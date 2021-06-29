Човлент попал в украинскую кухню из иудейской: блюдо сытное, ароматное и простое, при этом отлично подходит для соблюдения кашрута

Украинская кухня: готовим боб-гуляш © Фото: delissimo.livejournal.com

Интересно, что в еврейских местечках човлент часто не готовили дома — его относили в местную пекарню и ставили в остывающую печь. Сейчас, когда традиционных печей уже почти не осталось, блюдо готовят в обычной духовке.

Човлент стал обыденной пищей для жителей Закарпатья — его готовят практически в каждой семье. Правда, украинцы внесли в рецепт свои коррективы — для его приготовления используется любое мясо и добавляется острый перец.

Для приготовления човлента вам понадобятся:

- говядина — 300 г

- перловая крупа — 100 г

- фасоль — 100 г

- репчатый лук — 1 шт.

- морковь — 1 шт.

- паприка — 1 ч. ложка

- бульон — 2 стакана

- томатная паста — 3 ст. ложки

- сушеная петрушка — по вкусу

- чеснок — 2 зубчика

- соль, перец — по вкусу.

Перловую крупу замочите и оставьте на ночь. Затем отварите ее до готовности на медленном огне. Фасоль также замочите на ночь, а затем отварите до мягкости (она должна держать форму).

Украинская кухня: готовим аппетитные мазурики © Фото: ukrainefood.info

В керамические горшочки выкладываем перловку, фасоль, мясо, рубленый чеснок и зажарку. Горшочки нужно наполнить, не доходя 8 см до края.

Ставим горшочки в разогретую до 200 градусов духовку. Когда жидкость в них закипит, уменьшаем температуру до 180 градусов и тушим човлент 80 минут.

Подаем с зеленью.

Приятного аппетита!