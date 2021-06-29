Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту проголосовать как за неотложный, то есть не терпящий отлагательства, законопроект о большом гербе. А еще ранее на Украине представили эскиз большого герба, который в случае утверждения Верховной Радой станет государственным символом. У украинцев эскиз вызвал отторжение

По этому поводу ранее, 19 ноября 2020 года, высказался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который сообщил украинцам о том, что у них скоро может появиться новый государственный символ.

«Вместе с Денисом Малюськой (глава Министерства юстиции. — Ред.) как сопредседателем объявили результат конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины, проведённый Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования. <…> Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеской державы Владимира Великого, то есть малый государственный герб», — написал Ткаченко в Facebook. Зеленский срочно меняет герб Украины — законопроект © пресс-служба президента Украины

По его словам, к участию в конкурсе допустили 112 работ, а жюри из специалистов по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению возглавил соавтор малого герба Андрей Гречило.

«Следующий шаг — Минюст подготовит проект закона Украины «О государственных символах», который будет передан в Верховную Раду. Если депутаты поддержат этот выбор конституционным большинством, соответствующий эскиз будет официально оформлен как большой государственный герб», — заявил Ткаченко.

Однако уже сейчас можно сказать, что проект большого герба в парламенте не поддержат. Впрочем, вполне вероятно, саму тему с гербом подняли не случайно. На Украине захотели снять герб СССР с монумента «Родина-мать» © Ukraina.ru

Посмешище

Народный депутат из фракции правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский высмеял эскиз большого герба Украины.

«Отобранный проект Большого Герба немного напоминает рисунок Кисы Воробьянинова на корабле, куда Остап Бендер пристроил его художником», — написал Бужанский в Telegram.

Его коллега по фракции Дмитрий Гурин считает, что предложенный герб довольно низкого качества.

«Проект-победитель имеет крайне низкое качество графики, дисбалансированную композицию и по-советски шароварного казака. На такое качество работы не найдётся 300 голосов в парламенте, необходимых для утверждения герба. Вообще это нормально, когда на одну и ту же вещь проводится несколько конкурсов. Но это был пятый конкурс. Коллеги-депутаты, кажется, стоит остановиться», — отметил Гурин.

Даже самые большие «державники» украинского парламента — оппозиционеры из «Европейской солидарности» — не приняли эскиз.

«Салат гербовый», — под записью Ткаченко написал нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

У себя на странице в Facebook Вятрович был более эмоционален.

«Сначала «шлёпками» по независимости. А теперь такое», — указал он.

Не поняли герб и художники, в том числе и поддержавшие майдан.

«Многословный. Надеюсь, что использоваться будет преимущественно малый», — указал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в комментариях под записью Ткаченко.

А у себя на странице художник пошутил: «Широк большой герб Украины. Я бы сузил». В комментариях уже к этой записи Ройтбурд указал, что герб «расширенный ряженый» и напоминает ему китайскую бижутерию.

В свою очередь, бывший народный депутат Игорь Мосийчук пообещал 20 ноября рассказать, «как рука руку мыла на этом псевдоконкурсе, судьба которого была решена с самого начала», заявив о коррупции. «В гербе есть серьезные смысловые проблемы»: соцсети о новой украинской геральдике © Facebook, Александр Ткаченко

Даже те, кому в целом проект большого герба понравился, считают, что его нужно доработать.

«Убрать калину и пшеницу и все те листья. Калина имеет у украинцев горькие ассоциации (в частности, стала и символом Голодомора, горькой судьбы, крови). А пшеница — ну, вот как перестанем зерно в Польше закупать или где там, тогда и поговорим о нашей «житнице Европы», — заявил историк, специалист по геральдике и бывший глава пресс-службы полка «Азов» Александр Алферов.

Он также порекомендовал добавить корону Владимира Великого, улучшить образ архистратига Михаила и изменить изображение казака.

А вот рядовые украинцы от герба не в восторге. Им он кажется «шароварным» и в целом довольно низкого качества. Но почему же тема с гербом возникла именно сейчас?

Будут грабить?

В сентябре 1967 года на советские киноэкраны вышел фильм «Свадьба в Малиновке», который мигом растащили на цитаты. Некоторые из них используются и сегодня.

«Я ж атаман идейный. И все мои ребята, как один… стоят за свободную личность!» — объявляют главный антагонист и его подручный при встрече селянам.

«Значит, будут грабить», — смекает одна из селянок.

Этот отрывок в последние годы часто вспоминали на Украине. Вспомнили и сейчас.

Украинские соцсети полнятся критикой проекта большого герба. Кто-то даже высмеивает соотечественников, быстро нашедших новую тему для обсуждений.

«Ну вот. Все теперь геральдисты. Нормальные ж конституционалисты и эпидемиологи были», — пошутил украинский политолог Петр Олещук.

Тем временем в стране творится страшное. За несколько дней до седьмой годовщины начала Евромайдана украинские правоохранители обвинили руководство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства — в растрате 111 млн грн (около 300 млн руб. — Ред.), которые были выделены на строительство мемориала в память о погибших на майдане в 2014 году. Выделенные государством деньги были потрачены на цели, которые не предполагались договором о строительстве мемориала.

Это дело стало весьма знаковым для нынешней Украины, руководство которой считает переворот 2014 года одним из ключевых событий в истории независимой страны.

Но этот случай меркнет по сравнению с тем, что рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский. Он возглавлял Минфин до конца марта 2020 года. В среду, 18 ноября, после того как он ушел с должности советника главы Офиса президента Украины, Уманский дал пресс-конференцию. На ней он заявил, что страна находится на грани экономической катастрофы.

Уманский, который покинул ОП из-за несогласия с идеей карантина выходного дня, рассказал о схеме разворовывания миллиардов гривен из фонда по борьбе с COVID-19. Деньги шли «дорожному картелю», который выполнял подряд «Укравтодора» на ремонт и строительство дорог. Сам «картель», по словам Уманского, состоит из шести компаний. Эти компании на все выигранные тендеры получили около 36 млрд грн (около 97 млрд руб. — Ред.) из «ковидного» фонда.

Уманский считает, что эти деньги украдут, так как с заявленным объемом работ — обновлением 6,5 тыс. км дорог — «Укравтодор» мог, по его словам, справиться и без задействования средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Тем временем украинские СМИ пишут о нехватке кислорода, лекарств и койко-мест в больницах. Каждый день Украина бьет рекорды по количеству заразившихся. Власти же задействуют деньги для борьбы с болезнью на строительство дорог, которое заявлено как одна из главных целей президентства Владимира Зеленского.

Неудивительно, что все это могло вызвать вопросы к новой власти. А потому «стратеги» из руководства страны решили отвлечь население обсуждением большого герба. Но нельзя бесконечно долго обманывать многих. И в конечном итоге приверженность к шоу в политике может дорого обойтись Зеленскому и его окружению.