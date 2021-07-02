Пока соседний с полуостровом Краснодарский край закрывается от антипрививочников, республика радушно открывает свои двери всем желающим. И сегодня главный вопрос в том, хватит ли Крыму сил вместить всех и как сделать так, чтобы туристы не переехали с пляжей в больничные палаты?
Горшочек, не вари
Накануне глава РК Сергей Аксёнов заявил: в этом году фиксируется рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия он вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только в первый месяц этого лета в Крыму отдохнули больше 1 миллиона 330 тысяч гостей, а средняя загрузка местных средств размещения уже превышает 80%.
«На фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. Это прежде всего общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведётся в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами», — рапортует губернатор.
Методы предосторожности в этом курортном сезоне обоснованы как никогда. В минувший четверг в Крыму был зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом. До этого больше 300 заразившихся в регионе выявляли полгода назад.
Из-за повторного роста заболеваемости местные власти с 22 июня и до 1 сентября перевели рестораны, кафе и бары в режим работы с 8 до 23 часов. В остальное время их деятельность возможна только на вынос. Запрет на работу хостелов и развлекательных центров также продлён до начала осени.
Чтобы не сорвать сезон, власти идут на все возможные методы. Отдельные пункты вакцинации для туристов обещают открыть прямо на территории отелей и гостиниц. Также туристов ждут на прививку во всех курортных медучреждениях. В кулуарах правительства даже говорят о планах внедрить систему скидок и бонусов для курортников, если они сделают прививку от коронавируса на территории РК. А пока на набережных начали открываться прививочные пункты. Точки расположатся в Евпатории, Судаке, Алуште и Феодосии.
Разумные ограничения
Тем не менее, Крым остаётся открытым для туристов. Хотя и с оговоркой, ведь определенные требования соблюдать придётся. В магазинах не обслуживают покупателей без средств защиты, поскольку нарушение чревато штрафами для собственников торговых точек. Обязаны использовать маску и пассажиры общественного транспорта. Хотя фактически в летний зной туристы и местные игнорируют этот пункт правил.
Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. Культурные, развлекательные и спортивные акции, где предполагается присутствие большого количества людей, проводят только после соответствующего указа главы крымского правительства. Действует требование к заполняемости кинотеатров и рассадке в заведениях общепита. В Симферополе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке и ночных клубов. Экскурсии в музеи — группами не больше 10 человек.
Кроме всего прочего после «библейских потопов» в Керчи и Ялте Роспотребнадзор запретил купаться в акваториях этих курортных городов. Из-за наводнения морскую воду ежедневно проверяют на кишечные инфекции. Людей, пострадавших от потопа и участвующих в ликвидации последствий наводнения, начали массово прививать от гепатита. Пользоваться пляжами нельзя от Гурзуфа до Фороса. Поэтому вал туристов сейчас в Евпатории, Феодосии, Судаке, Саках и Бахчисарае, которые не затронул разгул стихии.
Локдаун близко?
Любимый ещё с украинских времён жителями Москвы и Ростова курортный Судак одним из первых после Ялты оказался на пороге локдауна. В результате нового всплеска заболеваемости местные власти заявили о готовности ввести режим жёстких ограничений. Глава администрации города Игорь Степиков предупредил: если ситуация не начнёт улучшаться в ближайшие дни, работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом.
Местным жителям напоминают о важности вакцинации, а для более тщательного контроля антиковидных мер созданы надзорные группы, которые ежедневно обходят и проверяют работу бизнеса.
«Будут ли введены ограничения в Судаке, зависит от нас с вами», — резюмировал Степиков.
Блокадный Севастополь
А вот город русских моряков решил всё же перестраховаться, и с 16 июля туристы смогут заселяться в гостиницы и отели Севастополя только при наличии справки на антитела или о вакцинации против коронавируса. Количество заболевших в городе-герое продолжает расти. На предыдущей неделе рост составил около 70%. Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, меру планировали ввести ещё раньше, но оказалось, что большинство туристов не смогут отменить бронь и не успеют сделать прививки. Но теперь у приезжих курортников не останется выбора.
Однако в этой связи специалисты не исключают отток туристов из Севастополя. Причём в первую очередь нововведения отразятся на гостиничном бизнесе. И если легальные отельеры начнут нести финансовые потери, то работникам теневого сектора ужесточение антиковидных правил сыграет на руку. Нелегальные гостевые дома и мини-гостиницы с радостью примут всех, от кого откажутся их конкуренты. Возможно, именно поэтому власти Крыма и не спешат идти по этому примеру.