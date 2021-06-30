Украинская кухня: пять вкусных летних напитков

В жаркую погоду самое время открывать для себя новые напитки – освежающие, тонизирующие и хорошо утоляющие жажду. Такие как раз есть в украинской кухне: их не сложно приготовить самому и можно хранить в холодильнике. Украина.ру собрала пять рецептов напитков на любой вкус, которые легко спасут от зноя

Ягоданка

Никто не знает, когда именно появился этот традиционный украинский напиток. Скорее всего, он получился случайно — кто-то залил водой падалицу (опавшие с дерева плоды), добавил к ним дрожжи и сахар. Получилась ягоданка — напиток, напоминающий квас, но обладающий ягодным или фруктовым ароматом и ярким интересным вкусом.

Хранить готовый напиток нужно в прохладном месте и подавать холодным — так он максимально раскроет свои освежающие свойства.

Для приготовления ягоданки вам понадобятся:

- ягоды — 1 кг

- дрожжи — 15 грамм

- вода — 1 литр.

Промойте ягоды, выложите в большой стеклянный или эмалированный сосуд. Залейте охлажденной кипяченой водой, добавьте дрожжи.

Поставьте емкость в теплое место на 4-5 дней, а затем разлейте в бутылки и хорошо заткните пробкой или закройте крышкой. Храните в любом прохладном месте.

Узвар

Узвар (или взвар) — прародитель современного компота. С древних времен этот напиток готовят как зимой, так и летом, и употребляют его как горячим, так и охлажденным.

Приготовить узвар не сложно — нужны сухофрукты (лучше всего использовать домашние, но можно и купить в магазине) и несколько яблок. Иногда в узвар добавляют специи и корочки цитрусовых для аромата, а для сладости используют сахар или мед.

Для приготовления узвара вам понадобятся:

- вода — 3 литра;

- груша сушеная — 100 грамм;

- лимон — 50 грамм;

- курага — 100 грамм;

- изюм светлый — 1 горсть;

- сушеный чернослив — 7 штук;

- яблоко — 6 штук;

- мед — 1 ст. ложка;

- молотая корица — 2 щепотки;

- мята сухая — 1 ст. ложка;

- красное полусухое вино — 50 мл;

- сахар — 6 ст. ложек.

Замочите сушеную грушу на час в холодной воде.

Налейте 3 литра фильтрованной воды в кастрюлю. Промойте и нарежьте яблоки, сложите их в кастрюлю с водой.

Добавьте предварительно промытые чернослив, курагу и изюм, сложите размоченную грушу.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 25 минут.

За 5-10 минут до окончания добавьте сахар, мед, сушеную апельсиновую цедру и лимон. Оставьте узвар на огне еще на 5-10 минут.

В конце варки добавьте мяту, корицу и немного вина. Снимите узвар с огня и укутайте полотенцем — он должен настояться 1,5 часа.

Процедите, разлейте по емкостям. Пейте горячим или охлажденным.

Кисель

Кисель считается традиционным напитком во многих восточнославянских кухнях. В древности кисель был повседневным кушаньем, приготавливаемым из заквашенного овсяного молочка, и выступал как самостоятельное блюдо, сродни каше или супу.

Кисели на зерновой основе существовали тысячелетия назад, а вот сладкие фруктово-ягодные кисели распространились в восточной Европе примерно в XIX веке, когда в широком доступе появился дешевый картофель и картофельный крахмал.

Упоминания о киселе можно встретить в летописях и сказках, его подавали на праздники, в честь него устраивали праздники. Со временем овсяные кисели стали менее популярны, а в магазинах появились брикетированные концентраты и порошки с крахмалом для быстрого приготовления напитка.

Кисель считается очень полезным напитком — он сохраняет множество витаминов и положительно влияет на пищеварение, обволакивая стенки желудка.

Для приготовления вишневого киселя вам понадобятся:

- вишня — 500 грамм

- вода — 500 мл

- сахар — ¾ стакана

- картофельный крахмал — 1,5 ст. ложки.

Положите вишню в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда она станет мягкой, протрите ее через сито до состояния пюре и смешайте с отваром.

Добавьте сахар, введите разведенный в холодной воде крахмал и доведите до кипения.

Подавайте кисель охлажденным.

Сыровец

Этот напиток был известен еще со времен Киевской Руси: им князь Владимир 966 году распорядился отметить победу над печенегами.

По сути это тот же хлебный квас, но без сахара. Именно его позже начали использовать в качестве заправки к окрошке.

Для приготовления сыровца хорошо бы иметь дубовую бочку, но, если в доме такой нет, подойдет любая стеклянная или эмалированная посуда.

Для приготовления сыровца вам понадобятся:

— ржаные сухари — 2 кг

— мука ржаная — 400 грамм

— вода — 15л

— дрожжи — 40 грамм.

Часть муки (2/3) заварите вместе с хлебными сухарями в кипятке, накройте посуду и оставьте на сутки.

Одновременно оставшуюся муку разведите теплой кипяченой водой, добавьте дрожжи и также оставьте на сутки для брожения. Полученную опару влейте в подготовленную смесь из сухарей, муки и воды, хорошо перемешайте и разведите в указанном в рецепте количестве воды.

Оставьте емкость с квасом на 3-4 дня в прохладном месте. По мере использования в сыровец можно доливать кипяченую воду.

Сбитень

Сбитень был популярен на Руси до появления чая — его чаще употребляли горячим в зимнее время года. Напиток был невероятно популярен: на ярмарках, народных гуляниях и в других многолюдных местах часто ставили «сбитенные курени», где продавали сбитень всем желающим.

Существует множество рецептов этого напитка, но главными составляющими остаются мед (сахар или патока) и пряности.

Холодный сбитень отлично утоляет жажду и наполняет организм энергией, горячий — согревает и обладает противопростудным свойством. Иногда в сбитень добавляют вино или подвергают его брожению. В первом случае получается что-то на подобие глинтвейна, во втором — слабохмельная медовуха.

Для приготовления сбитня вам понадобятся:

— вода — 0,5 литра

— мед — 150 грамм

— сахар — 150 грамм

— корица — 1 ч. ложка

— кориандр — 1 ч. ложка

— гвоздика — 10 штук

— имбирь — 1 ч. ложка

— лавровый лист — 3 штуки.

Вскипятите воду, добавьте мед, сахар и приправы. Кипятите около 20 минут.

По мере кипячения будет появляться пенка, ее нужно собрать.

Сбитень можно пить горячим или холодным.