В первый день июля Верховная Рада собралась на экстренное заседание, чтобы проголосовать за два законопроекта президента Зеленского: о коренных народах и олигархах. Первый из них должен удовлетворить русофобские настроения украинских националистов, а второй - западных кураторов, которые не прочь раскулачить отдельных украинских олигархов

За законопроект о коренных народах синхронно отдали голоса 325 депутатов из фракций «Слуга народа» (226 голосов), «Евросолидарность» (25), «Батькивщина» (19), «За будущее» (18), «Голос» (15), «Доверие (13) и 9 внефракционных депутатов. Ни одного голоса не дала только «Оппозиционная платформа — за жизнь».

По законопроекту, коренными народами, имеющими право получать образование на родном языке, относятся только крымские татары, крымчаки и караимы, сформировавшиеся на территории Крымского полуострова, который Украина считает своим.

В законопроекте определено понятие коренной народ Украины — это «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Примечательно, что для перечисленных в законопроекте коренных народах законопроект ничего в принципе не изменит. Подавляющее большинство представителей этих народов проживают на территории Крыма. Одним из официальных языков республики Крым является крымско-татарский, как, впрочем, и украинский. В Крыму работают школы с татарским языком преподавания. Те же немногие представители этих народов, которые переехали на территорию Украины, проживают не компактно, а расселились по разным городам и областям, что не позволит им организовать хотя бы одну школу с их родным языком преподавания. Единственные кто получает какую-то выгоду — обосновавшиеся в Киеве представители Меджлиса, которые должны получать государственное финансирование.

Законопроект был необходим не для этих народов, которые фактически не могут реализовать свои права на территории Украины, так как проживают преимущественно за ее пределами, а в пику неупомянутым народам: русским, венграм, полякам, молдаванам, белорусам, грекам и болгарам. Миллионы жителей Украины, по сути, лишены права учиться на своем языке и иметь свои СМИ. Эксперт объяснил, почему крымские татары в принципе не могут быть коренным народом Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

По сути, в рамках законопроекта народы, проживающие на Украине делятся на три категории. Одни имеют все права, другие — лишь некоторые, а третьи — практически никаких.

Аргумент украинских националистов о том, что у этих народов дескать есть свои национальные государства, не выдерживает критики. По этой логике не должно быть своего государства у австрийцев, так как они — немецкий народ, у сирийцев, иракцев, иорданцев или ливийцев, поскольку большинство из них — арабы. Мало того, в законопроекте ничего не говорится о русинах, бойках и лемках, которых Украина просто пытается ассимилировать.

Власти Украины ссылаются на декларацию ООН о правах коренных народов, но умалчивают, что в этой декларации не президент и парламент должны определять коренные народы, а сами представители этих народов.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Политолог Руслан Бортник считает законопроект сугубо декларативным. «Закон написан плохо, многие положения противоречат законодательству Украины и здравой логике, большинство норм декларативные и не будут работать», — говорит политолог.

Законопроект о коренных народах является также попыткой угодить украинским националистам и обмануть при этом международные организации, вроде Венецианской комиссии, которая ранее критиковала политику принудительной украинизации и языковой закон. Киев долго обещал принять закон о защите прав национальных меньшинств, а в результате принял законопроект о коренных народах, которым по факту ни один народ воспользоваться не может. Борьба с олигархами на Украине превратилась в фарс. Над Зеленским откровенно смеются

В тот же вечер, 1 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении не менее декларативный законопроект Зеленского №5599 — так называемый «антиолигархический закон». Борьбы с олигархами и коррупцией от властей Украины активно требуют западные посольства. О том, что законопроект является такой же пустышкой, свидетельствует тот факт, что за него голосовали депутаты и фракции, связанные с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. Было бы странно, если бы они голосовали во вред своим патронам и спонсорам.

Законопроект определяет термин олигарх, как лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни. У такого бизнесмена должно быть активов на сумму не менее миллиона прожиточных минимумов (84 миллиона долларов). Таковых на Украине, по скромным подсчетам, более 200 человек.

Под категорию олигарха подпадает и экс-президент Петр Порошенко. Его состояние больше 84 миллионов долларов, у него есть СМИ и собственная политическая партия — «Евросолидарность».

Бизнесмена, признанного олигархом, внесут в специальный реестр лиц, имеющих вес в политической и экономической жизни Украины. Таковым запрещено будет осуществлять взносы политическим партиям, получать средства от деятельности политических СМИ, а также участвовать в приватизации. Олигархов должны обязать продать свои СМИ или придать им неполитический (развлекательный) характер. Олег Царев: Фирташ стал главным подсанкционным олигархом — это выгодно Коломойскому © РИА Новости, Нина Зотина

Поскольку все мало-мальски значимые СМИ на Украине финансируются крупным частным капиталом, это может привести к зачистке информационного поля. В итоге на Украине останутся лишь государственные СМИ или издания, финансируемые западными бизнесменами и правительствами. Как следствие, из СМИ должна исчезнуть сама по себе критика властей или действий западных партнеров Украины.

Окончательное решение должен принимать СНБО, который и без этого законопроекта накладывает санкции на неугодных политиков и бизнесменов, параллельно закрывая телеканалы росчерком пера.

Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку его законопроекта. «Олигархи — это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех», — написал президент.

Telegram-канала «Резидент» ранее писал, что Зеленский ограничится симуляцией борьбы с олигархами, а его законопроект лишь должен создать иллюзию антиолигархической борьбы для западных партнеров.

«Законопроект о деолигархизации Украины не проследует цель реальной борьбы с нашими олигархами, которые контролируют инструменты влияния на общество. Для Офиса президента важно создать иллюзию обмана для украинцев и западных партнеров, а по факту дальше сотрудничать. ТВ-каналы перейдут в собственность третьих лиц и спокойно продолжат принадлежать Ахметову/Пинчуку/Фирташу/Порошенко/Коломойскому, а нам расскажут о борьбе с олигархами», — сообщает «Резидент».

Принятие законопроекта в первом чтении позволит Зеленскому попиариться и похвастаться перед западными посольствами с согласия депутатов-ставленников тех же олигархов. Ко второму чтению законопроект могут разбавить многочисленными поправками, которые сведут его на нет. Так уже было с распиаренными Зеленским законами о референдуме или импичменте президенту. По факту, ни тот, ни другой невозможно применить. Не применим на практике и принятый законопроект о коренных народах, поскольку перечисленные в нем народы компактно проживают в Крыму. Таким образом, за один теплый июльский вечер Верховная Рада, чтобы ублажить президента и замылить глаза западным партнерам, приняла две «пустышки».