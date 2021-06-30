На «Прямую линию» поступило около 2 млн вопросов на самые разные темы и в разных форматах: текстовые сообщения, видеообращения, звонки в прямом эфире. Президент РФ Владимир Путин рассказал о внутренней политике, ситуации в мире и о своей личной жизни

Коронавирус в России

Многие россияне попросили президента страны разъяснить ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса для отдельных категорий граждан.

«Я в своё время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — заявил Владимир Путин.

Никакой неразберихи с введением обязательной вакцинации для отдельных категорий в 25 регионах нет — местные власти действовали строго в рамках закона об иммунной защите населения с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки. При этом глава государства подчеркнул, что увольнять непривитых сотрудников, имеющих основания для медицинского отвода, незаконно.

Путин отметил, что предотвратить распространение инфекции можно только за счёт массовой вакцинации, и призвал россиян в этом вопросе прислушиваться к специалистам, а не верить слухам. На сегодняшний день в России прививку от коронавируса сделали 23 млн человек. Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Есть люди с хроническими заболеваниями, в возрасте — так называемые группы риска. Это опасно для жизни, а прививка не опасна. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer», — обратил внимание он.

Сам Путин тоже сделал прививку от коронавируса несколько месяцев назад, и с того момента его спрашивают, какой вакциной. В ходе «Прямой линии» президент сказал, что на момент в гражданском обороте было 2 отечественные вакцины: «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V» Центра имени Н.Ф. Гамалеи.

«Я особенно с врачами не советовался. Я всё-таки исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более, что Вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий. Векторовская вакцина — вообще синтетическая, как говорят, она продвинутся. Но как мне показалось по своим знакомым, она действует поменьше по времени, хотя у неё есть свои преимущества — после неё вообще нет никаких побочных явлений, в том числе, подъёма температуры», — ответил Путин.

Президент рассказал, что после первого укола ничего не чувствовал, только через 4 часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в полночь температура поднялась до 37,2 (у одной из его дочерей до 37,5), но утром снова была 36,6.

«Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро всё прошло. И никакими тяжёлыми специальными препаратами не лечились даже. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл», — добавил Путин. «Всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Почему вакцинация должна быть всеобщей © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ранее занимавшая пост министра здравоохранения страны, из привившихся коронавирусом впоследствии заболели всего 2,5%.

Народ Украины для России — друг, а власть — нет

Зрители спросили Путина, почему Украина не входит в список недружественных стран.

«Потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я много раз говорил и могу повторить ещё раз: украинцы и русские — это вообще один народ. Мы — единое целое», — ответил он.

Президент подтвердил своё намерение написать большую аналитическую статью об истории русского народа, в том числе его связи с Украиной.

«А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесён президентом о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму непостижимо! Испокон веков там жили русские люди и теперь они признаются некоренными», — заявил Путин.

По его словам, эти действия властей приведут к сокращению общего числа русских на Украине: одна часть людей уедет, а другая — будет вынуждена переписывать себя, чтобы не считаться людьми второго сорта. Эксперт объяснил, как именно Россия может наказать Украину за издевательство над русскими © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

«Выдавливают русских язык из практической жизни реальной. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. У нас такие есть, в Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительных. Это касается и подавление оппозиции. Вот Виктора Медведчука — на мой взгляд, он настоящий украинский националист — заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимают незаконные и неконституционные решения», — продолжил Путин.

13 мая Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство ГПУ об аресте главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны», и отправил его под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчук называет происходящее политической расправой со стороны властей. Во время «Прямой линии» президента РФ стало известно, что ГПУ намерена обратиться в суд о продлении срока домашнего ареста лидера оппозиции.

«Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице», — констатировал Путин. Офис Зеленского проигнорировал слова Путина о внешнем управлении Украины и заговорил о необходимости встречи © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Россияне поинтересовались, намерен ли президент провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Ну, что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы решают в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну, и о чём говорить? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч. Понять бы, о чём говорить», — ответил Путин.

Запад знает, что падёт в войне с Россией

23 июня в Чёрном море чуть не произошло прямое боестолкновение сил НАТО и России: британский эсминец Defender, направившийся в Грузию после завершения совместных учений сил специальных операций Украины, Великобритании и США, нарушил государственную границу РФ в районе мыса Фиолент на юго-западе Крымского полуострова, российские военные и пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу по курсу движения корабля.

Зрители спросили Путина, находился ли в тот момент мир на пороге третьей мировой войны.

«Да нет, конечно. Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, чтобы они не могут выйти победителями в этой войне — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», — ответил президент.

По его словам, это была комплексная провокация британцев и американцев. Утром 23 июня с Крита взлетел американский разведывательной самолёт, российская сторона наблюдала за ним и знала, что с помощью самолёта-разведчика пытались вскрыть действия РФ, поэтому давала такую информацию, которую считала нужным. Руслан Бизяев: Провокация с эсминцем — начало старой доброй Большой игры © Facebook, Руслан Бизяев

«Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: «Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование», вместо этого они что сделали? Они припёрлись к нашим границам», — сказал Путин.

Президент признался, что его беспокоит более фундаментальная вещь — начало военного освоения украинской территории, что создаёт для России существенные проблемы в сфере безопасности, а это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и её народа.

На вопрос, зачем встречаться с Джо Байденом, если от него мало что зависит, Путин отметил, что, хотя в США собственная политическая система, от президента много зависит, но вопрос в другом.

«В семье близких мне людей растут дети. Маленький ребенок ещё говорит не умеет. Он нашкодил. Мама ему говорит: включили голову. Он как сделал: пальчиком по голове и сказал: «Памм». Молодец! Условные мамы и папы в Штатах, уважаемые аналитики и ученые дают рекомендации своему политическому руководству в широком смысле. Им говорят: период, когда мы были гегемонами, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется быстро. Каким бы санкциями Россию ни пугали, она всё равно развивается, её экономический суверенитет повышается, оборонная способность во многих параметрах превзошла многие страны мира. Наша экономика не просто адаптировалась под санкции. В чём-то они даже пошли на пользу, создали толчок развития высокотехнологичного производства. Я уже не говорю о сельском хозяйстве — о таком рывке мы и мечтать не могли. Общий долг сократился», — пояснил российский лидер. «Когда-то США поймут, что санкции были ошибкой» – Путин © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С одной стороны, по словам Путина, наши партнёры в США понимают это, поэтому и выступили с инициативой провести встречу на высшем уровне в Женеве, а с другой — стараются сохранить своё монопольное положение, отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение с учениями, провокациями и санкциями.

Президент подчеркнул, что Москва не собирается делать ответные шаги, например, запрещать американцам летать в космос на российских двигателях, но, если кто-то переходит границы, то российская сторона применяет ассиметричные меры, и они чувствительные.

Приход к власти и передача России преемнику

Зритель «Прямой линии» во время звонка сказал, что Борис Ельцин в 1999 году передал власть Владимиру Путину, и спросил, готов ли он так же передать власть кому-то и есть ли в его команде такой человек.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чём: в соответствии с нашим законом, Основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», — напомнил Путин. Опубликована расшифровка разговора, в котором Ельцин объяснил Клинтону, почему выбрал своим преемником Путина © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

А ещё ранее Ельцин предложил ему стать секретарем Совета Безопасности, и тогда Путину нужно было подобрать себе преемника на должность директора ФСБ, но все, кому он предложил возглавить спецслужбу, отказались, ситуация была сложной. По словам российского лидера, когда Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он заявил, что не готов, но Борис Николаевич сказал: «Подумайте, мы вернёмся к этому вопросу».

«Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну, с одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдёт время, и я смогу сказать, кто достоин», — добавил Путин.

Однако в конечном итоге, как подчеркнул глава государства, решение вопроса об управлении страной остаётся за гражданами России.

На вопрос, какую Россию мечтает передать будущими поколениями, Путин дал развёрнутый ответ. По его словам, Россия, несмотря на потерю почти половины промышленного потенциала, экономики, населения и территорий в результате распада СССР, по-прежнему остаётся самой крупной по территории страной мира, большая её часть лежит в северных широтах, это важно имея в виду Северным морской путь, кроме того, Россия — это мировая кладовая минеральных ресурсов, чем можно и нужно по уму воспользоваться, однако главный наш золотой запас — это не 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Министерстве финансов, главный золотой запас — это люди. Скачко рассказал, какой неприятный вопрос задал Ельцин во время встречи с Кучмой © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

«Искренне убеждён, что так и есть. Наш многонациональный народ в высшей степени духовный, с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире вдвойне и втройне. В современном мире это осязаемо. Будущее связано с высокими технологиями, и наше тоже. И это начало — у нас уважительное отношение к науке и образованию. Сейчас 60% родителей в стране хотят в стране, чтобы их дети были заняты в науке. Будущее связано с этим: генетика, биология, искусственный интеллект, а всё остальное — на стыке. Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, то успех неизбежен. Тогда мы сможем сказать, что живём в государстве, которое привлекательно, и в стране, которая великая. И мы добьёмся любых целей», — заявил Путин.

Ничто человеческое президенту не чуждо

Отдельным блоком на «Прямой линии» всегда проходят вопросы личного характера, не связанные с политической деятельностью президента.

О мечтах, которые уже не могут быть исполнены, Путин сказал так: «Мне кажется, что буквально каждый человек, все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее. И это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, и у вас тоже она есть. И у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Знаете, есть ведь такое поверье: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется». Путин ответил на необычный вопрос третьеклассника © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В питании, да и не только, глава государства придерживается принципа «Всё хорошо в меру».

Одежду для публичных мероприятий, в частности крахмалят рубашки, российскому лидеру готовят сотрудницы химчистки в резиденции Огарёво, где он живёт. Пользуясь случаем, Путин поблагодарил женщин за работу, результатами которой он всегда восхищается — рубашки выглядят так, как будто только что из магазина.

С благодарностью президент всегда относится к людям, которые внесли большой вклад в становление его как личности, — к своим учителям.

«У нас была Тамара Павловна Чижова с 1 по 4 класс. Очень добрый человек, помню её очень хорошо. Ну и, конечно, Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с 5 по 8 класс. До сих пор поддерживаю с ней отношения», — сказал он, отвечая на вопрос, какой школьный учитель запомнился ему больше всего.

Вера Гуревич был классным руководителем Путина и преподавала немецкий язык. Она неоднократно рассказывала в интервью разные истории из детства будущего президента. Например, как однажды после занятий в кружке по немецкому языку Путин спросил, не обидится ли она, если он не будет учить немецкий язык, потому что немцы тяжело ранили его папу, убили бабушку и двух дядей. После долгой беседы ученик сказал: «Ладно, я всё-таки буду учить немецкий», — но прозвучало это как одолжение. Впоследствии, как известно, Путин в совершенстве выучил немецкий и работал в ГДР.

На «Прямой линии» президент посетовал, что ему не хватает времени для поддержания словарного запаса, а иностранными языками нужно заниматься каждый день. Сербы предлагают назвать улицы Белграда в честь родителей Путина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

3 художественных произведения, которые впечатлили Путина больше всего и оказали на него наибольшее влияние: роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и сказка «Колобок».

Отдельное внимание Путин уделил сказке: «Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнёте принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными».

Поёт ли президент на отдыхе?

«Во-первых, у меня нет так много времени бывает для отдыха. А во-вторых, у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поём? Русские, советские песни — они мелодичные, красивые и содержательные», — ответил Путин.