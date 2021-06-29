В древние времена сахар на Украине был большой редкостью. Конечно, был еще и мед, но полакомиться им удавалось не часто, да и в промышленных масштабах, как сейчас, его не производили. Оставались более доступные источники сладости - фрукты

Для такого древнего и несправедливо забытого десерта, как гамула, использовались сладкие и переспевшие яблоки, которые собирались поздним летом или осенью.

Украинская кухня: рецепт украинского узвара © Фото: smachno.ua

Гамула также отлично подойдет для вегетарианцев. Кроме того, десерт можно приготовить впрок и хранить много месяцев, чтобы полакомиться им даже в холодное время.

Для приготовления гамулы вам понадобятся:

- яблоки — 2-3 кг

- пшеничная мука — 2-3 ст. ложки

- мед — по вкусу.

Очистите спелые яблоки от кожицы и сердцевины, измельчите их в блендере. Добавьте муку и тщательно вымешайте.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Когда гамула станет очень плотной и тягучей, нарежьте ее на порционные кусочки.

Подавайте к горячему чаю или кофе.

Приятного аппетита!