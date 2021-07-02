Кабмин отложил на месяц рост тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, стартовала продажа земли сельхозназначения, Верховная Рада приняла в первом чтении «антиахметовский закон». Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

До последнего украинца. Почему Украина становится необитаемой страной © РИА Новости, Стрингер Кабмин отложил на месяц рост тарифа на электроэнергию для населения

Кабинет министров Украины принял распоряжение сохранить до 1 августа тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч ($4,52 руб./кВт-ч). Соответствующий документ была опубликован во вторник, 29 июня, на правительственном портале.

Согласно распоряжению, правительство также на месяц продлило срок вступления в силу изменений в специальные обязательства (ПСО) Энергоатома и Укргидроэнерго на рынке электроэнергии.

В Минэнерго объяснили решение отложить повышение тарифов тем, что нужно дополнительное время для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

С 1 августа максимальный тариф для потребителей за использование электроэнергии может составить 3,4 грн/кВт-ч (9,14 руб.). Его планируют ввести для категории населения с наибольшим потреблением (500 кВт-ч). Для граждан, которые в месяц потребляют до 100 кВт-ч, цена за электроэнергию будет ниже действующего тарифа в 1,68 грн/кВт-ч.

Напомним, последний раз Кабмин повышал тариф 1 января 2021-го (до 1,68 грн/кВт-ч), впервые за три года. Повышение тарифов на электроэнергию для населения содержится и в антикризисной программе правительства, представленной в мае. Бывший замминистра энергетики Юрий Бойко написал тогда в Facebook, что реальная стоимость электроэнергии — от 2,6 грн до 4 грн/кВт-ч (от 7 руб. до 11 руб.) в зависимости от области. По его словам, актуальный тариф в 1,68 грн не покрывает расходы на поставку электроэнергии. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигают 65-70 млрд грн (175-190 млрд руб.).

На Украине стартовал рынок сельскохозяйственной земли

Суслов: Украине грозит голод из-за открытия рынка земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Когда он состоится — неизвестно.

Отметим, что сельхозземля занимает более 70% территории страны. По данным Госгеокадастра, площадь зарегистрированных земельных участков равна 32,3 млн га, из которых 19,9 млн га оформлены в аренду.

Расчет за покупку участков будет происходить только в безналичной форме. Цена участков земли сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки (такая норма будет действовать до 1 января 2030 года). В случае отсутствия у покупателя земли документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за которые покупается участок, ее продажа будет запрещена.

Купить можно будет только частные участки. Земли сельхозназначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Выставить участки на продажу могут 6,9 млн частных владельцев, которым принадлежит 27,6 млн га сельхозземли. Средний размер участка — 4,5 га.

Госгеокадастр подсчитал, что нормативная денежная оценка 1 га пашни составит от 21 тыс. грн до 34 тыс. грн ($770 до $1300) в зависимости от региона.

По прогнозам Минагрополитики, средняя стоимость гектара земли сразу после открытия рынка составит около 50 тыс. грн ($2 тыс.). Минэкономики ожидает, что дальше земля ежегодно будет дорожать на 10-15%.

По данным Минюста, за первые полдня работы рынка в реестре было зарегистрировано 33 сделки по продаже земли.

Украинцев ожидает повышение налогов

Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, в первом чтении поддержала правительственный законопроект, который предусматривает повышение налогов для украинцев.

Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики на Украине).

Однако кроме изменений, касающихся владельцев крупного бизнеса, в правительственном законопроекте содержится ряд изменений, которые затронут широкий круг украинцев.

Например, им предлагают обязать компании-застройщики платить НДС по операциям с недвижимостью. Такой шаг должен закрыть возможности спекуляций для крупных игроков — юридических лиц.

«Аграрный потенциал Украины будет работать на европейских и американских пенсионеров». Соцсети про открытие украинского рынка земли

Еще одно изменение в законопроекте, которое касается налогообложения операций с недвижимостью, — введение 18-процентного налога с доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в год. Сейчас же в налоговом кодексе содержится норма, что такие операции облагаются налогом 5%.

В законопроекте содержатся нормы, которыми государство снижает "порог" размера земельного участка, продавая урожай с которого, нужно платить налоги. Сейчас этот порог составляет 2 гектара (то есть, продавая урожай с больших участков, сейчас нужно платить налог 18% с полученных таким образом доходов). Законопроектом этот "порог" снижают до 0,5 гектара.

Кроме этого в законопроекте предлагается обновить способ расчета налогов для фермеров. Правительство хочет ввести "минимальное налоговое обязательство" — это минимальная сумма налогов, которую должен платить человек (или предприятие), которое владеет землей или использует ее на правах аренды или эмфитевзис и получает с нее доходы.

В случае поддержки этих норм общая сумма уплаченных по сельскохозяйственной деятельности налогов не будет меньше, чем 4,5% от оценочной стоимости земли.

Законопроектом также предлагается внести изменения в процесс взаимодействия налоговой с предпринимателями. В частности, позволив налоговой взимать налоговые долги с налогоплательщиков без решения суда.