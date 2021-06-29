Човлент (или чолнт/чулнт) — это блюдо, приготовленное из мяса, овощей, крупы и фасоли. Его идея заключается в том, что оно не нарушает соблюдение религиозного запрета на разжигание огня в Шаббат: човлент долго томится в горшке, а поэтому остается горячим в субботу, если его поставить томиться в печь накануне.
Интересно, что в еврейских местечках човлент часто не готовили дома — его относили в местную пекарню и ставили в остывающую печь. Сейчас, когда традиционных печей уже почти не осталось, блюдо готовят в обычной духовке.
Човлент стал обыденной пищей для жителей Закарпатья — его готовят практически в каждой семье. Правда, украинцы внесли в рецепт свои коррективы — для его приготовления используется любое мясо и добавляется острый перец.
Для приготовления човлента вам понадобятся:
- говядина — 300 г
- перловая крупа — 100 г
- фасоль — 100 г
- репчатый лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- паприка — 1 ч. ложка
- бульон — 2 стакана
- томатная паста — 3 ст. ложки
- сушеная петрушка — по вкусу
- чеснок — 2 зубчика
- соль, перец — по вкусу.
Перловую крупу замочите и оставьте на ночь. Затем отварите ее до готовности на медленном огне. Фасоль также замочите на ночь, а затем отварите до мягкости (она должна держать форму).
Делаем зажарку: обжариваем рубленый лук, добавляем морковь, кладем томатную пасту и вливаем бульон, солим, перчим. Доводим до кипения и выпариваем бульон на половину объема.
В керамические горшочки выкладываем перловку, фасоль, мясо, рубленый чеснок и зажарку. Горшочки нужно наполнить, не доходя 8 см до края.
Ставим горшочки в разогретую до 200 градусов духовку. Когда жидкость в них закипит, уменьшаем температуру до 180 градусов и тушим човлент 80 минут.
Подаем с зеленью.
Приятного аппетита!