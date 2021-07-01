По состоянию на 1 июля 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн человек, почти 4 млн пациентов умерли

Биолог рассказал, как жара влияет на коронавирус © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк США, где коронавирус выявили более чем у 33,6 миллиона человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 604,7 тысячи.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 30,4 миллиона случаев заражения, 399,4 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 18,5 миллиона случаев заболевания COVID-19, больше 518 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 23 543 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,53 млн. Выздоровели 5 млн человек (более 16,9 тыс. за сутки), умерли более 135,8 тыс. (плюс 672 за сутки).

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло до 19,9 млн. В лидерах по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, — Чукотка (30,1%), Белгородская область (26%), НАО (22,5%)

Новые рекорды по статистике COVID-19 в России: за сутки выявлено заражение 23 543 человек, это рекорд с середины января. По количеству смертей установлен рекорд с начала пандемии — 672 умерших. Рекорд смертности устанавливается третий день подряд.

В Москве стартовала ревакцинация от COVID-19, ее будут проводить препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт». В городе будут работать 20 пунктов ревакцинации.

Полиция Москвы с начала года возбудила 44 уголовных дела о подделке медицинских документов, связанных с COVID-19, — ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации, медсправок.

Власти Амурской области ввели обязательную вакцинацию для граждан тех профессий, которые связаны с работой с людьми.

QR-коды для транспорта в Подмосковье при текущих темпах вакцинации региональные власти постараются не вводить, заявил губернатор Андрей Воробьев. Воробьев рассчитывает, что к июлю в Подмосковье будут привиты от 1,5 млн до 2 млн человек.

Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов. С 1 августа с отрицательным ПЦР-тестом смогут заселиться в отели и гостиницы те, у кого есть противопоказания к прививке, а также несовершеннолетние. Ранее с 1 августа в гостиницы планировали заселять только привитых граждан.

Коронавирус не может распространяться через общую систему кондиционирования помещения, заразиться вирусом в таком случае практически невозможно, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Украина и коронавирус

Более 700 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки. Из них детей — 28, медработников — 18. Госпитализировали 464 человека, зафиксирован 51 летальный исход.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболел 2 235 801 человек, летальных исходов — 52 391.

Эксперты Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения прогнозируют новую волну заболеваемости COVID-19 уже после летнего сезона на Украине.

Ситуация в мире

В Армении для вакцинированных от COVID-19 больше не действует требование носить маски в помещениях.

Из-за задержек с поставками «Спутника V» Гватемала хочет добиться от России возврата выплаченных средств и пересмотра контракта. В РФПИ обещают вскоре доставить в эту страну новую партию вакцины.

Коронавирус изменился: врач назвал новую группу риска © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк Австрии с 1 июля отменили введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года комендантский час, который действовал с полуночи до пяти часов утра, а также заработали закрытые в ночные часы ночные клубы, бары и рестораны.

Власти Австрии приняли решение об исключении России из списка опасных по коронавирусной инфекции стран.

Британские ученые предложили расширить обычный перечень симптомов заболевания COVID-19 и считать усталость и потерю аппетита признаками болезни. По их мнению, это может помочь выявлять болезнь на более ранних стадиях и не перегружать систему здравоохранения.

В Токио в преддверии начала летних Олимпийских игр растут показатели заражаемости коронавирусом. За последние сутки в городе зарегистрировали не менее 714 заболевших — это рекордно высокий показатель за последний месяц.