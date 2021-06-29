Судебная система на Украине закрыта и коррумпирована, она мешает проведению множества других реформ, говорится в письме послов G7 и Евросоюза на Украине, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому. Telegram-канал «Шептун» 29 июня опубликовал часть документа

Существование этого письма, датированного 15 июня, подтверждали ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Как отмечается в документе, от Зеленского требуют провести реформу Высшего Совета Правосудия (ВСП) и «прозрачное восстановление Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)»

«Это является необходимым предварительным условием для слома закрытой и коррумпированной системы, действующей в настоящее время, и расчистки пути для многих других необходимых реформ, которые заблокированы корыстными интересами», — говорится в документе.

Позор украинского правосудия. Как приговор Стерненко уничтожил веру в суд © Twitter, Сергій Стерненко

Фактически Зеленскому дали понять, что до успешного окончания судебной реформы Украине не стоит ждать каких-либо существенных инвестиций Запада.