Центральной темой прошедшей недели стала «прямая линия» Владимира Путина, в ходе которой он дал на редкость развёрнутую характеристику российско-украинским отношениям. Естественно, Владимир Зеленский не смог не ответить на высказывания российского лидера. Получилась заочная дискуссия, в ходе которой президенты, однако, не отказались от встречи

Активной работой отличилась и Верховная Рада, принявшая ряд резонансных законов, которые, однако, не отличаются качеством, и вообще зачастую не очень понятно, зачем они нужны.

Прямая линия Путина

Владимир Путин говорил об Украине много, но в основном его высказывания укладываются в три тезиса.

Во-первых, украинцы и русские — один народ, пусть даже с существенными этнокультурными различиями.

В качестве примера Путин упомянул финно-угорские народы России — мордву, причём сделано это было, скорее всего, умышленно: украинские националисты пытаются доказать различие русских и украинцев тем, что русские якобы никакие не славяне, а «мокшане» (мокша и эрзя — субэтносы мордвы).

Отдельно Путин раскритиковал закон о коренных народах, в число которых не были включены русские.

Во-вторых, украинская власть враждебна России и управляема извне. Однако на Украине есть политические силы, которые готовы действительно отстаивать интересы Украины, — Виктор Медведчук, например.

В-третьих, Россия обеспокоена втягиванием Украины в НАТО и учениями НАТОвских войск около её границ.

Интересно, что во время прямой линии Путин не упоминал о необходимости выполнения Минских соглашений (правда, он говорил об этом несколько ранее — 16 июня).

По большому счёту Путин только ещё раз повторил тезисы, которые неоднократно высказывались им ранее, просто сведя их в одну тему.

Интересно, что, несмотря на явную конфликтность высказанных суждений, Путин не отказался от встречи с Зеленским, хотя и не очень понимает, что именно можно обсуждать с несамостоятельным, но враждебным политиком.

Ответ Зеленского

1 июля было опубликовано интервью Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина», в котором он ответил на заявления российского президента.

Во-первых, Зеленский опроверг слова Путина, заявив, что «в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством».

Где именно находится этот «реальный мир», так и осталось неясным — накануне Рада приняла закон, который отдавал назначение судов зарубежным «наблюдателям», а позже глава МИД Дмитрий Кулеба был вынужден признать, что США действительно отказали Украине в дополнительном пакете военной помощи, даже не поставив её об этом в известность (Зеленский и Кулеба узнали об этом из СМИ).

Отдельно Зеленский припомнил «"теневых посредников", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».

Во-вторых, «мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».

Добрые люди тут же напомнили, что в апреле 2014 года его позиция была другой, но Зеленский, возможно, предвидя критику, уточнил: «невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно». То, что это суждение в равной степени относится к поведению Украины в Донбассе, ему, видимо, в голову как-то не пришло.

Он также дополнил, что «если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим чёткое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины». Что интересно, он прав — по апрельским данным иноагента «Левада-центр», более половины россиян считают, что Донбасс должен дальше развиваться без Украины или в качестве независимого государства (28%), или в результате присоединения к России (25%). Правда, нам кажется, что такой вариант окончания войны Зеленского не устраивает.

В-третьих, он заявил, что сотрудничество Украины с НАТО России не угрожает (две провокации с участием кораблей НАТО в территориальных водах России, понятно, не в счёт, ведь Крым, как глубоко, хотя и ложно убежден Зеленский, это — Украина).

Зеленский «готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях».

Позиция Зеленского слабая, но он сознательно избрал стилем своей внешней политики давление на значительно более сильных оппонентов. Пока что эта странная стратегия даёт свои плоды. Во всяком случае Запад идёт на уступки Украине.

Работа Верховной Рады

На прошедшей неделе Верховная Рада показала класс работы «бешеного принтера», приняв целый ряд важных законов.

1. Изменения в закон о судоустройстве, в соответствии с которым восстанавливается работа Высшей квалификационной комиссии судей, в которой главную роль будут играть иностранные эксперты.

Против голосовала фракция ОПЗЖ, воздержалась «Батькивщина» (хотя Сергей Власенко прямо сказал, что этот закон нарушает Конституцию).

2. В тот же день в первом чтении были приняты законы «О национальном сопротивлении» о об увеличении численности ВСУ в связи с принятием этого закона (против — только ОПЗЖ).

Закон описывает деятельность существующих с 2014 года батальонов и бригад территориальной обороны как резерва ВСУ.

Эксперты полагают, что цель принятия закона политическая — сократить влияние главы МВД Арсена Авакова на ветеранское движение и по возможности исключить использование территориальной обороны для давления на власть.

3. 1 июля был принят закон о коренных народах (не голосовала ОПЗЖ), в число которых были включены крымские татары, караимы и крымчаки.

Такое впечатление, что это был украинский ответ Путину, который считает неприемлемым невключение в число коренных русских. При этом Рада совершенно случайно подтвердила другие слова Путина — о том, что русские и украинцы один народ, поскольку украинцы по этому закону тоже не являются коренным народом. Сам закон должен был усилить позиции Украины накануне проведения саммита «Крымской платформы» (Россия якобы нарушает права крымских татар как коренного народа), но именно в этом смысле он в значительной части смысл утратил — «Крымская платформа» сейчас не слишком актуальна. Главным результатом принятия закона станет предоставление запрещённому в России Меджлису государственного финансирования.

4. Также Рада отменила Свободную экономическую зону «Крым».

Обоснование — ЕС ввёл санкции, и дальнейшее действие этого закона противоречит позиции Украины относительно санкций. Для того чтобы это понять, Украине потребовалось почти семь лет (украинский закон был принят в августе, ЕС запретил инвестиции в Крым в декабре).

5. В первом чтении принят закон об олигархах. Отношение к нему в сессионном зале оказалось неоднозначным: ОПЗЖ не голосовала, «Европейская солидарность» (Гео Лерос: «Зеленский и Ермак хотят официально стать олигархами») и «Голос» были против, «Батькивщина» воздержалась (Юлия Тимошенко заявила, что этим законом олигархия легализуется). Парадоксальным образом группа «За будущее», связанная с Игорем Коломойским, проект поддержала.

В общем, мнение правой оппозиции состоит в том, что закон недостаточно радикален. Мы, собственно, тоже предполагали, что главным результатом его принятия будет объявление нужных олигархов честными бизнесменами.