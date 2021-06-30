В среду, 30 июня, состоялась восемнадцатая по счёту «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Подобное общение ежегодно проходит с 2001 года (кроме 2004 и 2012 годов), а в прошлом году из-за пандемии формат программы был изменён. Ранее Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре в качестве премьер-министра

Нынешняя прямая линия продолжалась почти 4 часа и на неё было прислано более двух миллионов вопросов.

Мы уже привыкли к прямым линиям с президентом России, порою даже не отдавая себе отчета в уникальности данного формата. Общение главы государства напрямую со своими согражданами — явление отнюдь не распространённое. Нет ежегодных «прямых линий» с лидерами США, Британии, Франции (да и о других автор не слышал), а ведь это уникальная возможность услышать тот самый «глас народа — глас Божий». И то, что Владимир Путин использует данный инструмент взаимной связи свидетельствует, во-первых, о понимании им важности данного способа коммуникации, и, во-вторых, о его собственной уверенности — как в своей стратегии, так и в личной компетенции. Тайна вакцинации президента, дружба с украинским народом, мораль сказки о Колобке: что Путин сказал на «Прямой линии»

Нередко приходится слышать, будто всё происходящее на экране есть большой спектакль. Не отрицая огромное значение предварительной подготовки (мероприятия такого уровня всегда имеют определённый сценарий), все же остаётся пространство для импровизации, выбора, случайности. Мне самому приходилось обращаться на «Прямую линию» с некоторыми вопросами, и могу подтвердить, что поставленные проблемы — хоть и не прозвучали в эфире — в конечном итоге были решены.

Вопросы систематизируются при помощи активистов Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), и находятся на их контроле до выхода на конкретные решения. В моём частном случае, спустя некоторое время после заданного вопроса они перезвонили; узнав, что конкретные действия ещё не были предприняты, надавили, и некоторое время спустя вопрос был закрыт. Уточню, что он носил не личный, но общественный характер. Пользуясь случаем, продублирую SMS, отправленное севастопольцами на сегодняшнюю «прямую линию»:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарим Вас за огромное усилия по развитию города федерального значения Севастополь. Город стремительно развивается и растёт. Однако почти 600-тысячный мегаполис до сих пор лишён своего аэропорта. Севастопольский аэропорт Бельбек из гражданских рейсов принимает только бизнес-джеты, а все остальные горожане массово вынуждены ездить в Симферополь — тысячи людей ежедневно тратят свои деньги и лишнее время. Между тем, для решения проблемы хватило бы назначения нескольких рейсов в неделю из Москвы и Петербурга на Севастополь (Бельбек). Это ослабило бы нагрузку на перегруженный аэропорт Симферополя, значительно улучшило бы транспортную связь города федерального значения Севастополь со страной, реально помогло бы жителям растущего мегаполиса экономить время и значительные финансовые ресурсы».

Тема самолётов была поднята и на самой «Прямой линии» — правда, не российских гражданских, а американских военных. Владимир Путин сообщил, что во время провокации британского эсминца «Дефендер» — когда 23 июня он подошёл к берегам Крымского полуострова — с базы в Греции был поднят в воздух американский самолёт-разведчик, сканировавший реакцию армии России на рейд «Дефендера». «Мы видели это, — с тонкой улыбкой поведал Владимир Владимирович. — И давали только ту информацию, которую считали нужной». А потом убежденно добавил, что даже если бы эсминец потопили, мировая война не началась бы — потому победителем из мировой ядерной войны выйти нельзя.

Вполне закономерно во время «Прямой линии» затронули и тему Украины. Владимир Путин очередной раз высказал убеждённость, что русские и украинцы суть единый народ, а русские люди жили на этой территории испокон веков. Теперь русские и русский язык фактически выдавливаются с территории Украины. «Националисты действуют от чистого сердца, но не от большого ума», — подчеркнул Владимир Путин, сравнив опасность насильственной ассимиляции с применением оружия массового поражения. О России и Украине: Появились подробности о новой исторической статье Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Довольно печальная констатация — руководство России практически не видит перспектив переговорного процесса с ныне действующим майданным режимом. Путин обратил внимание, что у людей, которые хотят нормализации отношений с России, на нынешней Украине нет никаких шансов — их преследуют, арестовывают, травят и даже убивают (возможно, он имел в виду резонансное убийство писателя Олеся Бузины, убийцы которого до сих пор разгуливают на свободе). При этом народ Украины остаётся дружественный россиянам, в отличие от официального Киева, с которым разговаривать малосодержательно — ключевые вопросы решаются далеко за пределами Украины, в столицах западных держав. А те, в свою очередь, начинают интенсивное «военное освоение территории Украины», что впрямую затрагивает оборонные интересы Российской Федерации.

Из чего следует невысказанный вывод: вторжение в сферу стратегической обороны РФ будет пресекаться, вне зависимости от того, что думает по этому поводу Киев, поскольку он сам по себе фигура не самостоятельная. А начинать из-за майданщиков мировую ядерную войну Запад все же не рискнёт. Украина — исконная территория проживания единокровных украинского и русского народов, потому их взаимоотношения не должны определяться марионетками Запада.

Но все же главная тема «Прямой линии» — ни отвлеченные мировые проблемы, а откровенный разговор граждан России со своим Президентом. Многочисленные вопросы касались проблем ЖКХ и здравоохранения, зарплат и пенсий, строительства и экологии, газо- и водоснабжения. Польза в беседе взаимная: не только решение конкретных проблем конкретных граждан, но и понимание верховной властью, что положение в стране далеко от лакировочных чиновничьих отчетов. Даже мощные DDoS-атаки, которые шли на связь во время прямого эфира, свидетельствуют, что почивать на лаврах никто не даст.

Реальных проблем много — надо строить, ремонтировать, развиваться… А значит — созидать.