«Полным шагом идём к диктатуре». Как ФОПы пытались достучаться до Зеленского

Борьба предпринимателей за спасение малого бизнеса, а это источник их существования, принимает на Украине в буквальном смысле слова инфернальные формы

Затихшее было протестное движение ФОПов (физических лиц-предпринимателей — Ред.) дало неожиданно резкий всплеск: во вторник, 29 июня, предприниматели пытались пробиться к Офису президента Украины Владимира Зеленского и к Верховной Раде, прихватив с собой венки и гроб, что должно было символизировать похороны малого бизнеса.

Мирного шествия не получилось: полицейские отбирала гроб и венки, ФОПы в ответ блокировали полицейские машины. Возникли стычки, в ходе которых протестующим удалось отбить часть конфискованного у них реквизита. Однако столкновения с полицией возобновились, когда ФОПы парализовали движение автотранспорта на Крещатике. Новая атака на ФОПы. Как Шмыгаль хочет досадить бизнесу © kmu.gov.ua

«Полицейские попытались заблокировать проход протестующих по улице Крещатик, из-за чего началась новая потасовка. После того, как часть активистов прорвалась через цепь полицейских, силовики отступили. Колонна продолжила движение по улице Крещатик в направлении Офиса президента», сообщал с места событий канал «Политика страны».

Другие каналы сообщали о задержаниях. В конечном итоге предпринимателям удалось побывать и у Офиса президента, где снова произошли стычки из-за требования полиции показать личные вещи, и у Верховной Рады. После этого протестующие под звуки траурного марша вернулись на Майдан Независимости.

Напомним, ФОПы неоднократно митинговали в течение прошлого года, украинские СМИ даже писали о реальной возможности «ФОП-Майдана». Предприниматели требовали изменения законодательства, в частности, отсрочки введения кассовых аппаратов, а также требовали смягчения карантинных мер, предпринятых в связи с пандемией. Однако, как заявили участники шествия 29 июня, никакой коммуникации с властью не получилось. Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич в эфире телеканала «Наш» напомнил о бездействии правоохранителей, когда они имели дело с разбушевавшимися национал-радикалами у Офиса президента, и их активностью в подавлении мирной акции предпринимателей.

«Очень яркие двойные стандарты. Когда уничтожается имущество на улице Банковой, и почему-то никто не делает личный досмотр, и сегодня, когда идёт мирная акция ФОПов, когда нам выворачивают карманы…», — подчеркнул он. Лидер движения также отметил, что эти события произошли в первый день после 25-летия Конституции Украины, которое громко праздновали у Верховной Рады, а сегодня там же — «мешали мирному протесту».

«Правоохранители действовали как преступники, кравшие имущество и просто уничтожавшие его», — продолжил Доротич, добавив, что при подавлении протеста «наносились телесные повреждения, в том числе и женщинам». Сергей Форест о протестах ФОПов: простые украинцы должны объединяться и отстаивать не только свои права © Facebook, Сергей Форест

По его мнению, всё это делалось для того, чтобы взбудоражить общество.

«Мне кажется, что во власти… находятся какие-то диверсанты, которые только подливают масла в огонь и хотят, чтобы экономические требования переросли в жесткие политические», — заявил Доротич. Он отметил, что с сегодняшнего дня, по его мнению, нельзя называть людей, препятствовавших проведению шествия, правоохранителями, поскольку те просто «крали имущество» протестующих ФОПов (речь о венках — Ред.), и не только крали, но и уничтожали.

«Для чего нужно было это делать, непонятно», — сказал лидер SaveФОП, пояснив, что протестующие просто «хотели символически привлечь внимание к проблеме уничтожения трёх направлений микропредпринимательства».

На самом деле мы полным шагом идём к диктатуре. Потому что правоохранители показали, как можно калечить и позорить Конституцию, как можно бить женщин, просто протестующих…», — сказал Доротич, добавив, что «этим они (правоохранители — Ред.) выносят приговор сегодняшней власти».

Напомним, в марте акции протеста движения SaveФоп состоялись в Киеве, в Одессе, в Николаеве, в Черкассах и в ряде других городов. Представители малого бизнеса требовали отмены карантина и принятия законопроектов, которые сохранили бы упрощённую систему налогообложения.