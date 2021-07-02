Рекордный спрос на Крым и очередные антирекорды по заболеваемости в регионе коронавирусом внесли в курортный сезон 2021 года серьёзные изменения.

Пока соседний с полуостровом Краснодарский край закрывается от антипрививочников, республика радушно открывает свои двери всем желающим. И сегодня главный вопрос в том, хватит ли Крыму сил вместить всех и как сделать так, чтобы туристы не переехали с пляжей в больничные палаты?

Горшочек, не вари

Крым глядя из Киева. О пользе разговоров в парикмахерской © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«На фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. Это прежде всего общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведётся в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами», — рапортует губернатор.

Методы предосторожности в этом курортном сезоне обоснованы как никогда. В минувший четверг в Крыму был зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом. До этого больше 300 заразившихся в регионе выявляли полгода назад.

Из-за повторного роста заболеваемости местные власти с 22 июня и до 1 сентября перевели рестораны, кафе и бары в режим работы с 8 до 23 часов. В остальное время их деятельность возможна только на вынос. Запрет на работу хостелов и развлекательных центров также продлён до начала осени.

Чтобы не сорвать сезон, власти идут на все возможные методы. Отдельные пункты вакцинации для туристов обещают открыть прямо на территории отелей и гостиниц. Также туристов ждут на прививку во всех курортных медучреждениях. В кулуарах правительства даже говорят о планах внедрить систему скидок и бонусов для курортников, если они сделают прививку от коронавируса на территории РК. А пока на набережных начали открываться прививочные пункты. Точки расположатся в Евпатории, Судаке, Алуште и Феодосии.

Разумные ограничения

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Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. Культурные, развлекательные и спортивные акции, где предполагается присутствие большого количества людей, проводят только после соответствующего указа главы крымского правительства. Действует требование к заполняемости кинотеатров и рассадке в заведениях общепита. В Симферополе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке и ночных клубов. Экскурсии в музеи — группами не больше 10 человек.

Кроме всего прочего после «библейских потопов» в Керчи и Ялте Роспотребнадзор запретил купаться в акваториях этих курортных городов. Из-за наводнения морскую воду ежедневно проверяют на кишечные инфекции. Людей, пострадавших от потопа и участвующих в ликвидации последствий наводнения, начали массово прививать от гепатита. Пользоваться пляжами нельзя от Гурзуфа до Фороса. Поэтому вал туристов сейчас в Евпатории, Феодосии, Судаке, Саках и Бахчисарае, которые не затронул разгул стихии.

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Местным жителям напоминают о важности вакцинации, а для более тщательного контроля антиковидных мер созданы надзорные группы, которые ежедневно обходят и проверяют работу бизнеса.

«Будут ли введены ограничения в Судаке, зависит от нас с вами», — резюмировал Степиков.

Блокадный Севастополь

А вот город русских моряков решил всё же перестраховаться, и с 16 июля туристы смогут заселяться в гостиницы и отели Севастополя только при наличии справки на антитела или о вакцинации против коронавируса. Количество заболевших в городе-герое продолжает расти. На предыдущей неделе рост составил около 70%. Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, меру планировали ввести ещё раньше, но оказалось, что большинство туристов не смогут отменить бронь и не успеют сделать прививки. Но теперь у приезжих курортников не останется выбора.

Однако в этой связи специалисты не исключают отток туристов из Севастополя. Причём в первую очередь нововведения отразятся на гостиничном бизнесе. И если легальные отельеры начнут нести финансовые потери, то работникам теневого сектора ужесточение антиковидных правил сыграет на руку. Нелегальные гостевые дома и мини-гостиницы с радостью примут всех, от кого откажутся их конкуренты. Возможно, именно поэтому власти Крыма и не спешат идти по этому примеру.