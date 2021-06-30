Украинская кухня: пять вкусных летних напитков

Ягоданка
Никто не знает, когда именно появился этот традиционный украинский напиток. Скорее всего, он получился случайно — кто-то залил водой падалицу (опавшие с дерева плоды), добавил к ним дрожжи и сахар. Получилась ягоданка — напиток, напоминающий квас, но обладающий ягодным или фруктовым ароматом и ярким интересным вкусом.
Хранить готовый напиток нужно в прохладном месте и подавать холодным — так он максимально раскроет свои освежающие свойства.
Для приготовления ягоданки вам понадобятся:
- ягоды — 1 кг
- дрожжи — 15 грамм
- вода — 1 литр.
Промойте ягоды, выложите в большой стеклянный или эмалированный сосуд. Залейте охлажденной кипяченой водой, добавьте дрожжи.
Поставьте емкость в теплое место на 4-5 дней, а затем разлейте в бутылки и хорошо заткните пробкой или закройте крышкой. Храните в любом прохладном месте.
Узвар
Узвар (или взвар) — прародитель современного компота. С древних времен этот напиток готовят как зимой, так и летом, и употребляют его как горячим, так и охлажденным.
Приготовить узвар не сложно — нужны сухофрукты (лучше всего использовать домашние, но можно и купить в магазине) и несколько яблок. Иногда в узвар добавляют специи и корочки цитрусовых для аромата, а для сладости используют сахар или мед.
Для приготовления узвара вам понадобятся:
- вода — 3 литра;
- груша сушеная — 100 грамм;
- лимон — 50 грамм;
- курага — 100 грамм;
- изюм светлый — 1 горсть;
- сушеный чернослив — 7 штук;
- яблоко — 6 штук;
- мед — 1 ст. ложка;
- молотая корица — 2 щепотки;
- мята сухая — 1 ст. ложка;
- красное полусухое вино — 50 мл;
- сахар — 6 ст. ложек.
Замочите сушеную грушу на час в холодной воде.
Налейте 3 литра фильтрованной воды в кастрюлю. Промойте и нарежьте яблоки, сложите их в кастрюлю с водой.
Добавьте предварительно промытые чернослив, курагу и изюм, сложите размоченную грушу.
Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 25 минут.
За 5-10 минут до окончания добавьте сахар, мед, сушеную апельсиновую цедру и лимон. Оставьте узвар на огне еще на 5-10 минут.
В конце варки добавьте мяту, корицу и немного вина. Снимите узвар с огня и укутайте полотенцем — он должен настояться 1,5 часа.
Процедите, разлейте по емкостям. Пейте горячим или охлажденным.
Кисель
Кисель считается традиционным напитком во многих восточнославянских кухнях. В древности кисель был повседневным кушаньем, приготавливаемым из заквашенного овсяного молочка, и выступал как самостоятельное блюдо, сродни каше или супу.
Кисели на зерновой основе существовали тысячелетия назад, а вот сладкие фруктово-ягодные кисели распространились в восточной Европе примерно в XIX веке, когда в широком доступе появился дешевый картофель и картофельный крахмал.
Упоминания о киселе можно встретить в летописях и сказках, его подавали на праздники, в честь него устраивали праздники. Со временем овсяные кисели стали менее популярны, а в магазинах появились брикетированные концентраты и порошки с крахмалом для быстрого приготовления напитка.
Кисель считается очень полезным напитком — он сохраняет множество витаминов и положительно влияет на пищеварение, обволакивая стенки желудка.
Для приготовления вишневого киселя вам понадобятся:
- вишня — 500 грамм
- вода — 500 мл
- сахар — ¾ стакана
- картофельный крахмал — 1,5 ст. ложки.
Положите вишню в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда она станет мягкой, протрите ее через сито до состояния пюре и смешайте с отваром.
Добавьте сахар, введите разведенный в холодной воде крахмал и доведите до кипения.
Подавайте кисель охлажденным.
Сыровец
Этот напиток был известен еще со времен Киевской Руси: им князь Владимир 966 году распорядился отметить победу над печенегами.
По сути это тот же хлебный квас, но без сахара. Именно его позже начали использовать в качестве заправки к окрошке.
Для приготовления сыровца хорошо бы иметь дубовую бочку, но, если в доме такой нет, подойдет любая стеклянная или эмалированная посуда.
Для приготовления сыровца вам понадобятся:
— ржаные сухари — 2 кг
— мука ржаная — 400 грамм
— вода — 15л
— дрожжи — 40 грамм.
Часть муки (2/3) заварите вместе с хлебными сухарями в кипятке, накройте посуду и оставьте на сутки.
Одновременно оставшуюся муку разведите теплой кипяченой водой, добавьте дрожжи и также оставьте на сутки для брожения. Полученную опару влейте в подготовленную смесь из сухарей, муки и воды, хорошо перемешайте и разведите в указанном в рецепте количестве воды.
Оставьте емкость с квасом на 3-4 дня в прохладном месте. По мере использования в сыровец можно доливать кипяченую воду.
Сбитень
Сбитень был популярен на Руси до появления чая — его чаще употребляли горячим в зимнее время года. Напиток был невероятно популярен: на ярмарках, народных гуляниях и в других многолюдных местах часто ставили «сбитенные курени», где продавали сбитень всем желающим.
Существует множество рецептов этого напитка, но главными составляющими остаются мед (сахар или патока) и пряности.
Холодный сбитень отлично утоляет жажду и наполняет организм энергией, горячий — согревает и обладает противопростудным свойством. Иногда в сбитень добавляют вино или подвергают его брожению. В первом случае получается что-то на подобие глинтвейна, во втором — слабохмельная медовуха.
Для приготовления сбитня вам понадобятся:
— вода — 0,5 литра
— мед — 150 грамм
— сахар — 150 грамм
— корица — 1 ч. ложка
— кориандр — 1 ч. ложка
— гвоздика — 10 штук
— имбирь — 1 ч. ложка
— лавровый лист — 3 штуки.
Вскипятите воду, добавьте мед, сахар и приправы. Кипятите около 20 минут.
По мере кипячения будет появляться пенка, ее нужно собрать.
Сбитень можно пить горячим или холодным.