Для такого древнего и несправедливо забытого десерта, как гамула, использовались сладкие и переспевшие яблоки, которые собирались поздним летом или осенью.
Несмотря на то что сахар теперь есть в каждом доме, рецепт не утратил своей актуальности — гамула получается вкусной и полезной, а главное, не слишком дорогой.
Гамула также отлично подойдет для вегетарианцев. Кроме того, десерт можно приготовить впрок и хранить много месяцев, чтобы полакомиться им даже в холодное время.
Для приготовления гамулы вам понадобятся:
- яблоки — 2-3 кг
- пшеничная мука — 2-3 ст. ложки
- мед — по вкусу.
Очистите спелые яблоки от кожицы и сердцевины, измельчите их в блендере. Добавьте муку и тщательно вымешайте.
Застелите противень пергаментом, выложите массу и поставьте на низкую температуру (ниже 100 градусов) в духовку на пару часов. Затем переверните корж и готовьте несколько часов с другой стороны. Также можно сразу сформировать из теста небольшие коржики.
Когда гамула станет очень плотной и тягучей, нарежьте ее на порционные кусочки.
Подавайте к горячему чаю или кофе.
Приятного аппетита!