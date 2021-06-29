Существование этого письма, датированного 15 июня, подтверждали ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники в Офисе президента.
Как отмечается в документе, от Зеленского требуют провести реформу Высшего Совета Правосудия (ВСП) и «прозрачное восстановление Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)»
«Это является необходимым предварительным условием для слома закрытой и коррумпированной системы, действующей в настоящее время, и расчистки пути для многих других необходимых реформ, которые заблокированы корыстными интересами», — говорится в документе.
Там также отмечается, что реформа судебной системы «пошлёт мощный сигнал международным и отечественным инвесторам о том, что Украина — это место, где их инвестиции будут защищены».
Фактически Зеленскому дали понять, что до успешного окончания судебной реформы Украине не стоит ждать каких-либо существенных инвестиций Запада.