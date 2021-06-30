Главной ячейкой общества в Белоруссии традиционно считают семью. Тем не менее, в последнее время данный институт в республике претерпевает существенные изменения. Особенно интересно это наблюдать на фоне аналогичных процессов в России и на Украине

Рост числа незарегистрированных отношений

Ничто так ярко не демонстрирует кризис семейных ценностей в обществе, как снижение числа зарегистрированных браков. Так, по результатам переписи населения 2019 года, в Белоруссии зарегистрировано около 2,6 миллиона семей. Для сравнения: в 1999 году этот показатель составлял 2,83 миллиона, то есть за 20 лет в республике стало меньше на 230 тысяч зарегистрированных браков.

В то же время постоянно растет доля тех, кто сожительствует без официальной регистрации. В 1999 году их доля составляла всего 5% от общего числа домохозяйств, теперь этот показатель вырос до 8-10%.

В России, согласно данным ВЦИОМ, такая же тенденция. Начиная с 1990-х годов регулярно росла доля тех, кто предпочитает сожительство официальному браку, и к 2020 году этот показатель тоже достиг 10%. На Украине аналогичная ситуация — к настоящему времени каждое десятое сожительство мужчины и женщины не закреплено в загсе.

Повышение возраста вступления в брак и рождения детей

Средний возраст заключения первого брака, как и во многих странах, в Белоруссии продолжает расти. Если в 1990-х и первой половине нулевых он был стабильно ниже 25 лет как у мужчин, так и у женщин, то уже в 2010 году средний возраст невесты при первом браке составлял 24,4 года, а жениха — 26,5 года. Сейчас этот возраст и того выше: 26,1 года у женщин и 28,3 года у мужчин.

Аналогичная ситуация и примерно такой же возраст первого создания семьи в России и на Украине. Белоруссия хочет завершить интеграцию с Россией © raskalov-vit.livejournal.com

Параллельно возрасту первого вступления в брак растет и возраст первых родов у женщин. Так, за последние десять лет в Белоруссии этот показатель вырос с 25 лет до 26,7 года. Если говорить не о первых родах, то средний возраст рожениц и вовсе приблизился к 30 годам.

В России же средний возраст рождения первенца вырос до 28,5 года, а вот на Украине он остается на уровне примерно 25 лет, хотя тоже с течением времени увеличивается.

Низкая рождаемость

Почти 60% белорусских семей с детьми воспитывают лишь одного ребенка, 31,4% — двоих, и лишь 8,7% воспитывают троих и более детей, то есть имеют статус многодетных.

Власти республики отмечают, что по сравнению с данными переписи 2009 года у них снизилась доля однодетных семей и увеличилась доля семей с двумя, тремя и более детьми. В то же время коэффициент рождаемости в Белоруссии остается довольно низким — всего 11,4 рождений детей на 1000 населения, чего не хватает для естественного воспроизводства и увеличения населения.

В России коэффициент рождаемости составляет 12,1 рождений на тысячу населения. При этом процентное соотношение малодетных и многодетных семей примерно соотносится с белорусской ситуацией: количество пар с одним ребенком составляет более 50%, с двумя детьми — примерно 37-38% а многодетных — более 9%. «С ними надо мягче». Стариков о том, как Россия должна поступить в вопросе Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На Украине коэффициент рождаемости составляет всего 9,1 рождений детей.

Во всех трех странах приходится всего около 1,5 ребенка на одну женщину, хотя естественное воспроизводство населения возможно лишь по достижении показателя в 2,11 ребенка. При этом везде растет доля и вовсе бездетных семей — как в зарегистрированных браках, так и в сожительствах.

Стабильно много разводов

Количество разводов, как и их отношение к общему числу зарегистрированных семей, в Белоруссии является стабильно высоким. Есть устойчивая тенденция — распадается чуть больше половины созданных семей.

При этом разницы с 1990-ми и 2000-ми годами практически нет — тогда тоже был высокий показатель разводов. Восходящий рост этого показателя начался еще в 1980-е годы в СССР. Хотя в брак тогда вступали чаще и раньше.

В России и Украине схожие показатели. Существенной разницы с ситуацией в Белоруссии нет.

Факторы тенденций

Все указанные тенденции, характерные не только для Белоруссии, но и для России и Украины, свидетельствуют о том, что в наших краях семейные ценности планомерно движутся в одном направлении со всеми высокоразвитыми государствами. Для Европы и США, Японии, Кореи, Австралии, наиболее богатых стран Латинской Америки также характерно постоянное повышение возраста вступления в брак, рост числа незарегистрированных отношений, снижение рождаемости и большая доля разводов.

Это обусловлено тем, что роль традиций и религии в наших обществах, в отличие от стран Ближнего Востока, Средней Азии и Африки, постоянно снижается. Отказ от создания семьи или деторождения, как и сожительство без регистрации и развод, перестают быть осуждаемыми явлениями. Меркель: Евросоюз не прекратит давление на Белоруссию, но при одном условии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Помимо этого, нельзя не отметить и экономические показатели. Чем выше уровень социально-экономического развития, тем меньше люди зависят друг от друга, и тем больше они имеют возможностей жить самостоятельно без создания семьи.

Высокий уровень развития стимулирует и рост таких ценностей, как индивидуализм, эгоизм и гедонизм, которым создание семьи препятствует. Брак и тем более рождение детей налагают на людей дополнительные обязанности и ограничения, что может мешать путешествиям, несовместимым с семьей хобби.

Эмансипация женщин заметно увеличила среди них ценности построения карьеры, самореализации, личной финансовой независимости и развития. Процент тех, кто готов посвятить себя лишь семье и деторождению, стремительно падал на протяжении всего 20 века, а в наше время эта тенденция только усилилась.

Власти большинства стран, население которых переживает данные трансформации семейных ценностей, стремятся как минимум стимулировать рост рождаемости, чтобы обеспечить нормальное замещение населения. Однако практика показывает, что результаты это дает довольно скромные. Деньги, как правило, не могут составить конкуренцию новым ценностям.