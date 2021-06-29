По состоянию на 29 июня 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 181,4 млн человек, почти 4 млн пациентов умерли

Биолог рассказал, как жара влияет на коронавирус © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк США, где коронавирус выявили более чем у 33,6 миллиона человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 604,1 тысячи.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, 397,6 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 18,4 миллиона случаев заболевания COVID-19, больше 514 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 20 616 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 5,49 млн. Выздоровели 4,98 млн человек (более 14,6 тыс. за сутки), умерли более 134,5 тыс. (плюс 652 за сутки).

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло до 19,9 млн. В лидерах по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, — Чукотка (30,1%), Белгородская область (26%), НАО (22,5%).

Несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в России, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москве с 28 июня вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без специального QR-кода, который выдается вакцинированным и переболевшим, либо без ПЦР-теста на COVID-19. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что некоторые рестораторы выразили готовность компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты.

Ради отпуска на курортах Краснодарского края пройти вакцинацию готово вшестеро меньшее число россиян, чем ради поездки за границу. Чтобы отдохнуть на российском побережье Черного моря, привиться готовы только 3% опрошенных.

За минувшую неделю медицинские лаборатории в России увеличили выручку более чем на 20%. Спрос на услуги лабораторий вырос в два раза даже по сравнению с пандемийным 2020 годом. Аналитики напрямую связывают это с тем, что россиянам все чаще приходится делать ПЦР-тесты и тесты на антитела, и ожидают дальнейшего роста спроса в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения общепита.

Новосибирский центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», подал в Минздрав документы на регистрацию еще одного препарата, он получил название «ЭпиВакКорона-Н». Его испытания должны закончиться в сентябре.

Россия потратила более 1 трлн руб. в системе здравоохранения на борьбу с эпидемией COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям до 25 августа привить своих сотрудников от коронавируса в тех регионах, где действуют требования Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

В Москве опять закончилась вакцина «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Вакцинацию препаратом уже приостанавливали 22 июня, но возобновили через три дня.

Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в России не зафиксировано, сообщил Мурашко.

Украина и коронавирус

За минувшие сутки на Украине выявили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Из них детей — 10, медработников — три. Госпитализировали 322 человека, летальных исходов — пять.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 234 463 человека, летальных исходов — 52 300.

Рост заболеваемости: Коронавирус-мутант обнаружен в Москве © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Игорь Кузин. По его словам, Национальная техническая группа экспертов по иммунизации на данный момент оценивает результаты научных исследований касательно комбинации вакцин.

Кузин захотел законодательно запретить посещать школы непривитым от коронавируса детям, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации. По словам доктора, в стране уже возникали вспышки кори, полиомиелита и дифтерии среди детей из-за нежелания родителей заниматься их вакцинацией. Это происходило из-за распространения антипрививочной пропаганды, в частности, среди медицинского персонала.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Полиция оштрафовала вице-премьера Австралии Барнаби Джойса на 200 австралийских долларов ($158) за отсутствие маски на автозаправочной станции.

Одновременное использование вакцин производства компаний AstraZeneca и Pfizer позволяет добиться большего иммунитета к коронавирусу, сообщили исследователи из Оксфордского университета.

Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли носящий ее человек коронавирусной инфекцией. Маски позволяют определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков, которые могут быть встроены в другие маски и лабораторные халаты, а также могут быть адаптированы для выявления других вирусов.

Главы МИД Грузии и Молдавии Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой договорились о взаимном признании Кишинёвом и Тбилиси национальных свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Из-за распространения новых штаммов коронавируса власти Турции с 1 июля приостанавливают авиасообщение с рядом государств: Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР.

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) определили, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы заражения клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин-превращающий фермент ACE2 — рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку. В частности, стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.