться.

Под Мавзолеем есть подвал-тоннель, который сейчас щедро усыпан мусором, — туда мало кто решается спуститься.