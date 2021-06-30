Экс-президент Украины, получивший крайне неприятный удар после разоблачений Дениса Бигуса, решил нанести действующей власти ответный удар. В этой кампании отметился и «Национальный корпус», хотя свое участие «азовцы» стараются не афишировать

В понедельник вечером у Офиса президента Украины прошел митинг, организованный «Движением отпора капитуляции». Акция оказалась не особо многочисленной (по оценкам журналистов разных изданий, собралось около 500 человек), так что неудивительно, что большинство массмедиа ее просто проигнорировали. В принципе это довольно закономерно — «Движение отпора капитуляции» было на подъеме осенью 2019 года, когда оно собирало в Киеве многотысячные митинги против «капитуляции в Донбассе» при только что ставшем президентом Владимире Зеленском, а с тех пор пережило ряд расколов и сильно ослабело.

Ударную массу участников акции, судя по флагам, плакатам и баннерам, составили члены партии «Демократическая секира», сотрудничающей с «Движением отпора капитуляции» еще с 2019 года. На фотографиях с акции видны и многочисленные флаги «Национального корпуса» — на одной из таких фотографий, опубликованных на странице «Движения отпора капитуляции» в Facebook, таких флагов минимум семь. То есть не просто какой-то одинокий активист «забрел на огонек», а пришла организованная группа партийцев. Зеленский приветствовал решение Рады о назначении украинских судей иностранцами © president.gov.ua

При этом странный момент — на официальных ресурсах «Нацкорпуса», а также в Telegram-каналах его руководства, будь то вождь партии Андрей Билецкий, глава центрального штаба Максим Жорин или глава киевского отделения Сергей Тамарин, об участии в этой акции не сообщалось ничего, словно ее вообще и не было. Писали «азовцы» в Telegram и на сайт в тот день много о чем, вплоть до открытия собачьих приютов в регионах, но о массовой акции протеста у Офиса президента Украины упорно молчали.

Более того, заметные в «азовском» движении люди эту акцию даже критиковали. «Порохоботские долбо…ы собрались сегодня идти на Банковую чего-то там кричать о госизмене. Приурочено все это ко Дню Конституции, — написал днем 28 июня в своем Telegram-канале «С. Коротких "Боцман"» (периодически он его переименовывает, изначально канал назывался просто «Боцман Азов», как и его страница в Facebook в 2014 году) — бывший командир разведки «Азова». — Ничего не имею против критики власти, лишним оно никогда не бывает. Но все же объясните кто-нибудь одноклеточным, что после обнародования пленок Бигуса о крепкой валютной дружбе Порошенко и Медведчука им бы лучше о теме госизмены вообще не заикаться. А то ведь у народа ассоциации сразу же обратно пропорциональные порохоботским ожиданиям».

Конечно, официально Сергей Коротких в «Нацкорпусе» никогда не состоял, о чем любил иногда упомянуть, но при этом многократно выступал как один из спикеров партии в СМИ, и в перепечатках интервью на сайте партии упоминался как ее «представитель». Правда, уже не первый месяц Коротких с телеэкранов пропал, да и, как утверждают наши источники, «между ним и Билецким пробежала черная кошка», но все же совсем уж от «азовского» движения он не отпал и открыто критиковать своих соратников бы не стал.

Видимо, и прочим «азовцам» акция казалась несколько «зашкварной» по причине связи с экс-президентом, так что сообщать о своем участии в ней они не стали. Хотя и отказываться тоже не стали — все же власть они критикуют (пусть и справа) активно.

Оправданность обвинения участников акции в «порохоботстве» стала очевидна утром во вторник, когда этот же вопрос поднял в Верховной Раде Петр Порошенко на встрече глав фракций и депутатских групп со спикером парламента.

Свою речь Порошенко начал с обвинений о том, что идея Зеленского об изменениях в Конституции с целью «дать себе неконституционные полномочия… чревата угрозой авторитаризма и скатыванием Украины… ко временам Януковича». Критика Януковича вполне логично смотрелась бы в устах лидеров «Движения отпора капитуляции», бывших в начале 2010-х оппозиционными уличными активистами, но не в подаче Порошенко, который при том самом Януковиче в марте 2012-го возглавил Министерство экономического развития и торговли и руководил им до декабря 2012-го.

В рамках обвинений в авторитаризме критике подверглись действия Зеленского «по принятию политико-правовых решений» через Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорят многие, но вот ведь какой момент — до этого полномочия СНБО (формально его секретаря), дававшие возможность принятия неотложных мер в случае угрозы национальной безопасности, были значительно расширены Верховной Радой 25 декабря 2014 года, то есть в период президентства Порошенко, когда фракция тогда еще «Блока Петра Порошенко» была крупнейшей в парламенте, и без ее одобрения не могло пройти никакое решение. Получается, что закрепленный в Конституции консультативно-координационный статус СНБО, на который сейчас упирает Порошенко, начали изменять как раз в его каденцию. «Украина в неадеквате, смеет давить на Запад и требовать от Германии поступиться национальными интересами» - немецкий эксперт Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дальше досталось и другим инициативам действующей власти. «Несколько дней назад Зеленский подписал закон, который выводит из-под действия ProZorro строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Друзья, это 10% всех общих закупок государства… Вы отменяете систему тендеров ProZorro и набиваете себе кошельки для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину», — эмоционально вещал Порошенко. Опять же — прозвучи это от уличных активистов, было бы убедительно. Но, учитывая шлейф коррупционных скандалов, тянущихся за самим Порошенко со времен президентства, выглядит это, мягко говоря, странно.

Все это перемежалось чеканными фразами экс-президента о том, что «авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза» и «с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз».

Уже после этого Порошенко перешел к вопросу, по поводу которого накануне митинговали у Офиса президента Украины: «Оказывается, одиннадцать с половиной месяцев власть — Зеленский, Ермак, его тролли (Арестович, Подоляк) и, к сожалению, депутаты Верховной Рады — лгала об отсутствии «операции Вагнера» о привлечении к ответственности 33 убийц украинцев. И я твердо обещаю, что сегодня мы с партнерами должны поставить ребром вопрос о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии, позиции «по Вагнеру». И защитить наших воинов, защитить наших разведчиков от давления и уничтожения, которые сделает с ними действующая власть. Это наше требование на эту неделю».

К этому моменту время выступления главы «Европейской солидарности» истекло, и он прекратил свою эмоциональную речь. Но в общем-то за пять минут он успел сказать много, а все это транслировалось в телеэфире канала «Рада» украинского парламента.

А уже днем во вторник народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, выступая в парламенте на совместном брифинге с коллегами по Верховной Раде Романом Костенко («Голос») и Сергеем Евтушком («Батькивщина»), заявил: «Если представителям большинства скажут блокировать вопрос «вагнеровцев»… мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии». Характерно, что этот брифинг транслировался в прямом эфире на «5 канале» телевидения, принадлежащем Порошенко.

Резюме. Особо устрашающей контратаку Порошенко, несмотря на эмоциональность его выступления, назвать сложно. Экс-президент слишком уж токсичен, имея один из высочайших антирейтингов в стране, так что на акции в его поддержку собирается немного людей, а некоторые пришедшие даже не хотят об этом упоминать на своих интернет-ресурсах.

Несколько болезненней выглядит шумиха по поводу операции с вагнеровцами, бьющая по рейтингу Зеленского. Но можно вспомнить, что тот же нардеп Арьев и так был год назад одним из застрельщиков этой кампании, а «воз и ныне там», политических дивидендов нет. Учитывая, что фильм-расследование Bellingcat «отложен в долгий ящик», перспектива атаки на этом направлении выглядит не слишком перспективной.

Но и безобидными, ничего не значащими для власти эти заявления назвать нельзя, поскольку вне пределов Украины Порошенко имеет существенную поддержку. Возможно, Порошенко рассчитывает на то, что Евросоюз осудит действия Зеленского по сосредоточению «под себя» новых полномочий, И надежды экс-президента в этом деле не беспочвенны: не далее как 7 июня съезд «Европейской солидарности» получил поздравления от Дональда Туска, главы Европейской народной фракции, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте.

В этом контексте существенны слова Порошенко на встрече лидеров фракций в Верховной Раде о том, что «абсолютно четко подчеркнули в Брюсселе две недели назад, куда Зеленский так и не попал, потому что не получил приглашения, надо делать выводы».